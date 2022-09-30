Данілов про загрозу з боку Білорусі: Все, що нестиме нам небезпеку - знищимо

ЗСУ мають знищувати засоби ураження, що загрожуватимуть Україні, незалежно від того, де вони перебувають.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання щодо можливості військового удару з боку Білорусі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Все те, що буде наносити нам небезпеку, воно все буде знищуватися. Якими силами і засобами – це вже питання наших Збройних сил, це питання наших спецпідрозділів, наших хлопців і дівчат, які розуміють, в який спосіб вони можуть використовувати ті чи інші засоби ураження на тих, чи інших територіях. Повірте, якщо десь будуть стояти засоби ураження нашої країни, ми їх маємо знищити. Це наше завдання, де б вони не перебували", - наголосив Данілов.

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