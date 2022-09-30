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Велика Британія розширила санкції проти Росії: заборонила експорт послуг та 700 найменувань товарів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Велика Британія повідомила про рішення розширити санкції проти Росії у сфері IT-технологій, аудиторських послуг, інженерної галузі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У повідомленні уряду наголошується, що, зокрема, у сфері IT тепер будуть заборонені консалтингові послуги для РФ. Також забороняється "надання юридичних послуг при транзакціях у низці комерційних сфер". Обмежувальні заходи поширюються рекламну сферу, проведення аудиту.

"Також Великобританія забороняє експорт до Росії приблизно 700 найменувань товарів, які важливі для російської промисловості та розробки технологій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що британська влада вирішила викликати посла Росії в Лондоні Андрія Келіна в МЗС Великої Британії.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
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30.09.2022 19:07
+4
зєлєнський має сісти в тюрьму після закінчення цієї війни!
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30.09.2022 19:22
+3
Якось одномоментно на всіх сайтах росія та путін стали писати з великої літери.
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30.09.2022 19:05
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Якось одномоментно на всіх сайтах росія та путін стали писати з великої літери.
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30.09.2022 19:05 Відповісти
тобто півроку триває війна, всі бачать що витворяє расєйська салдатня в українських містах з цивільними і тикі зараз вирішили розширити список підсанкційних товарів?
пля, цей світ має згоріти в ядерному вибуху
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30.09.2022 19:05 Відповісти
а что сделал зеленский в плане санкций, правильно, нечего! помогают как могут и грех жаловаться!
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30.09.2022 19:11 Відповісти
зеленський крав, краде й буде красти.
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30.09.2022 19:21 Відповісти
Але буде це робити прозоро, честно, демократично, щоб усі бачили де і скільки вкрав )))
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30.09.2022 21:01 Відповісти
зєлєнський має сісти в тюрьму після закінчення цієї війни!
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30.09.2022 19:22 Відповісти
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30.09.2022 19:07 Відповісти
Україна зробила свій вибір і сьогодні, як ніколи Віра в Перемогу України безмежна
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30.09.2022 19:20 Відповісти
Великобритания все еще экспортировала услуги на русню? Чудо!
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30.09.2022 19:47 Відповісти
не пишіть гадості про 3е бо йде війна івін працюе добре а до його слуг мільярд питаань
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30.09.2022 20:17 Відповісти
Ой... так...так... "барін харошій - баярє плахіє"..... десь це вже було....
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30.09.2022 22:08 Відповісти
В даний час, хто добре працює, це ЗСУ
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01.10.2022 05:56 Відповісти
Сподіваюсь водка "рюззкій стандарт" таки зникне з полиць деяких магазинів Британії!
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30.09.2022 22:07 Відповісти
 
 