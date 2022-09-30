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Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дуда

Польща засуджує спроби Російської Федерації приєднати території України та ніколи не визнає їх.

На цьому наголосив у твіттері президент РП Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща засуджує спроби Росії анексувати територію України та ніколи не визнає їх. Ми продовжуватимемо підтримувати захисників України доти, доки агресора не буде вигнано. Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією", - написав посадовець.

Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією, - Дуда 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нинішні дії РФ призведуть лише до загострення війни та збільшення беззмістовних людських страждань, - ОБСЄ

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Також читайте: США запровадили нові санкції проти РФ через незаконне "приєднання" Росією територій України

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+21
Доречі, треба перевірити цих "хто наївно вірив у компроміс із Росією" - вони певно наркомани, чи довбо(ОЙ)би!
Не знаю що гірше...
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30.09.2022 18:07
+13
Я ще в 2019 своїм знайомим говорив-переконував: ви вибираєте цього пацанчика-шуткаря нам на погибель! Але мудрі знайомі,вирячивши очі ,волали: ліш би нє Парашенко!! В історії ще не було випадка щоб нарід вибрав собі царем пустоголового клоуна з позитивними тестами на кокс і герич,та ще й відомої боговибраної нації.....Рашка сьогодні офіційно анексувапла 20% території,а що ж повєлітєль кокса?Дав наказ наступати,вжарити по русні,поки вона ядерну парасольку не розкрила? Ні,він....дав чергову заявку на прийом в НАТО...Всі ж знають що НАТо не прийме і не буде воювати за Херсон Маріуполь АЕС тощо.... Друзі,схоже ми українці таки рідкісні дурні,а дураків і в церкві бьють....
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30.09.2022 18:24
+7
Дуда пройшовся по всій передвиборній програмі Зелі, а сам Зеля це хоч визнає чи Пороха спочатку треба якось приплести, а не вдається.
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30.09.2022 18:13
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Тобто зе? А так то так, або ми або вони.
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30.09.2022 18:06 Відповісти
Сьогодні в НАТО офіційно заявили що не дадуть ЗЕ зійтись десь посередині і продовжувати заглядати в очі ***** в пошуках миру
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30.09.2022 18:10 Відповісти
Всебічна і остаточна поразка Зе і його шобли- *****. Суспільство бореться, суспільство перемогає. Демократичні країни з нами.
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30.09.2022 19:15 Відповісти
Доречі, треба перевірити цих "хто наївно вірив у компроміс із Росією" - вони певно наркомани, чи довбо(ОЙ)би!
Не знаю що гірше...
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30.09.2022 18:07 Відповісти
а прикинь, что и то, и другое, вместе взятое......
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30.09.2022 18:13 Відповісти
Два в одному, та ще й корупціонер. Але по причині перших двох пунктів корупціонер поганенький, тож доводиться делегувати функції
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30.09.2022 18:13 Відповісти
Оманский , бенин Осел попадает под оба!!!
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30.09.2022 19:12 Відповісти
Дуда пройшовся по всій передвиборній програмі Зелі, а сам Зеля це хоч визнає чи Пороха спочатку треба якось приплести, а не вдається.
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30.09.2022 18:13 Відповісти
Я ще в 2019 своїм знайомим говорив-переконував: ви вибираєте цього пацанчика-шуткаря нам на погибель! Але мудрі знайомі,вирячивши очі ,волали: ліш би нє Парашенко!! В історії ще не було випадка щоб нарід вибрав собі царем пустоголового клоуна з позитивними тестами на кокс і герич,та ще й відомої боговибраної нації.....Рашка сьогодні офіційно анексувапла 20% території,а що ж повєлітєль кокса?Дав наказ наступати,вжарити по русні,поки вона ядерну парасольку не розкрила? Ні,він....дав чергову заявку на прийом в НАТО...Всі ж знають що НАТо не прийме і не буде воювати за Херсон Маріуполь АЕС тощо.... Друзі,схоже ми українці таки рідкісні дурні,а дураків і в церкві бьють....
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30.09.2022 18:24 Відповісти
Бубочке тонкий намек
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30.09.2022 19:01 Відповісти
А кто там искал мира в очке ботаксного Педофила??? напомните мне ЗЕБилы.
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30.09.2022 19:09 Відповісти
Хорошо Зеленского мокнул)
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30.09.2022 19:21 Відповісти
Правильно Анджей Дуда сказав.
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30.09.2022 19:37 Відповісти
Анджей Дуда тонко намекнул на некоторых капитулянтов из Банковой...
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30.09.2022 20:30 Відповісти
 
 