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Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН щодо засудження анексії українських територій, Індія та Китай утрималися
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Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує анексію РФ окупованих українських територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
У тексті резолюції засуджувалась "організація Росією незаконних так званих референдумів у регіонах у межах міжнародно визнаних кордонів України". У документі йшлося, що псевдореферендуми "не мають юридичної сили"
У резолюції також був заклик до Росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Під час голосування за резолюцію Бразилія, Габон, Індія та Китай утрималися.
Підтримали документ Албанія, Великобританія, Гана, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія, ОАЕ, США та Франція.
Топ коментарі
+76 user009
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Дебіл як і усі зелені.
дешевые ресурсы глаза замылили?