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США планують оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги наступного тижня, – Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

салліван

Уряд США планує наступного тижня оголосити про "чергове виділення негайної військової допомоги" Україні.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Раніше цього тижня ми анонсували значний новий пакет допомоги більш ніж на $1 млрд для України, до якого входять 18 HIMARS, як частина наших довгострокових зусиль щодо зміцнення українських Збройних Сил на наступні роки. І ми очікуємо, що наступного тижня оголосимо про чергове виділення негайної військової допомоги", – заявив Салліван на брифінгу.

Також читайте: США продовжать сприяти постачанню радянських танків для ЗСУ, - Білий дім

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Наши помимо замыкания лиманского кольца продолжают наступление севернее. В данный момент идёт штурм Терны и Ямполовка. Это выход фронта на трассу Сватово - Кременная. Кременную кстати тоже уже штурмуют.
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30.09.2022 23:45
+10
Надеюсь кроме боеприпасов будут и новые ништяки. Количество мяса у ванек увеличивается.
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30.09.2022 23:42
+7
Чекаємо. Рашистське м'ясо треба утилізувати підвищеними темпами. Вже 400-500 підарів за добу, потрібно удвічі-втричі більше
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30.09.2022 23:45
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M 109, будьте так любезны).
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30.09.2022 23:41 Відповісти
ванек было бы неплохо крошить из mq-9
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01.10.2022 01:12 Відповісти
Надеюсь кроме боеприпасов будут и новые ништяки. Количество мяса у ванек увеличивается.
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30.09.2022 23:42 Відповісти
ядерку берут(причем в секрете от всех), а не дают
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30.09.2022 23:49 Відповісти
Чекаємо. Рашистське м'ясо треба утилізувати підвищеними темпами. Вже 400-500 підарів за добу, потрібно удвічі-втричі більше
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30.09.2022 23:45 Відповісти
Наши помимо замыкания лиманского кольца продолжают наступление севернее. В данный момент идёт штурм Терны и Ямполовка. Это выход фронта на трассу Сватово - Кременная. Кременную кстати тоже уже штурмуют.
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30.09.2022 23:45 Відповісти
Нужно срочно много оружия, что бы перерабатывать новую биомассу из на россии на компост с минимальными затратами.
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30.09.2022 23:50 Відповісти
три недели назад біло обьявлено что поставки переносят на морской транспорт. А єто совершенно другие обь'еми.
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30.09.2022 23:59 Відповісти
Все давно уже привезли куда нужно. Война идет больше полгода, так что все есть где нужно...
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01.10.2022 00:08 Відповісти
Уважаемый, было всё что нужно, война продлилась бы 1 месяц.
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01.10.2022 00:13 Відповісти
100%
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01.10.2022 00:24 Відповісти
Надіюсь крилаті ракети СЛАММЕР (270км) під наші літаки підвісять уже.
Їх більше 10 000 штук на складах в США. Дальність там насправді не 270км, а в рази більше, бо це авіайціна ракета.

Хватить цю жабу варити повільно, в Білорусі фронт скоро відкриють, треба Луці показати, що з його нафтозаводами буде.
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30.09.2022 23:50 Відповісти
А можна лазери прислати і рейкові гармати? Для експериментів над чмобіками. Бо викошувати 2-3 млн. кулеметами марудно та нецікаво.
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30.09.2022 23:52 Відповісти
У США випробували електромагнітну гармату
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30.09.2022 23:56 Відповісти
У США випробували потужну електромагнітну гармату
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30.09.2022 23:57 Відповісти
на мобиков хватит мг-42
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01.10.2022 00:00 Відповісти
вибач, я не романтик
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01.10.2022 00:04 Відповісти
с електрогарматою - саме романтик.
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01.10.2022 00:14 Відповісти
Кулемет бачили, а от рейлган по московитам - це було б чудово.
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01.10.2022 13:24 Відповісти
виходить , що ленд лізу , з першого числа не буде, раз прийнятий черговий пакет і з наступного тижня(((((((
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30.09.2022 23:56 Відповісти
Це вже дебілам, повторюючим як мантру "з 1 жовтня" розумні люди багато разів розжовували.
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01.10.2022 00:07 Відповісти
Танки?
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30.09.2022 23:58 Відповісти
Вместо Javelins Пентагон прислал нову машинку..TOW...хлопці кажуть файна мортира...👍💪👌♥️🖤 Слава ЗСУ...
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30.09.2022 23:59 Відповісти
Как россияне ржали сегодня.... Они реально боялись речи обосранного чма Столтенберга и генсека ООН... Салливана не боялись, это их человек. Из команды Барака Обамы, что слил Крым и писал в своей книге про диких украинцев, у которых надо отобрать ракеты.....
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01.10.2022 00:01 Відповісти
Точные сроки поставок Пентагон не анонсирует,в целях безопасности доставки...😝😝😝
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01.10.2022 00:02 Відповісти
З усіх доступних для постачання до України видів озброєння нам конче потрібен "довгий спис"(без різниці - чи то ATACMS чи якась інша подібна система). Бо HIMARS з GMLRS ракетами 80-ти кілометрового радіусу вже свою частину справи зробив, треба вже бити по тим цілям - куди ше не попало(чи не дістало)! А не попало по тиловим складам, військовим скупченням та аеродромам орків у прилеглих до нашого кордону запарєбрікових областях параші(та й до приазов'я треба чимось дістати). І наступним у списку найбільш пріорітетних для нас військових поставок є важка броньована техніка: без неї вести наступальні дії теоретично можна - але ціна такого наступу для нас буде аж занадто неприйнятна: тисячі українських воїнів.. Хай таким мансом кацабидло воює! І взагалі - сьогодні 1 Жовтня, а значить як казав Остап Бендер(а): "лід тронувся.."- лендліз пліз!
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01.10.2022 01:22 Відповісти
 
 