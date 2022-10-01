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Столтенберг про заявку на членство в НАТО: Ми підтримуємо право України обирати свій шлях

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право обрати, частиною яких угод з безпеки вона хоче бути.

Про це генсек Альянсу сказав, коментуючи анонсоване подання Україною заявки на вступ до НАТО у прискореному порядку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО, і союзники по НАТО поважають це право. І ми знову і знову заявляли, що двері НАТО залишаються відчиненими, і ми продемонстрували це останніми роками", - зазначив Столтенберг.

Генсек нагадав, що союзники НАТО на саміті в Мадриді також дуже чітко заявили, що підтримують право України обирати свій власний шлях, щоб вирішувати частиною яких угод з безпеки вона хоче бути.

"Рішення про членство, звісно, ​​має бути ухвалене всіма 30 союзниками, і ми приймаємо ці рішення консенсусом", - наголосив Столтенберг.

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За словами генсека, фокус та зусилля союзників по НАТО зараз – надання негайної підтримки Україні, щоб допомогти їй захиститися від російського жорстокого вторгнення.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Непогано начебто. Без ґепічних фраз, але:
1. НАТО відчинене, тож подавайте заявку, і за наявності консенсусу - welcome.
2. Негайна підтримка буде. Слід розуміти, що це буде багато засобів кацапоанігіляції.

Проблему бачу в консенсусі. Сподіваюся, що вдасться його прочавити (бо *******...)
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30.09.2022 19:39
+17
нато - це така безпекова організація, яка приймає до свого складу тільки тих, в кого немає проблем з безпекою
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30.09.2022 19:37
+16
Сьогодні зранку слухав провідну британську радіостанцію. Тема - анексія куйлом 15% нашої території. В прямий ефір дзвонили пересічні британці і давали свою оцінку подіям. Найцікавіше, що були такі, які прямим текстом казали, що Україну негайно треба приєднати до НАТО аби захистити нас від можливої ядерної атаки. Може мені хтось нагадати, коли європейці хотіли б бачити Україну у НАТО так як зараз?! Так і що єдиний хто може реально завадити нашій євроінтеграції і членству в НАТО - це діюча влада всяких дєрьмаків і хламідій. Союзники скоро дозріють, а ось чи захочуть татарови-смірнови-тимошенки-міндічі-тищенки зупинитися в пограбунку України - велике питання.
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30.09.2022 19:58
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Наразі нас у першу чергу має цікавити не стільки вступ до Альянсу, скільки першочергове питання: зброя, ********** і технологічне військове начиння. Якщо постачання дійсно збільшиться - усе збсь.
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30.09.2022 21:17 Відповісти
Слава богу ты не принимаешь решения.
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30.09.2022 22:03 Відповісти
Собственно что и ожидалось. Он по сути просто пресс секретарь НАТО и не более. Что вы хотели от него услышать? -Я согласен, вступайте!)) Ничего нового.
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30.09.2022 22:05 Відповісти
В останньому реченні відповідь НАТО на нашу завку: ".... ми сфокусовані на наданні зброї Україні". Тобто ви, звісно заявку давайте, але ми сфокусовані на іншому.
Не хоче НАТО нам допомогати, поки війна триває. Під допомогою я маю на увазі літаки,... та що там літаки, хоча б танки.
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30.09.2022 22:09 Відповісти
Навіть якщо всі схвалять вступ, то знов вилезе Столтенберг і скаже шось по типу "згідно зі статутом у вас не повинно бути територіальних претензій до іншої держави, але вибачте у вас вони є" І плювати йому та сцикунам з Німеччини/Франції/Італії, що по факту ми не маємо претензій по територіях, ми їх просто звільняємо
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30.09.2022 22:14 Відповісти
Столтенберг хочет, чтобы договор о вступлении Украины в НАТО подписывался в кремле в Георгиевском зале.
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30.09.2022 23:47 Відповісти
Петро Порошенко привітав стратегічне рішення подати заявку на членство України в НАТО. П'ятий Президент закликав об'єднати зусилля для якнайшвидшої процедури вступу до Альянсу.

«Вітаю стратегічно вірне рішення подати заявку на членство України в НАТО! Північноатлантичний Альянс - це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об'єднатися, відкинути всі інші розмови і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО», - пише Порошенко.

«Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше», - наголосив п'ятий Президент.
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01.10.2022 12:42 Відповісти
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