Маємо суттєві результати на сході нашої країни. Всі чули, що відбувається у Лимані, - Зеленський. ВIДЕО
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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 219 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Усі чули, що відбувається у Лимані Донецької області. Це кроки, які значать для нас багато. І я дякую усім нашим бійцям за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму!
Ми повинні звільнити всю нашу землю, і це буде найкращим доказом того, що міжнародне право й людські цінності не зламати жодній державі-терористу – навіть такій знахабнілій, як Росія.Україна сьогодні ухвалила рішення на свій захист. Усі вони будуть реалізовані. Рішення РНБО і Ставки. Працюємо заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.
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- Слава, ми тут двом полоненим повідомили, що Путін підписав якусь цидульку про те, що всі окуповані території України стають частиною Росії і він буде їх захищати. То вони кажуть, що якщо так само захищати, як їм допомогу надали, то піздець Росії. Вони без воды вже добу. І їх командирів нема вже добу. А коли йшла наша техніка, то ніхто її навіть не намагався бомбити. Командири їм сказали тримати позицію і з'їбалися. З їх роти вони вдвох і залишилися. Всі інші 200. З роти, Слава! Такі справи.
Так я от що собі міркую. На мій хлопській розум все йде до того, що варіантів у Путіна буде лише два. Або він закінчить, як Гітлер, бо наші до нього прийдуть, або його кінчать, як Каддафі, свої, коли до них дійде, що відбувається та як розвиваються події. Тоді війна може раптово закінчитися. Якщо ні, то кінець війни, згідно оптимістичного прогнозу, буде у наступному році, а песимістичний прогноз каже, що за рік. Але в жодному варіанті у Росії не буде перемоги. https://t.me/Helgi_Ukraine/15578
Переиздание учебников истории и географии станет в россии еженедельным.
Российские семьи, потерявшие троих и более детей в спецоперации, получат микроавтобус.
Десантники ЗСУ розгорнули прапор України в Лимані. ВIДЕО
Ні ропанів ні шашликів тут немає.
за Азов і Бучу
За за Дніпро і кручі
За Ірпінь, який ти мучив
За за лани квітучі
За Херсон - землю родючу
За Донбас получиш
За Чернігів - неминуче
За ліси дрімучі
За Хмельницького Богдана!
За Франка Івана!
І за Суми, і за храми
ЗСУ прийде за вами!
І за ночі, і за рани
За кожен тривожний ранок!
За Харків і тюльпани
За Одесу-маму
За Рівне і Здолбунів, за Полтаву, Львів і пулі
За Київ, Луцьк, за Вінницю, за Миколаїв
За Чернівці, Черкаси, Тернопіль і Кривий Ріг
За Запоріжжя і Житомир, і за Крим забуться - гріх
Ми Донбас повернем.
Що до Криму, так утнем,
Що Кремлю й вiдверне.
Горе-кремль ще й до Китаю
Данину поверне -
Забайкальський ввесь Сибiр
Й до Уралу землi.
НАТО ж вдячне за Вкраiну
Вовi, що у Кремлi.
Бо ранiше й увi снi
не йшли у цi Землi.
Проблема постійних ляпів Подоляка - в тому, що Подоляк випадкова людина і новітню історію знає з переказів і чуток.
Ні, Міша, українці, які колоною проривались із оточення в Іловайську, зброї не складали.
Андрій Тетерук
@a_teteruk
У відповідь @Podolyak_M
"Як учасник Іловайських боїв категорично наголошую - ми зброю не складали.
Таку пропозицію нами було категорично відхилено. Виходили з оточення з боями.
Українці не складають зброю перед ворогом. Слава Україні!"