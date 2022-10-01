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НАТО (5120) США (14460) членство в НАТО (1407) Салліван Джейк (215)

Вступ України до НАТО треба вирішити в інший час. Зараз найкращий шлях - підтримувати Україну, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Про це на брифінгу у п’ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"США десятки років чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей НАТО. Будь-яке рішення про членство в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу і країнами, які прагнуть до нього приєднатися. Зараз, на наш погляд, найкращий шлях підтримувати Україну – практична підтримка України "на землі", а процесом у Брюсселі треба зайнятися в інший час", - сказав він.

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Топ коментарі
+26
А чому ти радієш? Тому що проволочки з НАТО коштуватимуть Україні нових смертей? Ідею екстренного вступу в НАТО на днях видав Порох, зелені її тільки реалізували.
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30.09.2022 23:19
+24
Салліван - це консерва *****.
Потрібно дочекатись, що скажуть Байден і Блінкін з цього приводу.
Втім, Блінкін ще минулого тижня перетирав з ЄрZе ситуацію (був з візитом в Києві); щось же вони порішали...
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30.09.2022 23:24
+17
то есть подача заявки - это таки местная самодеятельность оп, и никакого предварительного договора не было
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30.09.2022 23:23
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Це було зрозумуміло всім. Крім Бубочки.
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01.10.2022 00:16 Відповісти
Абхазский бабуин всё время куда-то вступает, а Украину тянет в д..ьмо.
Украина нужна США и НАТО, как полигон для утилизации старого вооружения.
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01.10.2022 00:39 Відповісти
Так Боневтік же ж бамажку написав!!!

Чи Сонце всходить та заходить не за примхою блазня з шапіто Коломойського?
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01.10.2022 00:48 Відповісти
З путлером вже грають як кіт з мишею.Путлер вже виклав усі козирі, кадіркін плакав від щасття, а тепер знову не зрозуміти чи беруть ,в НАТО,чи не беруть, як тут росслабитися, може завтра з Донецька пришлють смску -"hello, America!"
Ось як зі снарядами від HIMARS, казали одне...дали інше ,і таке, що тепер у 5 тисяч орків-" дарагая не узнает какой у парня був кінець..."
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01.10.2022 01:14 Відповісти
скотиняки 1994 рівня.
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01.10.2022 02:56 Відповісти
Здається ,що все таки провокують ху*ла на застосування ЯЗ. Байден бубнить про дюйми землі НАТО. Але можливо це для публіки. Що там кажуть непублічно ХЗ.
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01.10.2022 05:45 Відповісти
НУ ДАВАЙТЕ ТОМАГАВКИ !!!
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01.10.2022 06:06 Відповісти
Российские аналитики в восторге:
"Схавали и утерлись всем своим коллективным Западом"
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01.10.2022 07:29 Відповісти
...вони ще чекають оцє:
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01.10.2022 08:26 Відповісти
На хера нам вже буде НАТО після того як Раша винищить все в Україні,якщо не всю Україну?Сцикуни!
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01.10.2022 10:04 Відповісти
В той час коли головний ********** біля мангала репетирує текст чергового відосіка, тамбовський шакал разом з дерьмаками і подляками кропають чергову провокативну заяву, отсебятіну --бадягу, відносно термінового прийому України в НАТО. Заяву призначену для копроментації України перед нашими союзниками і спонсорами.
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01.10.2022 10:48 Відповісти
А тут і компроментувати нікого. Колективний захід і "ната" себе давно дискредитували. "Українці, ви тут бийтеся з ордою, помирайте в боях зі зброєю в руках і у своїх домівках під ракетними обстрілами рашистів, а ми вам допомагатимемо рівно стільки, щоб ви раптом не перемогли. А в ната - двері-то відкриті, але найближчі 30 років вас туди не приймемо".
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01.10.2022 10:54 Відповісти
Саліван продовжує залишатись тим, ким давно (й невиліковно) став - викінченим москвофілом. Бо насправді це рішення України, хоч і символічне, але має таки певне політичне значення. Хочеться звернутись до охочих українців з пропозицією поштудіювати, на дозвіллі, корені цього Салівана: здається, від його прізвища трохи відгонить (в Центр. Україні ******* казати: "підвонює") нашим хохляцтвом. В усякому разі, до 1917 року іменем "Саливон" була помережена вся Україна...
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01.10.2022 11:18 Відповісти
Всеред одно іншого вибору у нас нема. Он до речі, Ізраїль теж не в НАТО...
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01.10.2022 12:11 Відповісти
Для чего они это все делают????????????????????????????????Ведь пройти в НАТО Украине это как верблюду в игольное ушко для нитки!Нет ,все таки продвигают сценарий химеры членства в союзе.А вот зачем???что бы не дай Бог стать Союзником США вне блока а это покруче завонявшегося НАТО,пример-Тайвань,Ю.Корея,Израиль,им это НАТО снилось,они под прямым ядерным зонтиком США ,им не надо ждать 30 голосов "ЗА"и точка.Но увы кремлевские "кроты" продвигают утопию вступу НАТО в далекой перспективе,вместо сегодняшней реалии..
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01.10.2022 12:31 Відповісти
Схоже на те, що весь зелений цирк з підписуванням незрозумілих папірців на камеру був лише для того, аби зэлэбоб потім міг жалібно скавучати про "погане НАТО", котре "не захотіло нас до себе брати". Чергова показуха, "божа роса" та гнила відмазка для лохторату. Бо вступ у НАТО за папірцем підписаним на колінці - не робиться - там э своя процедура. Але ж - "піпл схаваэ", так?
А от коли реально треба було просувати Украіну до НАТО, "зелень" поклала на теэ діло "болт".
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01.10.2022 18:04 Відповісти
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