Маємо суттєві результати на сході нашої країни. Всі чули, що відбувається у Лимані, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 219 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Усі чули, що відбувається у Лимані Донецької області. Це кроки, які значать для нас багато. І я дякую усім нашим бійцям за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму!

Ми повинні звільнити всю нашу землю, і це буде найкращим доказом того, що міжнародне право й людські цінності не зламати жодній державі-терористу – навіть такій знахабнілій, як Росія.Україна сьогодні ухвалила рішення на свій захист. Усі вони будуть реалізовані. Рішення РНБО і Ставки. Працюємо заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.

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