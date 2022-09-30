Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією, - Дуда

Польща засуджує спроби Російської Федерації приєднати території України та ніколи не визнає їх.

На цьому наголосив у твіттері президент РП Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща засуджує спроби Росії анексувати територію України та ніколи не визнає їх. Ми продовжуватимемо підтримувати захисників України доти, доки агресора не буде вигнано. Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією", - написав посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нинішні дії РФ призведуть лише до загострення війни та збільшення беззмістовних людських страждань, - ОБСЄ

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Також читайте: США запровадили нові санкції проти РФ через незаконне "приєднання" Росією територій України