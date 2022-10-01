УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7815 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 000 31
війна (56332) Данілов (1188)

Найближчим часом може бути спроба ескалації з боку Росії, але ЗСУ готові, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що найближчим часом з боку Росії буде спроба ескалації у війні проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Звичайно, РФ зараз намагатиметься будь-яким способом завдавати нам максимальної шкоди. У них будуть зараз спроби активізувати бойові дії. Але ми віримо в наші збройні сили, ми розуміємо, що відбувається на фронті", – сказав Данілов.

Він нагадав, що перед засіданням РНБО також відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом може бути спроба ескалації з боку РФ – з урахуванням того, що в них відбувається мобілізація, розуміємо, що відбувається. Але ми готові і розуміємо, як розвиватиметься ситуація, і що чекає на РФ", – сказав Данілов.

Також читайте: Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав агресію з боку Білорусі, - Данілов

Секретар РНБО висловив упевненість, що у Росії рух протестуючих проти мобілізації жінок "скаже своє слово". Він зазначив, що цей рух уже розгортається на Кавказі.

"Саме жінки можуть бути в авангарді всіх тих процесів, які сьогодні відбуваються в РФ, тому що їхніх чоловіків та дітей відправляють сюди, щоби їх тут знищили", – вважає Данілов.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Литва, Латвия и Эстония поддержали скорейшее вступление Украины в НАТО....
показати весь коментар
30.09.2022 21:25
+16
Канада теж!
показати весь коментар
30.09.2022 21:33
+14
Збройні сили. Саме так. З великої.
показати весь коментар
30.09.2022 21:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Збройні сили. Саме так. З великої.
показати весь коментар
30.09.2022 21:22 Відповісти
Яка ескалація Данілов ?
показати весь коментар
30.09.2022 21:24 Відповісти
Проста, скоріше за все русняві почнуть наступ по всім фронтам + напад з білорусії по всьому фронту
показати весь коментар
30.09.2022 21:50 Відповісти
Очевидно будут применять более тяжелые ракеты. Есть реальная опасность применения ядерного оружия...
показати весь коментар
30.09.2022 22:23 Відповісти
Так вони вже "ескалують" Вже другий раз з пів-дня гудить!
показати весь коментар
30.09.2022 21:24 Відповісти
Литва, Латвия и Эстония поддержали скорейшее вступление Украины в НАТО....
показати весь коментар
30.09.2022 21:25 Відповісти
Канада теж!
показати весь коментар
30.09.2022 21:33 Відповісти
Після кожної відмови НАТО ,взяти Україну в НАТО відбувається рашистська екскалація .Це є свого роду домовленість.Ми Україну в НАТО не беремо можеш продовжувати руйнувати,Україну і вбивати українців.
показати весь коментар
30.09.2022 21:25 Відповісти
...краще б ти й далі тваринок лікував, данілов... Хоча ні, бо жалко їх
показати весь коментар
30.09.2022 21:26 Відповісти
Краще б ти і далі педалі дитячого вєліка крутив !
показати весь коментар
01.10.2022 11:57 Відповісти
спроба ескалації з боку кацапні може бути будь коли, найбільша в 02.24.22 була.
ах не помітили тоді?
показати весь коментар
30.09.2022 21:26 Відповісти
Тоді Данілов не помітив, тому і заспокоював країну.
показати весь коментар
30.09.2022 21:28 Відповісти
так і думав, просто зайнятий іншим важливим ділом був, в запарці...
показати весь коментар
30.09.2022 21:32 Відповісти
Поверьте, еще есть куда. К сожалению...
показати весь коментар
30.09.2022 22:22 Відповісти
Бережи вас Бог.
показати весь коментар
30.09.2022 21:27 Відповісти
забавное животное "кацап"

забавное животное "кацап"
-воскликнул муж беседуя с женою
-все звери без воды как мухи мрут,
а он совсем невосприимчив к зною!

наверно, хорошо кацапом быть!?
его природа щедро одарила
-работать может месяц -и не пить!
какая всё же выдержка и сила..
.
кацап работать может целый месяц и не пить-
какая всё же выдержка и сила!

жена, на мужа косо посмотрев,
особо разглагольствовать не стала ,
но всё же ,удержаться не сумев,
с издёвкой нескрываемой сказала:

-подумаешь, нашёл чем удивить!
известен мне кацап другой породы
-он может месяц беспробудно пить
и вовсе обходиться без работы,

он может целый месяц беспробудно пить
и вовсе обходиться без работы!

-чего жена ты блеешь, как овца ?!!-
сказал кацап и плюнул в угол спальни
-кацап поддатый- он же ж лучше жеребца !
и очень,между прочим, сексуальный ...

с ним есть немало общего у нас
и кровь моя пока ещё что бродит!
могу продемонстрировать сейчас
-когда приму грамм триста -всё выходит.

могу продемонстрировать тебе, ну хоть сейчас
-когда приму грамм триста- всё выходит!!!

жена в ответ сказала -брось болтать!
не смей о сексе даже заикаться!
-тебе, ху.лопу, лучше помолчать -
ты можешь лишь с бутылкой кувыркаться!

куда годится твой мужской вершок???!
и беда не в том что, он такая кроха!
-ты говоришь: выходит хорошо!
да только вот заходит очень плохо....

выходит он- не спорю, даже очень хорошо,
да только вот заходит очень плохо!!!

кацап слинял в кабак-и был таков!
лишь буркнул :-чё с хохлами мне тягаться...
да будь у бабы сорок мужиков -
она всегда найдёт к чему придраться!!!

да будь у этой бабы даже сорок мужиков -
она всегда найдёт к чему придраться....[/i]
[/b]

Рубрика: Гражданская лирика
дата надходження 14.10.2015
автор: Стас
показати весь коментар
30.09.2022 21:29 Відповісти
осеннее обострение..
показати весь коментар
30.09.2022 21:34 Відповісти
Селище Дробишеве (в Лиманському котлі) - зачищене:

ПМТ Дробишево, Лиманського району в Донецької області звільнено! Все буде Україна! Дякуємо ЗСУ!
показати весь коментар
30.09.2022 21:34 Відповісти
Добра новина! А по Торському нема iнфи ?
показати весь коментар
30.09.2022 21:44 Відповісти
Вже отримано новий тип ракет для HIMARS - керовані ракети M30A1, спеціально призначені для скупчень живої сили на відстані до 92 км. Ці ракети вибухають ще в повітрі, забезпечуючи велику площу ураження (на відео добре видно принцип дії) за допомогою вольфрамового дробу. Окопи практично не захистять - дивіться самі.
Мобикам привіт.

https://a-engine.livejournal.com/419951.html
показати весь коментар
30.09.2022 21:38 Відповісти
А пруфи є? Чи ми як джентельмени повинні зразу вірити якомусь лівому аккаунту LJ ?
показати весь коментар
30.09.2022 21:47 Відповісти
Та воно харчується з пітуновського чемоданчика.
показати весь коментар
30.09.2022 22:01 Відповісти
Причем из того что с его гов...ом.
показати весь коментар
30.09.2022 22:30 Відповісти
Данілов має як слід підготуватися до таких подій - нашкребти грошей, щоб купити костюм в Елтона Джона і очолити рух обурених мокшанських самиць.
показати весь коментар
30.09.2022 21:43 Відповісти
На сколько мы готовы к ядерному удару/ударам?
показати весь коментар
30.09.2022 22:20 Відповісти
Найвлучніше могілізацію русні охарактеризував один воїн , який вчора давав інтерв'ю журналістці . Мовляв - буде приблизно так ,, ну от уявляєте - ( образно ) раніше на кожних 2 метрах окопів , сиділо по одному орку , тепер сидітиме 3 чи нехай - 4 . Раніше снаряд , який туди прилітав , вбивав одного орка , тепер вбиватиме одразу 4 х . Оце й вся різниця . .
показати весь коментар
30.09.2022 22:46 Відповісти
 
 