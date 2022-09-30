США планують оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги наступного тижня, – Салліван
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Уряд США планує наступного тижня оголосити про "чергове виділення негайної військової допомоги" Україні.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Раніше цього тижня ми анонсували значний новий пакет допомоги більш ніж на $1 млрд для України, до якого входять 18 HIMARS, як частина наших довгострокових зусиль щодо зміцнення українських Збройних Сил на наступні роки. І ми очікуємо, що наступного тижня оголосимо про чергове виділення негайної військової допомоги", – заявив Салліван на брифінгу.
Топ коментарі
+22 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар30.09.2022 23:45
+10 Михаил Сомов e93c7ea8
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+7 Александр Алекс de6e56ae
показати весь коментар30.09.2022 23:45
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Їх більше 10 000 штук на складах в США. Дальність там насправді не 270км, а в рази більше, бо це авіайціна ракета.
Хватить цю жабу варити повільно, в Білорусі фронт скоро відкриють, треба Луці показати, що з його нафтозаводами буде.