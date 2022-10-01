Столтенберг про заявку на членство в НАТО: Ми підтримуємо право України обирати свій шлях

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право обрати, частиною яких угод з безпеки вона хоче бути.

Про це генсек Альянсу сказав, коментуючи анонсоване подання Україною заявки на вступ до НАТО у прискореному порядку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО, і союзники по НАТО поважають це право. І ми знову і знову заявляли, що двері НАТО залишаються відчиненими, і ми продемонстрували це останніми роками", - зазначив Столтенберг.

Генсек нагадав, що союзники НАТО на саміті в Мадриді також дуже чітко заявили, що підтримують право України обирати свій власний шлях, щоб вирішувати частиною яких угод з безпеки вона хоче бути.

"Рішення про членство, звісно, ​​має бути ухвалене всіма 30 союзниками, і ми приймаємо ці рішення консенсусом", - наголосив Столтенберг.

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За словами генсека, фокус та зусилля союзників по НАТО зараз – надання негайної підтримки Україні, щоб допомогти їй захиститися від російського жорстокого вторгнення.