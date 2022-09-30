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війна (56332) окупація (5829) ПАРЄ (806) Рада Європи (361) Пейчинович-Бурич (39)

У Раді Європи засудили незаконну анексію й нагадали Росії про обов’язки держави-окупанта

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рада,європи

Керівники органів Ради Європи різко засудили рішення Російської Федерації про незаконну анексію територій, які вона захопила в Україні.

Про це йдеться у спільній заяві глави МЗС Ірландії та голови Комітету міністрів РЄ Саймона Ковені, глави ПАРЄ Тіні Кокса та генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Насильницька зміна міжнародних кордонів за рахунок іншої суверенної держави і так звані "референдуми", що передували їй, є серйозним порушенням міжнародного права і не можуть бути визнані", - йдеться у заяві керівників РЄ.

"Як держава, що окупує, Росія продовжує нести повну відповідальність за дотримання прав людини на відповідних територіях, а також в окупованому Криму", - заявили вони.

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Наголошується, що Росія має невідкладно здійснити деескалацію та повернутися до принципів міжнародного права, які залишаються наріжним каменем миру в Європі та за її межами.

"Рада Європи й надалі підтримуватиме народ та владу нашої держави-члена України. Наша відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається беззастережною та непохитною. Ми ще раз закликаємо до негайного припинення конфлікту та повернення миру до Європи", - сказано у заяві.
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Топ коментарі
+5
Шановні європейці,
відмінить спочатку, будь ласка, гастролі путіністів Європою...

https://ticketbank.de/ru/tickets/1018-kalina-krasnaya
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30.09.2022 17:50
+2
"Різко засудили". Все. Крапка
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30.09.2022 18:28
+2
Ось така симпатична балаболка Максакова подняла цікаве питання про гастролі російських театрів в ЕС , о том ШО ТЕАТРИ Е ВІСЬКОВИМ АКТИВОМ РАШИ і відкриває раши двері во власні кабінети
‼️‼️‼️

Как раша подкупает театральные подмостки мира и почему продолжаются гастроли российских артистов , после вскрытия зверств россиян в Украине

https://youtu.be/5XrkjLYWAQw

28.09.2022 02:18

Z-богема.

https://youtu.be/q0oNVT3vJRs

НАШИ ДІПЛОМАТИ МАЮТЬ ШВИДКО ПІДНЯТИ ПИТАННЯ ПРО ЗАПРЕТ РОСССОТРУДНІЧЕСТВА В УСІХ КРАЇНАХ
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30.09.2022 20:03
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Шановні європейці,
відмінить спочатку, будь ласка, гастролі путіністів Європою...

https://ticketbank.de/ru/tickets/1018-kalina-krasnaya
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30.09.2022 17:50 Відповісти
Та буде вам. Яке відношення Надєжда Дєдкіна і Тєатр масквабадскаго фольколору може мати до путіністів?
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30.09.2022 18:30 Відповісти
В Іспанї також їздять з ,,Мастер и маргарита" рекламою весь youtube завалений.
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30.09.2022 19:10 Відповісти
А у СЛОВАЧЧІНІ знову вісятьафіши *********** озера від кацапів
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30.09.2022 19:53 Відповісти
Ну дай Боже...може ,,генеральная репетиция"
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30.09.2022 20:12 Відповісти
🤣🤣🤣
Но, ця тварюка ще буде жити і жити , якщо іі точечним ударом не бахнут
ЖИТИ І НЕСТІ СМЕРТЬ
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30.09.2022 20:23 Відповісти
Ось така симпатична балаболка Максакова подняла цікаве питання про гастролі російських театрів в ЕС , о том ШО ТЕАТРИ Е ВІСЬКОВИМ АКТИВОМ РАШИ і відкриває раши двері во власні кабінети
‼️‼️‼️

Как раша подкупает театральные подмостки мира и почему продолжаются гастроли российских артистов , после вскрытия зверств россиян в Украине

https://youtu.be/5XrkjLYWAQw

28.09.2022 02:18

Z-богема.

https://youtu.be/q0oNVT3vJRs

НАШИ ДІПЛОМАТИ МАЮТЬ ШВИДКО ПІДНЯТИ ПИТАННЯ ПРО ЗАПРЕТ РОСССОТРУДНІЧЕСТВА В УСІХ КРАЇНАХ
показати весь коментар
30.09.2022 20:03 Відповісти
"обов'язки держави-окупанта"
...нда...
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30.09.2022 18:04 Відповісти
Так, цікава фраза

хтось пропхав таку зацепку для хутіна
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30.09.2022 19:54 Відповісти
"Різко засудили". Все. Крапка
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30.09.2022 18:28 Відповісти
Не приведи Господи ещё нападут на Северный поток Путлера и трубы взорвут 🤣🤣🤣🤣
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30.09.2022 18:45 Відповісти
Це, можна було і не читати...
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30.09.2022 19:00 Відповісти
Чому мені усі ці заяви нагадують комуняцькі засідання - постановили, заявили, засудили, підписали, поставили на поріцаніє
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30.09.2022 19:43 Відповісти
 
 