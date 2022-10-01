Столтенберг про заявку на членство в НАТО: Ми підтримуємо право України обирати свій шлях
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право обрати, частиною яких угод з безпеки вона хоче бути.
Про це генсек Альянсу сказав, коментуючи анонсоване подання Україною заявки на вступ до НАТО у прискореному порядку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО, і союзники по НАТО поважають це право. І ми знову і знову заявляли, що двері НАТО залишаються відчиненими, і ми продемонстрували це останніми роками", - зазначив Столтенберг.
Генсек нагадав, що союзники НАТО на саміті в Мадриді також дуже чітко заявили, що підтримують право України обирати свій власний шлях, щоб вирішувати частиною яких угод з безпеки вона хоче бути.
"Рішення про членство, звісно, має бути ухвалене всіма 30 союзниками, і ми приймаємо ці рішення консенсусом", - наголосив Столтенберг.
За словами генсека, фокус та зусилля союзників по НАТО зараз – надання негайної підтримки Україні, щоб допомогти їй захиститися від російського жорстокого вторгнення.
Будь ласка, зачекайте...
Не хоче НАТО нам допомогати, поки війна триває. Під допомогою я маю на увазі літаки,... та що там літаки, хоча б танки.
«Вітаю стратегічно вірне рішення подати заявку на членство України в НАТО! Північноатлантичний Альянс - це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об'єднатися, відкинути всі інші розмови і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО», - пише Порошенко.
«Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше», - наголосив п'ятий Президент.