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віза (420) Єврокомісія (944) Росія (47179) Євросоюз (7010) мобілізація (1449)

Єврокомісія випустила офіційні вказівки країнам ЄС щодо видачі віз росіянам: просить застосовувати суворий підхід до оцінки обґрунтованості поїздки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шенген,рф,віза

Європейська комісія рекомендувала державам-членам ЄС проводити суворішу оцінку заявок росіян на туристичні візи - особливо тих, які подані з третіх країн.

Рекомендації Єврокомісія представила у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Комісія представила вказівки з огляду на нову ескалацію війни Росії, у тому числі через російську мобілізацію, що призвела до збільшення росіян, у тому числі військовозобов’язаних та їхніх сімей, які тікають з Росії.

Згідно з рекомендаціями, держави-члени повинні застосовувати суворий підхід до оцінки обґрунтованості поїздки - у тому числі стосовно громадян Росії, які втікають від мобілізації.

Якщо заявник на отримання візи (наприклад, особа, яка втікає від мобілізації) планує тривале перебування в ЄС, консульства держав-членів повинні розглядати цей випадок відповідно до національних правил для довгострокових віз.

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Щодо короткострокових віз, консульства мають застосовувати будь-які гуманітарні причини обмежуючим чином.

Держави-члени повинні на основі індивідуального розгляду оцінити, чи можуть заяви російських громадян кваліфікуватися як такі, що підпадають під категорію гуманітарних причин.

Крім того, консульствам держав-членів слід уважно розглядати випадки звернення росіян за короткостроковою візою з-за меж Росії. Такі справи слід направляти до консульства за місцем проживання, зазвичай, у Російській Федерації.

Держави-члени ЄС також повинні доручити своїм консульствам та прикордонникам проводити підвищений контроль та застосовувати суворий підхід щодо перегляду віз, уже виданих громадянам РФ, на основі повторного вивчення індивідуальної ситуації "у поточному геополітичному контексті".

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Комісія наголошує: Візовий кодекс передбачає, що сама наявність візи не дає автоматичного права в'їзду до Шенгенської зони. У разі наявності підстав для анулювання/відкликання візи таке рішення може бути прийняте прикордонною службою незалежно від держави-члена, яка видала візу.

Крім того, Єврокомісія закликає держави-члени посилити перевірки безпеки на зовнішніх кордонах і дотримуватися скоординованого підходу на кордонах ЄС з Російською Федерацією, щоб уникнути того, що російський громадянин, якому було відмовлено у в’їзді на одному кордоні, міг бути прийнятим іншим.
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Топ коментарі
+4
Якщо будуть пускати русню до Європи - то скоро тут почнуться Берлінская Народная Республіка, Венская Народная Республіка, Варшавская НР...Європа своєю ліберальністю сама прикличе війну на свої землі. Русню треба гнати поганими шматами з цивілізованих країн.
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30.09.2022 17:06
+3
до кізди ці рекомендаціі, іх вже панаєхала - дофуіща!!!! тотальну депортацію треба, як громадян краіни-терориста, для запобігання терористичних актів в ЄС!!!!!!!!!
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30.09.2022 17:34
+2
Навіщо допомогати пуйлу робити пʼяту колону в Європі?
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30.09.2022 17:11
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Якщо будуть пускати русню до Європи - то скоро тут почнуться Берлінская Народная Республіка, Венская Народная Республіка, Варшавская НР...Європа своєю ліберальністю сама прикличе війну на свої землі. Русню треба гнати поганими шматами з цивілізованих країн.
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30.09.2022 17:06 Відповісти
Варшавская? Это когда вся Варшава ещё с января тренируется на стрельбищах? Ну-ну. В Варшаве кацапа бить умеют и любят.
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30.09.2022 17:30 Відповісти
Це про видачу віз тим, хто у вільний від вбивства мирних громадян на війні час хоче розважитися у Європі на кошти, зароблені на тій же самій війні. Така от вона європейська демократія та толерантність.
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30.09.2022 17:10 Відповісти
Навіщо допомогати пуйлу робити пʼяту колону в Європі?
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30.09.2022 17:11 Відповісти
тобто кацапам шаритись до ЄС немає сенсу
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30.09.2022 17:12 Відповісти
І так, бажано, по всьому світові. Ще й перевірити обгрунтованість перебування кацапів, що вже давно живуть. Як правило, кацапня не міняє громадянство, навіть отримавши постійний дозвіл на проживання. Цим треба скористатися.
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30.09.2022 17:15 Відповісти
Уже предложен хороший вариант: кацап для получения визы на въезд и удостоверения хорошего русского обязан предъявить отрезанную голову фсбшника, росгвардейца, депутата, полицейского или просто кацапского военного, любого. Также подойдет видеозапись его ликвидации и селфи на фоне его трупа или же взрыва. Сделал хорошее дело - стал хорошим русским. 250 тысяч беженцев если бы убили 250 тысяч силовиков военной хунты путина, то нанесли бы ей чудовищный ущерб, чудовищный, они же мусор, то есть трусливые подхолуи, которые на вызов в полицию и на драку мигрантов никогда не реагировали, ведь там и по лицу получить можно. Также сюда же заводы и инфраструктура, взрывай, снимай фото и видео, показывай и получай бумажку с печатью, а также подъемные на первое время.
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30.09.2022 17:27 Відповісти
до кізди ці рекомендаціі, іх вже панаєхала - дофуіща!!!! тотальну депортацію треба, як громадян краіни-терориста, для запобігання терористичних актів в ЄС!!!!!!!!!
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30.09.2022 17:34 Відповісти
На Місяць... one way ticket.
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30.09.2022 17:39 Відповісти
***, они только что заявили об аннексии!
Какие визы?!
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30.09.2022 21:27 Відповісти
 
 