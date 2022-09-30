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Путінська "анексія" нічого не змінює для України: продовжуємо звільняти свою землю, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю заявив, що незаконна анексія Росією чотирьох областей України в результаті псевдореферендумів нічого не змінює.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Намагаючись анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, Путін намагається захопити території, які він навіть фізично не контролює на місцях. Для України нічого не змінюється: ми продовжуємо звільняти свою землю і своїх людей, відновлювати свою територіальну цілісність", – заявив Кулеба.
Топ коментарі
+13 olele
показати весь коментар30.09.2022 19:33
+7 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар30.09.2022 19:28
+7 Amber
показати весь коментар30.09.2022 19:28
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а нам своє робити - це гнати кацапську погань з нашоі краіни 😡
Іловайськ.
Іловайськ.
Іловайськ.
Ю. Гудименко
українцям свою справу робити - бити кацапню
Що землі були повернуті Чехословаччині а фашисти вигнані.
Тож Україні потрібно робити свою справу а не йти на поводу у кремля.
Правильно що сказав Зеленський з путіним розмови не буде
А хто завадить звільняти українські землі ? Головне щоб багато високоточної зброї було.
Те що путін сам собі написав це нічого не означає світ не визнав тож Україна за міжнародним правом має повне право звільняти території бо там навіть не референдуми були а просто захоплені території
А те що Зеленський любить їсти шашлики нехай їсть