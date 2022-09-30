Нинішні дії РФ призведуть лише до загострення війни та збільшення беззмістовних людських страждань, - ОБСЄ

Керівництво ОБСЄ однозначно та категорично засудило незаконну анексію територій в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України Російською Федерацією, а також триваючу окупацію Криму.

Про це йдеться у заяві чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Польщі Збіґнєва Рау, президентки Парламентської асамблеї ОБСЄ Марґарети Седерфельт (депутатка Парламенту Швеції), генеральної секретарки ОБСЄ Гельґи Марії Шмід та генерального секретаря Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелли, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Організації.

"Незаконна анексія суверенної території України, оголошена сьогодні російським президентом Владіміром Путіним, неприйнятна. Вона перекреслює принцип територіальної цілісності, який є основою засадничих принципів ОБСЄ та міжнародного порядку. Такі дії Російської Федерації, з-поміж яких військова мобілізація та безвідповідальні ядерні погрози, призведуть лише до широкомасштабнішої ескалації конфлікту, наражатимуть на ризик ще більше мільйонів життів і призведуть до ще масштабніших беззмістовних людських страждань. Цей оголошений сьогодні крок є грубим порушенням фундаментальних правил міжнародного права, принципів ОБСЄ та Статуту ООН; він є зневагою до погоджених усіма державами-учасницями зобов’язань.

Ми повторно закликаємо Російську Федерацію вивести всі її сили зі всієї України. Ми також знову висловлюємо непохитну підтримку ОБСЄ населенню України в ці непрості часи та відданість Організації незалежності, суверенності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

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