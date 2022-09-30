Велика Британія ніколи не визнає незаконне приєднання Росією територій України, - Воллес

Сполучене Королівство "ніколи не визнає незаконну анексію Росією територій України".

Про це заявив у твіттері міністр оборони країни Бен Воллес, зазначивши, що Москва не повністю контролює території, які вона хоче анексувати, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоправда, Росія програє в Україні, і її некомпетентні генерали відправляють тисячі людей на смерть, щоб задовольнити імперіалістичні фантазії президента Путіна", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія оголосила про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

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