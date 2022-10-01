Найближчим часом може бути спроба ескалації з боку Росії, але ЗСУ готові, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що найближчим часом з боку Росії буде спроба ескалації у війні проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Звичайно, РФ зараз намагатиметься будь-яким способом завдавати нам максимальної шкоди. У них будуть зараз спроби активізувати бойові дії. Але ми віримо в наші збройні сили, ми розуміємо, що відбувається на фронті", – сказав Данілов.

Він нагадав, що перед засіданням РНБО також відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом може бути спроба ескалації з боку РФ – з урахуванням того, що в них відбувається мобілізація, розуміємо, що відбувається. Але ми готові і розуміємо, як розвиватиметься ситуація, і що чекає на РФ", – сказав Данілов.

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Секретар РНБО висловив упевненість, що у Росії рух протестуючих проти мобілізації жінок "скаже своє слово". Він зазначив, що цей рух уже розгортається на Кавказі.

"Саме жінки можуть бути в авангарді всіх тих процесів, які сьогодні відбуваються в РФ, тому що їхніх чоловіків та дітей відправляють сюди, щоби їх тут знищили", – вважає Данілов.