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Путінська "анексія" нічого не змінює для України: продовжуємо звільняти свою землю, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю заявив, що незаконна анексія Росією чотирьох областей України в результаті псевдореферендумів нічого не змінює.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Намагаючись анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, Путін намагається захопити території, які він навіть фізично не контролює на місцях. Для України нічого не змінюється: ми продовжуємо звільняти свою землю і своїх людей, відновлювати свою територіальну цілісність", – заявив Кулеба.

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Топ коментарі
+13
Я прошу всіх військових, які зараз закривають котел в районі Лиману, тримати в голові лише одне слово.

Іловайськ.

Іловайськ.

Іловайськ.

Ю. Гудименко
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30.09.2022 19:33
+7
А вірно. Яка "країна" така і " анексія ". Тримайтесь і бережіть себе
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30.09.2022 19:28
+7
Кремлівський упирь нехай продовжує щось базікати на свою користь,
а нам своє робити - це гнати кацапську погань з нашоі краіни 😡
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30.09.2022 19:28
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А вірно. Яка "країна" така і " анексія ". Тримайтесь і бережіть себе
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30.09.2022 19:28 Відповісти
Кремлівський упирь нехай продовжує щось базікати на свою користь,
а нам своє робити - це гнати кацапську погань з нашоі краіни 😡
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30.09.2022 19:28 Відповісти
Нужно деньги РФ за границей быстрее все арестовать и передать Украине!!!
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30.09.2022 19:29 Відповісти
и людына с соответствущей хфамилией у штати...некому арестовичу командировочные оформить...
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30.09.2022 19:33 Відповісти
Амінь
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30.09.2022 19:31 Відповісти
Я прошу всіх військових, які зараз закривають котел в районі Лиману, тримати в голові лише одне слово.

Іловайськ.

Іловайськ.

Іловайськ.

Ю. Гудименко
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30.09.2022 19:33 Відповісти
все вірно і все по ділу
українцям свою справу робити - бити кацапню
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30.09.2022 19:33 Відповісти
***** у своєму бункері анексує і всю Землю.
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30.09.2022 19:34 Відповісти
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30.09.2022 19:38 Відповісти
Ось це правильно ! Гітлер анексував у 1938 році судетську облась і що з того вийшло?
Що землі були повернуті Чехословаччині а фашисти вигнані.
Тож Україні потрібно робити свою справу а не йти на поводу у кремля.
Правильно що сказав Зеленський з путіним розмови не буде
А хто завадить звільняти українські землі ? Головне щоб багато високоточної зброї було.
Те що путін сам собі написав це нічого не означає світ не визнав тож Україна за міжнародним правом має повне право звільняти території бо там навіть не референдуми були а просто захоплені території
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30.09.2022 20:13 Відповісти
а как шашлыки от твоего Zеленского...?
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30.09.2022 20:22 Відповісти
Я не маю ніякого відношення до шашликів .
А те що Зеленський любить їсти шашлики нехай їсть
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30.09.2022 20:28 Відповісти
..кремле цирк даже не обсуждается!!!!
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30.09.2022 20:36 Відповісти
точніше сказати путінська анорексія
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30.09.2022 20:41 Відповісти
Дивує, "анексія", "анексія", "анексія"! Що з того? У нас справа одна: свинопсів утилізувати, по перше в Україні, включаючи Кубань, Слобожанщину, Стародубщину і т. д.! А що там сайвехромосоми собі гадають, нас не стосується! По друге: усіх знищити!!!
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30.09.2022 21:29 Відповісти
 
 