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Данілов про загрозу з боку Білорусі: Все, що нестиме нам небезпеку - знищимо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рнбо,зеленський

ЗСУ мають знищувати засоби ураження, що загрожуватимуть Україні, незалежно від того, де вони перебувають.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання щодо можливості військового удару з боку Білорусі, передає Цензор.НЕТ з  посиланням на Укрінформ.

"Все те, що буде наносити нам небезпеку, воно все буде знищуватися. Якими силами і засобами – це вже питання наших Збройних сил, це питання наших спецпідрозділів, наших хлопців і дівчат, які розуміють, в який спосіб вони можуть використовувати ті чи інші засоби ураження на тих, чи інших територіях. Повірте, якщо десь будуть стояти засоби ураження нашої країни, ми їх маємо знищити. Це наше завдання, де б вони не перебували", - наголосив Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом може бути спроба ескалації з боку Росії, але ЗСУ готові, - Данілов
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Топ коментарі
+13
Какая Белоруссия, дурак ?

По Николаеву каждую ночь долбят одними и теми же С-300, с одного и того же района Херсонской области уже на протяжении двух месяцев (раньше долбили Ониксами). Местные котаны эти вылеты на мобилку снимают, и шлют их координаты в бот, но что-то не знищуеться.

Шел бы ты лучше работать по своему профилю, вон Зеленский заболел судя по всему.
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30.09.2022 22:38
+5
Знищимо на@уй, правильно говорить
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30.09.2022 22:26
+5
Обстрілюють Сумщину, Чернігівщину, Харківщину з території параші та бєларусі. І що, де ті відповіді по знищенню їх засобів??? Язиком тіліпати не ціпом махати, бл.
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30.09.2022 22:55
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Знищимо на@уй, правильно говорить
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30.09.2022 22:26 Відповісти
Особисто я думаю, що місяці через 2 чи один або може раніше, русняві підари підуть в абанк, почнуть наступ по всім фронтам, пофіг на доцільність, тупо з усіх боків - остання конвульсія
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30.09.2022 22:27 Відповісти
...й чому ти досі не НГШ?
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30.09.2022 22:29 Відповісти
Бо сиджу на цензорі та пишу коментарі
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30.09.2022 22:44 Відповісти
В кінці зими швидше за все, вони зараз тисячі мобіків без підготовки будуть кидати сюди як м'ясо в окопи щоб тримали фронт, вони намагаються призвати сотні тисяч, а якщо вийде мільйони, от до кінця зими-весни вони будуть їх комплектувати щоб потім, коли буде сприятлива погода знову кинути в бій, швидше за все тоді коли грунт все ще буде заморожений. Тримаймо кулаки за теплу зиму, тепла погода найкращий захист півночі.
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30.09.2022 22:31 Відповісти
Там на півночі стільки зараз мін, що під кущем посрати страшно. Мороз їм не допоможе.
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30.09.2022 22:39 Відповісти
зустрів на вулиці військового який попросив сфоткати його на фоні місцевого арт об'єкту, запитав у нього - як ви там, як справи. сказав - мінуємо все піздец..)
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30.09.2022 22:45 Відповісти
Так. Це, звісно, ворога не зупинить. Лише затримає та позбавить маневру.
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30.09.2022 22:54 Відповісти
Ва- банк через цей час буде Донбас без окупації. Ви карту глипніть. ЗСУ іде не одним напрямком на Сватове.
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30.09.2022 22:42 Відповісти
Так що, вже по москалям в Білорусі вдарили, чи що? Чи по Бєлгородським С-300? Воно таке - язик він без кісток, це ж не лантухи ворухати.
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30.09.2022 22:34 Відповісти
Перетворимо на картопляну кожуру
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30.09.2022 22:36 Відповісти
Є засоби, то й добре. Головне щоб були і ті хто застосує.
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30.09.2022 22:38 Відповісти
Какая Белоруссия, дурак ?

По Николаеву каждую ночь долбят одними и теми же С-300, с одного и того же района Херсонской области уже на протяжении двух месяцев (раньше долбили Ониксами). Местные котаны эти вылеты на мобилку снимают, и шлют их координаты в бот, но что-то не знищуеться.

Шел бы ты лучше работать по своему профилю, вон Зеленский заболел судя по всему.
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30.09.2022 22:38 Відповісти
так, швидко відстрілюються і з*обується, і потрібні точні координати, а суки міняють час і місце, ще вночі щобмісцеві не бачили вихід на позицію, і в полі подалі від очей… район то один, але він великий..
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01.10.2022 00:02 Відповісти
Якшо рипнуться ... Мінск заговорить на мові, а прапор там буде жовтоблакитний....
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30.09.2022 22:42 Відповісти
Зеленський про загрозу з боку Білорусі:
Все, що нестиме нам безпеку - розформуємо

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30.09.2022 22:49 Відповісти
Похожий на пластилінового Супермена!
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30.09.2022 22:51 Відповісти
У них там найбільший нафтопереробний мозирський завод під границею - це наш заложник, який зразу получе пулю в затилок при найменших непонятках. тобто економіка білорусі відразу множиться на нуль, і фініта ля комедія
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30.09.2022 22:51 Відповісти
Обстрілюють Сумщину, Чернігівщину, Харківщину з території параші та бєларусі. І що, де ті відповіді по знищенню їх засобів??? Язиком тіліпати не ціпом махати, бл.
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30.09.2022 22:55 Відповісти
..давно пора,банду таракаШки проредить....тркть лояльных оствить остальных на удобрение
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30.09.2022 22:58 Відповісти
чекаю, щоб роз'їбали Мозирський НПЗ, це професійне
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30.09.2022 23:11 Відповісти
Коротко и ясно. Данилов молодец.
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01.10.2022 00:05 Відповісти
 
 