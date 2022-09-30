У Раді Європи засудили незаконну анексію й нагадали Росії про обов’язки держави-окупанта
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Керівники органів Ради Європи різко засудили рішення Російської Федерації про незаконну анексію територій, які вона захопила в Україні.
Про це йдеться у спільній заяві глави МЗС Ірландії та голови Комітету міністрів РЄ Саймона Ковені, глави ПАРЄ Тіні Кокса та генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Насильницька зміна міжнародних кордонів за рахунок іншої суверенної держави і так звані "референдуми", що передували їй, є серйозним порушенням міжнародного права і не можуть бути визнані", - йдеться у заяві керівників РЄ.
"Як держава, що окупує, Росія продовжує нести повну відповідальність за дотримання прав людини на відповідних територіях, а також в окупованому Криму", - заявили вони.
Наголошується, що Росія має невідкладно здійснити деескалацію та повернутися до принципів міжнародного права, які залишаються наріжним каменем миру в Європі та за її межами.
"Рада Європи й надалі підтримуватиме народ та владу нашої держави-члена України. Наша відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається беззастережною та непохитною. Ми ще раз закликаємо до негайного припинення конфлікту та повернення миру до Європи", - сказано у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
відмінить спочатку, будь ласка, гастролі путіністів Європою...
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Но, ця тварюка ще буде жити і жити , якщо іі точечним ударом не бахнут
ЖИТИ І НЕСТІ СМЕРТЬ
‼️‼️‼️
Как раша подкупает театральные подмостки мира и почему продолжаются гастроли российских артистов , после вскрытия зверств россиян в Украине
https://youtu.be/5XrkjLYWAQw
28.09.2022 02:18
Z-богема.
https://youtu.be/q0oNVT3vJRs
НАШИ ДІПЛОМАТИ МАЮТЬ ШВИДКО ПІДНЯТИ ПИТАННЯ ПРО ЗАПРЕТ РОСССОТРУДНІЧЕСТВА В УСІХ КРАЇНАХ
...нда...
хтось пропхав таку зацепку для хутіна