Найближчим часом може бути спроба ескалації з боку Росії, але ЗСУ готові, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що найближчим часом з боку Росії буде спроба ескалації у війні проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Звичайно, РФ зараз намагатиметься будь-яким способом завдавати нам максимальної шкоди. У них будуть зараз спроби активізувати бойові дії. Але ми віримо в наші збройні сили, ми розуміємо, що відбувається на фронті", – сказав Данілов.
Він нагадав, що перед засіданням РНБО також відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом може бути спроба ескалації з боку РФ – з урахуванням того, що в них відбувається мобілізація, розуміємо, що відбувається. Але ми готові і розуміємо, як розвиватиметься ситуація, і що чекає на РФ", – сказав Данілов.
Секретар РНБО висловив упевненість, що у Росії рух протестуючих проти мобілізації жінок "скаже своє слово". Він зазначив, що цей рух уже розгортається на Кавказі.
"Саме жінки можуть бути в авангарді всіх тих процесів, які сьогодні відбуваються в РФ, тому що їхніх чоловіків та дітей відправляють сюди, щоби їх тут знищили", – вважає Данілов.
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ах не помітили тоді?
забавное животное "кацап"
-воскликнул муж беседуя с женою
-все звери без воды как мухи мрут,
а он совсем невосприимчив к зною!
наверно, хорошо кацапом быть!?
его природа щедро одарила
-работать может месяц -и не пить!
какая всё же выдержка и сила..
.
кацап работать может целый месяц и не пить-
какая всё же выдержка и сила!
жена, на мужа косо посмотрев,
особо разглагольствовать не стала ,
но всё же ,удержаться не сумев,
с издёвкой нескрываемой сказала:
-подумаешь, нашёл чем удивить!
известен мне кацап другой породы
-он может месяц беспробудно пить
и вовсе обходиться без работы,
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-чего жена ты блеешь, как овца ?!!-
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лишь буркнул :-чё с хохлами мне тягаться...
да будь у бабы сорок мужиков -
она всегда найдёт к чему придраться!!!
да будь у этой бабы даже сорок мужиков -
она всегда найдёт к чему придраться....[/i]
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Рубрика: Гражданская лирика
дата надходження 14.10.2015
автор: Стас
ПМТ Дробишево, Лиманського району в Донецької області звільнено! Все буде Україна! Дякуємо ЗСУ!
Мобикам привіт.
https://a-engine.livejournal.com/419951.html
https://www.dialog.ua/war/259666_1664548944
https://focus.ua/*******-novosti/531354-ssha-postavlyayut-ukraine-novye-vysokotochnye-rakety-dlya-himars - ще треба?