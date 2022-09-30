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Столтенберг закликав Путіна припинити війну: "Він її розв’язав, і на ньому лежить відповідальність її закінчити"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський президент Володимир Путін має припинити війну, бо він її розв’язав.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на терміновому брифінгу, скликаному після рішення Путіна "приєднати" захоплені території України до РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми закликаємо Путіна припинити війну. Він відповідальний за те, що її розв’язав, і на ньому лежить відповідальність її закінчити. Якщо Росія припинить воювати, то буде мир. А якщо Зеленський та Україна припинять боротьбу, то Україна перестане існувати як незалежна держава", - сказав він.
Генсек НАТО зазначив, що з одного боку є агресор – Росія, а з другого – жертва агресії Україна.
Топ коментарі
+12 три - пятнадцать
показати весь коментар30.09.2022 20:45
+12 Skifik z pivdnya
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+8 Борменталь Незабаром
показати весь коментар30.09.2022 20:47
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не впевнений що саме так повинен поводитися Ґенсек НАТО в такої сітуації.
ще раз наголошую - він всього лише крякалка!
коли є консенсус - країни вступають в НАТО за 5 секунд - приклад в Фінляндією та Швецією
коли консенусу немає - є кряканья на тему "відкритих дверей"
чi я не зрозумів щось?
"нато - це така міжатлантична організація бойових промов і закликів!"
причому не тіки від столтенбєрга а й від усіх керівників європейських держав
Тут москсвини мають рацію - тільки вони можуть закінчити цю війну.
Да ни за что НАТО не приймет Украину, пока здесь идет война. Какие ускоренные процедуры, о чем вы? Все хотят, что бы за всех умирала только Украина. Это ж так удобно победить рашку чужими руками, зачем что-то менять, брать Украину в НАТО и умирать самим. А сколько украинцев умерло и еще умрет им пофиг, ну как пофиг, их это глубоко обеспокаивает.
Дякуємо за міцну позицію, агенте Стєклов.
роль НАТО - постачання зброї для ЗСУ та ядерна парасоля
Мерзость.
якщо там де росія зараз то НАТО - йди ти *****.
не до миру треба закликати а їбошити до крови кожного, хто закликає до миру замість перемоги над росією.
Ви хочете правду знати чі наші надії?