Відбито атаки ворога в районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське, - Генштаб ЗСУ 

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 30.09.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Слава Україні! Триває 219 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Противник завдав 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України. Вранці, 30 вересня, російські окупанти скоїли черговий акт тероризму, завдали ракетного удару по колоні цивільного автотранспорту, що з гуманітарною метою пересувалась по території Запорізької області. Удари було завдано ракетами ЗРК "С-300". За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 25 людей, значно більше - зазнали поранень.

Крім того, для руйнування цивільної інфраструктури міст, ворог продовжує використовувати ударні БпЛА "Shahed-136" іранського виробництва. Від ворожих ударів постраждало понад 25 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівка, Запоріжжя, Миколаїв, Гуляйполе, Рідкодуб, Білогорівка, Новоандріївка, Благодатівка та Миролюбівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник продовжує обстріли населених пунктів з танків та артилерії різних типів:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Блакитні Озера;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Карлівка, Первомайське, Тоненьке, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Времівка, Нескучне та Шевченко.

На Запорізькому напрямку активних наступальних дій противник не вів. Вогневого ураження завдано в районах населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Новопіль, Темирівка, Білогір’я, Гуляйполе, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новогригорівка, Партизанське, Киселівка, Благодатівка, Калинівка, Високопілля, Архангельське, Осокорівка та Біла Криниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 59080 осіб, 264 літаки, 225 гелікоптерів, 2338 танків, 1391 артсистема, 4932 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

В РФ триває часткова мобілізація. У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні "тарифи". Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення.

Окупаційне командування намагається впровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, що планується задіяти в районі проведення бойових дій. У Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території. Крім того, в місто прибули посилені підрозділи росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська і артилерія уразили шість командних пунктів, тринадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії ворога.

Також читайте: Росіяни намагаються окупувати Донеччину та втримати захоплені території, - Генштаб

Віримо у ЗСУ! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу.