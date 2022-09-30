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"Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Лише шлях посилення України й вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у зверненні.

"Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським Президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим Президентом Росії", - наголосив Зеленський.

За словами президента, Росія ще півроку тому претендувала на підкорення різних народів Європи та Азії, але ця злочинна амбіція ламається в Україні.

Також читайте: Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
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30.09.2022 17:20
+35
З іншим "президентом" - іншої "росії"...
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30.09.2022 17:17
+30
Петро Порошенко

@poroshenko

·

1 ч

Для України немає ніяких інших гарантій безпеки, аніж членство в НАТО.

https://twitter.com/i/status/1575823931860168706
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30.09.2022 17:19
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Пропетлять без реформ пощастить?
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30.09.2022 18:52 Відповісти
а зеля все мечтает заглянуть в глаз, и праздновать день пабедобесия с орками
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30.09.2022 19:08 Відповісти
..Найвелычнившивый, в кацапячих глазах нового сцаря роzzии тоже увидишь мир?..
навчився вже керувати на сотнях тисяч втрачених-покаліченених життів Українців і тисяч кв. км. зруйнованих земель?..
а свого опекуна-регента дермака так і залишив... моська у посудній лавці..
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30.09.2022 19:14 Відповісти
Уже после оккупации Крыма надо было отказаться от любого разговора с педофилом.
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30.09.2022 19:55 Відповісти
Нужно уточнить что не с расийей а с Московией в ее исторических границах.
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30.09.2022 19:55 Відповісти
Другий раз хвалю Зеленського. Правильно, добре ваитер об пуйла ноги, немає про що і з ким розмовляти.
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30.09.2022 20:04 Відповісти
***** воювало проти УНР? ***** голодомор влаштовував? ***** на Польщу разом з Гітлером напав?
З парашею взагалі немає про що говорити, ні з Навальним, ні з іншими.
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30.09.2022 20:33 Відповісти
ось потрапив піст від 2019-го року. Коли путін вирішив, що на нього чекають в Україні 75% населення👇

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30.09.2022 20:10 Відповісти
так і знав що з відбулавленого по пріколу знову ця херня за перемовини полізе.
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30.09.2022 20:20 Відповісти
кловани - не вояки!
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01.10.2022 06:21 Відповісти
поц... членограй...ты презренен... ******, ты просрал Херсон, приказал сдаться азовцрм... не будет **** пощады...
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30.09.2022 20:54 Відповісти
Діалогу з ким? З власниками активів в Україні,? з деріпасками, фрідманами, авенами, абрамовичами, коломойськими, євтушенками, бабаковими та іншим жкацапським чувирлом, так Зе'к????????
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30.09.2022 21:03 Відповісти
інший - це кадирка
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30.09.2022 21:14 Відповісти
У Зелі с кадиркой піде як по маслу.
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30.09.2022 22:07 Відповісти
Ми готові до діалогу з Росією -

ЗНОВУ МІР В ОЧКЄ ШУКАТИ БУДЕШ, ТАК Зе ⁉️ 😄
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30.09.2022 21:19 Відповісти
Діалог має бути не путіна з Зеленським, а нового президента з московії з новим президентом України і основних наших союзників США та ВБ. І діалог має бути про умови капітуляції москви, видачу всіх воєнних злочинців, в т.ч. і наших втікачів, розмірів репарацій і післявоєнного облаштування московії.
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30.09.2022 22:55 Відповісти
На московии ни когда не будет президента. На московии был, есть и будет срань, пардон, срарь, да шож такое, царь. Впрочем срань для них более подходит.
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01.10.2022 07:58 Відповісти
не сци коцапчик.. твоя віра бістро заболілі коновірусом.. ми йдемо.
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01.10.2022 00:52 Відповісти
А де гарантії , що інший буде іншим ?!

Що обрали іншого требо не презідента міняти , а увесь народ . Хоча б мизки його більшості .

А це стадо баранів ...

Я чув не так давно інтерв"ю з Мєльниковою ("Салдатскіє матєрі") , так ось вона особисто каже про діалог с родиною одного мобіка , Мєльникова каже , що мовляв требо писати в військову прокуратуру (там забрали з інвалідністю) , а родичка їй відповідає , а мовляв а якщо "будут нєпріятнАсті" . Мєльникова так їй в лоб відповідає , що головною "нєпріятностію" в їх житті буде , що вони отнимуют (я вже кажу йще в крайшему випадку) політіленовий пакет з України .
Мєльнікова в сердцях помітила , що мовляв подавна більшість жалобщиків вгагалом не тільки не уявляють , що коїться в Україні , але й не бажать навіть дупу підняти з крісла , що поцікавитися цим . Й їм мовляв легше віддати сина , чоловіка , брата як гарматне м"ясо , а потім зв"ясовувати , чи можливо кудись скаржитися ... да так , що "єму би нє біло би нєприятнАстєй" .

Хіба такий народ (а це йще ті , хто хочам не задоволенні , що їх рідного на війну забрили) вибрати когось іншого . Тим більше , що найбільш активні , продуктивні , розумні й рішучі вже давно за кордоном . А на московії одні барани залишилися !
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01.10.2022 00:59 Відповісти
Не має значення, хто там президент. Значення має тільки міра, наскільки умови договорів відповідають нашим інтересам.

Наприклад: "Будапештський меморандум" - це була помилка не тільки України, але і US, і UK - всі ми купилися на цей черговий російський обман. Треба це визнати і виправити цю помилку.

І варто проаналізувати ще інші договори на предмет того, чи не укладені вони за схожою схемою.
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01.10.2022 02:32 Відповісти
объявляй!
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01.10.2022 10:52 Відповісти
оно очень любит кацапских козлин, кацапский мир и гундяйскую секту.
просто ему уже не нравится именно этот кацапский президент.
а если бы у козлин был какой-то другой президент, тогда оно всегда готово снова (за деньги) лизать козлячие задницы.
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01.10.2022 05:12 Відповісти
Да и Украины тоже. Нам не нужен еще один Оман, шашлыки, саботаж обороны, воровство гуманитарной и военной помощи в промышленных масштабах, коррупция, тайные переговоры Арахамии, узурпация власти в руках самозванцев, вранье, оскорбления, чванство, кумовство безнаказанность, трусость и жадность.
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01.10.2022 05:28 Відповісти
З іншим президентом росії говоритиме інший президент України.
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01.10.2022 06:55 Відповісти
пацан має надію досидіти до другого мацкавского сцаря? Тю, яке ж воно дурне ще...
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01.10.2022 06:55 Відповісти
Досить небезпечна само-приманка. Бо "наступний" презик Московії може вилупитись раптово, несподівано й швидко, але з установками такими ж, як в путіна, сталіна, скрябіна, лєніна, кал ініна, гобліна... Правильно кажуть наші коментатори: спочатку Московщину треба повернути в її етнічні межі (а це півтора млн. квадратних кілометрів навколо Москви), демілітаризувати, денацифікувати, а, головне й найскладніше - олюднити...
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01.10.2022 10:03 Відповісти
Яке ж воно дурнеее! Знову мантра про "плахова путіна, хароших рюззкіх". Що може бути гірше для кррїни, ніж блазень-малорос в кріслі пґізідєнта?
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01.10.2022 10:48 Відповісти
Нахера ему "диалог срасией"? Чтобы было куда кацапоязычные сериалы продавать?
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01.10.2022 10:50 Відповісти
Зеля вирішив отримати ярлик на князювання від нового хана.
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01.10.2022 11:16 Відповісти
Какой на куй диалог, с новым презиком кацапии, они на куй не нужны вообще в этой жизни ,вычеркнуть забыть тварей , весь кацапский род... Как можно вести диалоги с кацапами по горло в крови , поддержку войны , уничтожении Украины. Ни я , ни мои дети ,после того что раша-параша сделала , ни кто не захочет знать и думать об этой мрази...Какой бы не был ибучий , кацапо, президент....Я , надеюсь меня понимают, наши Украинцы.
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01.10.2022 12:25 Відповісти
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01.10.2022 13:09 Відповісти
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