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У новому санкційному пакеті України - тисячі осіб і компаній з РФ, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данилов,данілов

У санкційному пакеті, який Україна планує запровадити проти представників російського бізнесу, тисячі прізвищ і компаній.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цих санкціях великий "пакет" російських олігархів, російських промислових компаній, чиновників, депутатів Держдуми. Це дуже великий проєкт. Ми над ним дуже довго працювали. Там тисячі прізвищ, тисячі компаній, які увійшли до цього санкційного пакета", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

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28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

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Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить. Нові санкції миттєво запровадили США, Велика Британія та Канада.

На засіданні РНБО також прийнято рішення про запровадження нового пакета обмежень проти Росії. Після засідання підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
Ой как красиво!!! А что случилось?!?
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30.09.2022 19:24
+11
як же заіпали ці безпорадні зелені виродки! не так сильно, поки що, як кацапські виродки, але вже десь поруч
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30.09.2022 19:23
+8
А чого півроку чекали ?
Прочитала сьогодні ніби нацбанк не забороняв операції із срубльом, тому що хтось і досі отримує грошики зі своїх рсєйських компаній.
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30.09.2022 19:24
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30.09.2022 19:23 Відповісти
як же заіпали ці безпорадні зелені виродки! не так сильно, поки що, як кацапські виродки, але вже десь поруч
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30.09.2022 19:23 Відповісти
Ой как красиво!!! А что случилось?!?
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30.09.2022 19:24 Відповісти
Таки прокляв шаман Габишев )(уйла з кацапами
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30.09.2022 19:26 Відповісти
і терер їх утримувати...ех..як би ж ще там русню й задвохсотили..
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30.09.2022 19:28 Відповісти
Це шо, відгризли шматок від нових расєйських територій?
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30.09.2022 19:30 Відповісти
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30.09.2022 19:31 Відповісти
А чого півроку чекали ?
Прочитала сьогодні ніби нацбанк не забороняв операції із срубльом, тому що хтось і досі отримує грошики зі своїх рсєйських компаній.
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30.09.2022 19:24 Відповісти
Чекали, поки підсанкційні повиводять все що можна.
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30.09.2022 19:40 Відповісти
а можна отой перелік?

бо постійно - є списки..а де вони..
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30.09.2022 19:24 Відповісти
бо ті списки то великий сєкрєт
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30.09.2022 19:46 Відповісти
В ті списки якусь мілкоту включили для кількості, хто ж "сваіх людєй" буде турбувати санкціями
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30.09.2022 20:46 Відповісти
Оце і є ваше фундаментальне рішення? Це потрібно було зробити ще 3 роки тому.
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30.09.2022 19:26 Відповісти
А чого три ? Може вісім років тому?
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30.09.2022 20:46 Відповісти
Та ні, то ж була погана влада, а три роки як прийшла правильна, хароша, народна і повинна все робити краще ніж "папірєднікі"
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30.09.2022 20:48 Відповісти
Геї чи ********* - є різниця?
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30.09.2022 20:51 Відповісти
А довго ще московських попів санкції будуть оминати? Секта путіністів, а не церква
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30.09.2022 19:27 Відповісти
бред якыйсь...вам ***** нужен на телевизоре,шоб тысячу питарасив наказаты?
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30.09.2022 19:29 Відповісти
коломийський є у списку?

А наперсточники -- ентузіасти "ваучерної приватизації" 1990-х років, які зненацька стали "королямі жізні" в Україні?

А "Київстар" теж вже під санкціями? Він (через нідерландську "прокладку") теж москалям належить.
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30.09.2022 19:30 Відповісти
Хоча б мураєва, для солідності...
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30.09.2022 19:45 Відповісти
Про він каже якщо підриємство Калібрів, Торнадо, Стрел, і ще 17 підприємств, а Арестохвич, кпже що, група Ермак Макфол постійно працює над санкціями так хто птз..ть
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30.09.2022 19:31 Відповісти
В Казахстане продолжается жестокое преследование сторонников Украины

В Алматы активистку выставили с концертаиз-за флага Украины

Напомним, что ранее посол Украины вынужден был покинуть Казахстан из-за организованной массовой травли за слова о том, что необходимо уничтожать оккупантов
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30.09.2022 19:39 Відповісти
ну ніфіга собі яка оперативність(((
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30.09.2022 19:47 Відповісти
Коли до те, *****, дійде, що справа не в кількості, а в якості!
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30.09.2022 19:55 Відповісти
А санкції на шпигунів з ФСБ, за яких згадує Соня Кошкіна (Ксенія Василенко), головний редактор видання "Лівий берег":???
Я дууже уважно дивилася трансляцію з Кремля (робота в мене така, вибачте). Бо розуміла, що харями Сальдо і Пушиліна, перелік знайомих облич не завершиться. Інтуїція не підвела. Знайомтеся.
1. Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ (яка типу не МП) Пантелеймон. Відомий сєпар. Прям в канонічному значенні цього слова. Що не завадило Митроролиту Онуфрію призначити Пантелеймона на посаду в 2019-му. Так, в 2019-му. Хоча, повторюся, настроі його були відомі, вчинки - відповідні, а значна частина епархіі вже розташовувалася на окупованій териоріі. Ви знаєте, що він робив в травні місяці? Однією рукою - вітав росіян; приймав участь в «міжнародній конференції «Традиційні релігії Донбасу - проти екстремізму та неонацизму»". Другою рукою ця мразота підключалася до участі і Соборі УПЦ (на якому заявили, що вони типу більше не МП. Насправді - дуже МП. І РПЦ).
2. Настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Це от взагалі мій улюблений персонаж. Обов'язково подивіться відео, як він закликає місцеву владу «поскоріше провести референдум за приєднання до Росіі». Тут треба зазначити, що запорізька епархія - чистий заповідник. Навіть за мірками УПЦ МП. Очолює її митрополит Лука. На фоні проросійськості якого мєркнуть навіть одеський Агафангел (останнім часом сидить тихо), Паканіч та Климент.
Це саме Лука на Соборі кричав, що він ніколи «не розстанеться Росією»; «що значить прибрати зі Статуту всі згадки про РПЦ?! Та я зараз звідси піду! Разом зі всією своєю делегацією! І собор буде зірвано!».
Ще раніше - зривав обмін полоненими в Запорізький області (я про це ще докладніше писатиму). А знаєте, що він зараз робить? Відкриває парафії УПЦ (типу не МП) закордоном. Ні, я не жартую. За дивним збігом обставин, ці парафії знаходяться по сусідству (в буквальному сенсі) з парафіями РПЦ. Увага, питання: якби їх «розлучення» було б правдою, чи допустила б РПЦ/ФСБ появу у себе під носом конкуруючої структури? Відповідь, думаю, очевидна.

Отже. Маю питання.
1. До УПЦ. Як ви збираєтеся реагувати? Чи будуть дії ваших кліриків хоча б засуджені? Чи будуть вони позбавлені сану? Чи буде ініційовано церковний суд? Чи буде як з Ізюмським Митрополитом Єлисеєм, який втік до Бєлгорода і на колабораціонізм якого ви просто закрили очі?
2. До Служби безпеки України - що робити з цими колаборантами?
3. До секретаря РНБО Олексія Данілова. Як мінімум по всім цим персонажам треба вводити санкції. Мінімум.
4. До голови ВР Руслана Стефанчука - суто риторичне. Яка різниця між ОПЗЖ, яку Рада заборонила (а суди потім підтвердили) і УПЦ МП в нинішньому її виді?
До речі, з 2014-го року не було запроваджено жооооодноі, навіть найменшої санкції, проти жодного попа-колаборанта. Чому? Особисто мені зрозуміло. Але про це вже - іншим разом.

PS. Як і обіцяла, зараз працюю над великим текстом про попів-колаборантів. Прикладів настільки багато, що доводиться вибирати найбільш промовисті.
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30.09.2022 20:00 Відповісти
Для цього знадобиться український Моссад....повторюю- УКРАЇНСЬКИЙ. Щоб вся ця мразота знала і БАЧИЛА -кара буде незворотня і терміну давності не підлягає
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01.10.2022 06:23 Відповісти
Та ти шо. а Фрідман там є? Абрамович? Коломойський? Фірташ?
ссуки зелені
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30.09.2022 20:05 Відповісти
Каламойскій то святое, ви не панімаєтє
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30.09.2022 20:39 Відповісти
а до цього всі вони були «харошимі русскімі»?
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30.09.2022 20:07 Відповісти
странно.. там и через 10 лет будет кого санкционировать???
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30.09.2022 20:09 Відповісти
Не пройшло і півроку! Чи пройшло? Що там зеліне бабло за лігу сміху та скотів? На апшори капає?
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30.09.2022 20:38 Відповісти
А как дела с Киевстаром? Ведь они насколько известно через поставную нидерландскую контору принадлежат свинособакам...
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30.09.2022 21:39 Відповісти
Де??? вбивчі, для кацапської свол**и санкції "Зін"?
Чому вам - ЗЕ'чмошникам - знадобилося 219 днів і СОТНІ ТИСЯЧ загиблих українців, щоб забрати крадене ж**о-кацапське барахло¿???????
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30.09.2022 21:59 Відповісти
"заплановано", та ку..ва, це треба було зробити ще позавчора. Допоки вам мордами не тикнули-а де санкції України?
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01.10.2022 06:09 Відповісти
 
 