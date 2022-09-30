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Столтенберг закликав Путіна припинити війну: "Він її розв’язав, і на ньому лежить відповідальність її закінчити"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг,єнс

Російський президент Володимир Путін має припинити війну, бо він її розв’язав.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на терміновому брифінгу, скликаному після рішення Путіна "приєднати" захоплені території України до РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо Путіна припинити війну. Він відповідальний за те, що її розв’язав, і на ньому лежить відповідальність її закінчити. Якщо Росія припинить воювати, то буде мир. А якщо Зеленський та Україна припинять боротьбу, то Україна перестане існувати як незалежна держава", - сказав він.

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Генсек НАТО зазначив, що з одного боку є агресор – Росія, а з другого – жертва агресії Україна.
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Топ коментарі
+12
так Столтенберг ще більший закликун?
не впевнений що саме так повинен поводитися Ґенсек НАТО в такої сітуації.
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30.09.2022 20:45
+12
На колени стань ещё...
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30.09.2022 20:46
+8
нато - це така міжатлантична організація бойових промов і закликів!
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30.09.2022 20:47
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Господи, дякуємо, ми цього не знали. Столтеберг ти найкращий
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30.09.2022 20:44 Відповісти
нато - це така міжатлантична організація бойових промов і закликів!
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30.09.2022 20:47 Відповісти
підніміть червоний прапор - він вам пасує
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30.09.2022 20:50 Відповісти
я все ніяк не міг визначитись з кольором, дякую за підказку
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30.09.2022 20:56 Відповісти
не треба дуже дякувань, це було суто по дружньому, по фoрумчаньскі...
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30.09.2022 21:01 Відповісти
так Столтенберг ще більший закликун?
не впевнений що саме так повинен поводитися Ґенсек НАТО в такої сітуації.
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30.09.2022 20:45 Відповісти
столтенбєрг всього лише крякалка того, що вирішують мінєтчинна, франція тощо
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30.09.2022 20:49 Відповісти
один слабий Генсек - це ще не НАТО, як і один клован - не Україна.
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30.09.2022 20:56 Відповісти
може хтось і покладає надії на гєнсєка нато!
ще раз наголошую - він всього лише крякалка!
коли є консенсус - країни вступають в НАТО за 5 секунд - приклад в Фінляндією та Швецією
коли консенусу немає - є кряканья на тему "відкритих дверей"
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30.09.2022 20:59 Відповісти
ви висловились саме за НАТО, а не генсека отама зверху.
чi я не зрозумів щось?
"нато - це така міжатлантична організація бойових промов і закликів!"
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30.09.2022 21:03 Відповісти
Стоп. Фінляндія та Швеція ще не в НАТО. Точніше, майже в НАТО, але процедура ще триває. Бо із консенсусом теж були трабли - Туреччина полізла було в **********.
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30.09.2022 21:41 Відповісти
На колени стань ещё...
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30.09.2022 20:46 Відповісти
це буде після застосування ядерної зброї
причому не тіки від столтенбєрга а й від усіх керівників європейських держав
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30.09.2022 20:48 Відповісти
Ото будет всэсвитне позорище. Тьфу-тьфу-тьфу, шоб не наврочить
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30.09.2022 22:01 Відповісти
жесть , люба жінка на його місці вже би гримнула кулаком по столі а цей шмарклі жує
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30.09.2022 20:46 Відповісти
В Столбенберга немає яєць, на жаль.
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30.09.2022 20:47 Відповісти
Гейропа, мабуть вже стать змінив.
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30.09.2022 20:48 Відповісти
Скоро звиість нього прийде Христя чи Даля з яйцями!
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30.09.2022 21:02 Відповісти
Ша пі то...
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30.09.2022 20:48 Відповісти
яке воно усе таки дурне.
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30.09.2022 20:48 Відповісти
я так понял что НАТО после войны попросится в ЗСУ...
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30.09.2022 20:49 Відповісти
Саме так. Україна вигрє цю війну,але закінчити її вона не взмозі!
Тут москсвини мають рацію - тільки вони можуть закінчити цю війну.
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30.09.2022 20:49 Відповісти
Бляха муха... Це відповідь НАТО?!!!!!!
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30.09.2022 20:50 Відповісти
Всі ці заклики тільки додають путіну впевненості, 2 тижні війни і в альянсі залишаться тільки англосакси - решта як завжди капітулює.
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30.09.2022 20:50 Відповісти
Англосакси і Україна.
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30.09.2022 21:44 Відповісти
ЗСУ і НАТО..Українська Армія сама сильна в Европі і це факт
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30.09.2022 20:51 Відповісти
угу щас він послухає і зразу кине війну. він 20 років нахрена готувався. норд стіми будував. в шредера і меркель знаеш скіки бабла ввалив. ******* в мадярщині теж недешево обходилися. а в наших медведчуків скільки закинув...
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30.09.2022 20:51 Відповісти
чтобы война прекратилась, Запад топит сортирного в сортире и сносит сортир. Война автоматом прекратится. На место сортира можно построить нечто и поставить зеленского им управлять. Пусть развлекается, но там, не здесь...
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30.09.2022 20:53 Відповісти
И ради этого был срочный брифинг?? В очередной раз повторить свои сцыкливые обеспокоенности??
Да ни за что НАТО не приймет Украину, пока здесь идет война. Какие ускоренные процедуры, о чем вы? Все хотят, что бы за всех умирала только Украина. Это ж так удобно победить рашку чужими руками, зачем что-то менять, брать Украину в НАТО и умирать самим. А сколько украинцев умерло и еще умрет им пофиг, ну как пофиг, их это глубоко обеспокаивает.
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30.09.2022 20:53 Відповісти
Импотентная организация..
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30.09.2022 20:54 Відповісти
Потужно.

Дякуємо за міцну позицію, агенте Стєклов.
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30.09.2022 20:56 Відповісти
30 вересня 1938 року відбулася Мюнхенська змова, що призвела до анексії Судет. Частину території Чехословаччини окупували Третій Рейх. Через 84 роки, 30 вересня 2022 року, міжнародний злочинець путін і його спільники незаконно анексували частину території незалежної України
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30.09.2022 20:56 Відповісти
Треба заглянути в очі ***** і зрозуміти його!!
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30.09.2022 20:57 Відповісти
в око
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30.09.2022 20:59 Відповісти
Так... Не дивно що росія не боїться НАТО, навіть війська відвели від кордонів з НАТО. Такий заклик,це як маньяка просити-молити щоб він не був маньяком.
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30.09.2022 21:01 Відповісти
знал бы прикуп, жил бы в сочи...
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30.09.2022 21:01 Відповісти
панове війну закінчать ЗСУ перемогою над кацапами
роль НАТО - постачання зброї для ЗСУ та ядерна парасоля
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30.09.2022 21:01 Відповісти
Ядерна парасоля (якби її нам дійсно "дали") відіграла би ключове для нас значення у війні. ЯЗ це єдиний козир в руках бункерного.
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30.09.2022 23:16 Відповісти
Прости Йенся, но у Путина получается длиннее =)
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30.09.2022 21:02 Відповісти
"квартальний " по вказівці куйла подав заявку в НАТО після того.як куйло оголосив українські області територією США.
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30.09.2022 21:03 Відповісти
Очікував більшого від цього брифінгу
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30.09.2022 21:04 Відповісти
Всі очікували значно більшого...
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30.09.2022 23:17 Відповісти
ЗАМУСОЛЕНА ПЛАСТИНКА ВІД НАТО З 2008 РОКУ
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30.09.2022 21:04 Відповісти
Урод. Россияне уже взоржали с речи это чма.
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30.09.2022 21:07 Відповісти
Столтенберг малохольный 🤔🧐😁
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30.09.2022 21:08 Відповісти
Бл, та не припинити війну, а капітулювати *****. Що воно за генсек НАТО...бекає та мекає
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30.09.2022 21:09 Відповісти
Ты ещё перед ****** на колени стань.
Мерзость.
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30.09.2022 21:11 Відповісти
Пи*дабол
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30.09.2022 21:12 Відповісти
Коли вже там перевибори цього пана??
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30.09.2022 21:15 Відповісти
Мда ...якийсь гнитючий настрій після цієї промови.
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30.09.2022 21:15 Відповісти
припинити як і де.

якщо там де росія зараз то НАТО - йди ти *****.

не до миру треба закликати а їбошити до крови кожного, хто закликає до миру замість перемоги над росією.
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30.09.2022 21:22 Відповісти
а повістку в Гаагу що не будуть вручати ? нісенітниця повна НАТО без фаберже ...Дуже прикро чути таку відповідь альянсу
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30.09.2022 21:23 Відповісти
Від таких нікчемних слів голови НАТО Столтенберга , х#йло напевно зі сміху аж сльозу пустив... і в жарт напевно сказав, як візьму Київ так зразу війну закінчу... такими заявами НАТО підтверджує яка вона безхребетна слинява зал#па...
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30.09.2022 21:29 Відповісти
Я правильно зрозуміла ,що сьогоднішні заяви Зе про НАТО ,це черговий піар -відосик?
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30.09.2022 21:28 Відповісти
Це як про закрите небо, щось собі надумав у получив пуя...
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30.09.2022 21:30 Відповісти
Ну що робити ,пане, не лайтеся так) сьогодні свято велике релігійне.Хоч дають зброю і те добре, а те що поряд будуть воювати і раніш надіі не було....Кажуть що злодій зайде настільки далеко ,наскільки йому дозволять ,значить війна не скоро скінчиться, дай господи Україні витримати і встояти.
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30.09.2022 21:40 Відповісти
як би оце все сформулювати....
Ви хочете правду знати чі наші надії?
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30.09.2022 22:01 Відповісти
Та ваші надіі я знаю,вони співпадають з моїми!))
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30.09.2022 22:03 Відповісти
дякую...
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30.09.2022 22:07 Відповісти
Я очень надеюсь, шо это всё на публику, а за кулисами ***** передали от НАТО совсем другое послание без заклыкив и обеспокоенностей, очень конкретное обещание прикончить бункерного
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30.09.2022 22:05 Відповісти
Дивився цей "брифінг"...знав, що буде чергова фуйня, але щоб така...
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01.10.2022 05:38 Відповісти
шоу з США
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01.10.2022 10:01 Відповісти
 
 