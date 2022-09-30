"Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - Зеленський

Лише шлях посилення України й вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у зверненні.

"Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським Президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим Президентом Росії", - наголосив Зеленський.

За словами президента, Росія ще півроку тому претендувала на підкорення різних народів Європи та Азії, але ця злочинна амбіція ламається в Україні.

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