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Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН щодо засудження анексії українських територій, Індія та Китай утрималися

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

небензя

Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує анексію РФ окупованих українських територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У тексті резолюції засуджувалась "організація Росією незаконних так званих референдумів у регіонах у межах міжнародно визнаних кордонів України". У документі йшлося, що псевдореферендуми "не мають юридичної сили"

У резолюції також був заклик до Росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Під час голосування за резолюцію Бразилія, Габон, Індія та Китай утрималися.

Підтримали документ Албанія, Великобританія, Гана, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія, ОАЕ, США та Франція.

Також читайте: США в Радбезі ООН: Якщо не реагувати на російські псевдореферендуми, це відкриє скриньку Пандори

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+76
подсудимый наложил вето на приговор
оон - клоуны
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30.09.2022 23:13
+59
******, кожен раз не перестаю дивуватися нікчемності цієї організації
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30.09.2022 23:12
+52
ООН? -Занавес...
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30.09.2022 23:10
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Тепер генеральна асамблея і більшість, а там подивимось, чи ООН імпотент зовсім, чи ні.
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01.10.2022 01:42 Відповісти
організація обосцяних націй
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01.10.2022 02:09 Відповісти
От недавно дурник Кулеба розповідав як позиція Китаю вигідна Україні.

https://censor.net/ua/news/3370702/*******************************************************************

Дебіл як і усі зелені.
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01.10.2022 04:50 Відповісти
Що і треба було очікувати...і ніхто навіть не "занепокоївся"? Ну, і нафіга оце зборище політичних проституток?
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01.10.2022 05:02 Відповісти
Усім нормальним людям давно зрозуміло, що ООН це мертва організація. Щось важливе вирішити не можуть через право вето.
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01.10.2022 05:34 Відповісти
Это тот китай, который рекламировали Хламидия и ленка сепоротистка???
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01.10.2022 06:44 Відповісти
Збори правління колгоспу і то були більш дієвіші ніж цей Радбез, в складі якого держава-агресор і пара хитрозадих країн.
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01.10.2022 07:27 Відповісти
какого хрена китай и индия воздержались?
дешевые ресурсы глаза замылили?
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01.10.2022 08:18 Відповісти
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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01.10.2022 09:19 Відповісти
Так неожиданннно!
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01.10.2022 12:23 Відповісти
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