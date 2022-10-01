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Вступ України до НАТО треба вирішити в інший час. Зараз найкращий шлях - підтримувати Україну, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.
Про це на брифінгу у п’ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"США десятки років чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей НАТО. Будь-яке рішення про членство в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу і країнами, які прагнуть до нього приєднатися. Зараз, на наш погляд, найкращий шлях підтримувати Україну – практична підтримка України "на землі", а процесом у Брюсселі треба зайнятися в інший час", - сказав він.
Топ коментарі
+26 Светлана Круп
показати весь коментар30.09.2022 23:19
+24 Ан Мур
показати весь коментар30.09.2022 23:24
+17 user009
показати весь коментар30.09.2022 23:23
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Украина нужна США и НАТО, как полигон для утилизации старого вооружения.
Чи Сонце всходить та заходить не за примхою блазня з шапіто Коломойського?
Ось як зі снарядами від HIMARS, казали одне...дали інше ,і таке, що тепер у 5 тисяч орків-" дарагая не узнает какой у парня був кінець..."
"Схавали и утерлись всем своим коллективным Западом"
А от коли реально треба було просувати Украіну до НАТО, "зелень" поклала на теэ діло "болт".