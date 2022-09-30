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Велика Британія ніколи не визнає незаконне приєднання Росією територій України, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

воллес

Сполучене Королівство "ніколи не визнає незаконну анексію Росією територій України".

Про це заявив у твіттері міністр оборони країни Бен Воллес, зазначивши, що Москва не повністю контролює території, які вона хоче анексувати, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоправда, Росія програє в Україні, і її некомпетентні генерали відправляють тисячі людей на смерть, щоб задовольнити імперіалістичні фантазії президента Путіна", - написав він.

Велика Британія ніколи не визнає незаконне приєднання Росією територій України, - Воллес 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія оголосила про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Також читайте: Закликаємо Київ припинити бойові дії та повернутися за стіл переговорів. "Вибір народу" на окупованих територіях не обговорюватиметься, - Путін

Автор: Анна Судак
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Невдалий переклад. "The truth is" - це тут "насправді", а не "щоправда".
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30.09.2022 17:23 Відповісти
Хорошо говорит. Если англичанин так жестко без сослагательного наклонения и даже без юмора проходится по кацапстану, то совсем его не уважает и не считает за государство. Зря Чмоня лгал в лицо англичанам и был пойман на лжи. Для них солгать и попасться на лжи просто чудовищное преступление. Теперь все заявления Чмони являются пожизненным блефом и не принимаются к сведению, ведь его поймали на лжи.
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30.09.2022 17:23 Відповісти
Украине не нужно не признание никогда, Украине нужно оружие!!!
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30.09.2022 17:49 Відповісти
 
 