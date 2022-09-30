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"Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лише шлях посилення України й вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у зверненні.
"Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським Президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим Президентом Росії", - наголосив Зеленський.
За словами президента, Росія ще півроку тому претендувала на підкорення різних народів Європи та Азії, але ця злочинна амбіція ламається в Україні.
Топ коментарі
+41 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар30.09.2022 17:20
+35 дератизатор
показати весь коментар30.09.2022 17:17
+30 Перехватчик
показати весь коментар30.09.2022 17:19
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Будь ласка, зачекайте...
навчився вже керувати на сотнях тисяч втрачених-покаліченених життів Українців і тисяч кв. км. зруйнованих земель?..
а свого опекуна-регента дермака так і залишив... моська у посудній лавці..
З парашею взагалі немає про що говорити, ні з Навальним, ні з іншими.
ЗНОВУ МІР В ОЧКЄ ШУКАТИ БУДЕШ, ТАК Зе ⁉️ 😄
Що обрали іншого требо не презідента міняти , а увесь народ . Хоча б мизки його більшості .
А це стадо баранів ...
Я чув не так давно інтерв"ю з Мєльниковою ("Салдатскіє матєрі") , так ось вона особисто каже про діалог с родиною одного мобіка , Мєльникова каже , що мовляв требо писати в військову прокуратуру (там забрали з інвалідністю) , а родичка їй відповідає , а мовляв а якщо "будут нєпріятнАсті" . Мєльникова так їй в лоб відповідає , що головною "нєпріятностію" в їх житті буде , що вони отнимуют (я вже кажу йще в крайшему випадку) політіленовий пакет з України .
Мєльнікова в сердцях помітила , що мовляв подавна більшість жалобщиків вгагалом не тільки не уявляють , що коїться в Україні , але й не бажать навіть дупу підняти з крісла , що поцікавитися цим . Й їм мовляв легше віддати сина , чоловіка , брата як гарматне м"ясо , а потім зв"ясовувати , чи можливо кудись скаржитися ... да так , що "єму би нє біло би нєприятнАстєй" .
Хіба такий народ (а це йще ті , хто хочам не задоволенні , що їх рідного на війну забрили) вибрати когось іншого . Тим більше , що найбільш активні , продуктивні , розумні й рішучі вже давно за кордоном . А на московії одні барани залишилися !
Наприклад: "Будапештський меморандум" - це була помилка не тільки України, але і US, і UK - всі ми купилися на цей черговий російський обман. Треба це визнати і виправити цю помилку.
І варто проаналізувати ще інші договори на предмет того, чи не укладені вони за схожою схемою.
просто ему уже не нравится именно этот кацапский президент.
а если бы у козлин был какой-то другой президент, тогда оно всегда готово снова (за деньги) лизать козлячие задницы.