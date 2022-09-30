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Японія ніколи не визнає "приєднання" українських територій до РФ, - прем’єр Кісіда

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кісіда

"Приєднання" Росією українських регіонів - це зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність України та порушення міжнародного права.

Про це йдеться у твітах прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, інформує Цензор.НЕТ.

"Японія рішуче засуджує "приєднання" Росією регіонів в Україні. Це зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність України, порушення міжнародного права і ніколи не буде визнано", - написав він.

Кісіда наголосив, що Японія не може миритися з будь-якими спробами в односторонньому порядку змінити статус-кво силою.

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"Ми ще раз наполегливо закликаємо Росію негайно припинити агресію", - додав він.

Японія ніколи не визнає приєднання українських територій до РФ, - прем’єр Кісіда 01

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

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Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Після засідання РНБО підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
✌✌✌ Сахалін - це Японія!
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30.09.2022 19:04
+7
японці і самі постраждали. А так шанси на повернення Куріл з кожним днем зростають.
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30.09.2022 19:11
+7
Украине срочно признать Курилы и Сахалин территорией Японии.
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30.09.2022 19:15
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Крим теж не визнали кацапським, а московити сидять там і кладуть на це болт.
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30.09.2022 18:59 Відповісти
Особливо цього літа. Трохи болтів з неба прилетіло. якось вже болт не кладеться, в черзі до кримського мосту.
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30.09.2022 20:13 Відповісти
схоже, країни заходу напрацювали "страусну" стратегію! "нічого не чую, не бачу і не скажу" - наче це якось допоможе деокупації
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30.09.2022 19:03 Відповісти
✌✌✌ Сахалін - це Японія!
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30.09.2022 19:04 Відповісти
японці і самі постраждали. А так шанси на повернення Куріл з кожним днем зростають.
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30.09.2022 19:11 Відповісти
Украине срочно признать Курилы и Сахалин территорией Японии.
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30.09.2022 19:15 Відповісти
Курилы и Сахалин - исконно японские острова.
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30.09.2022 19:17 Відповісти
Гоп-стопер Лузер Путлер казав що Геополитическая катастрофа 20 века перешла в 21 век...и я верну к жизни дохлый Ссср, каже,типа Трупы возвращаются...🦍🦍🦍☠️☠️☠️💀💀💀в мавзолєй...
Дороги в прошлое не бывает... будь ты хоть Господом...но...
Шизофреник 🐓с одной извилиной хочет опровергнуть эту Аксиому...
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30.09.2022 19:22 Відповісти
Фудзияма банзай! Что в моем переводе означает:
Божественный ветер подул с Фудзиямы
Кацапов нет и воздух чист.
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30.09.2022 19:40 Відповісти
У Японії є власне виробництво військових літаків і ракет. А в Україні японських літаків нема. Військові нарешті поставлять свого прем'єр-міністра замість хабадного саботажника?
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30.09.2022 20:31 Відповісти
 
 