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Байден - Путіну: США разом зі своїми союзниками готові захищати кожен дюйм території НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Президент США Джо Байден відреагував на погрози Владіміра Путіна, наголосивши на готовності Штатів та їхніх союзників захищати територію Північноатлантичного Альянсу.

Таке Байден сказав у зверненні до американського народу у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"США і їхніх союзників – наголошую на цьому – не вийде залякати Путіну, його безумним словам і погрозам. Він нас не налякає і не настрашить. Дії Путіна – бутафорські референдуми, вистава, яку він влаштував, щоб показати нібито єдність (російського народу) – це ознака того, що в нього проблеми", – наголосив американський президент.

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Він знову повторив, що Штати ніколи не визнають анексії Росією території України, цього також не зробить і світ. Натомість Вашингтон із союзники продовжать допомагати Україні, щоб вона могла "захищати себе, свої території та свободу".

"США разом зі своїми союзниками готові захищати кожен дюйм території НАТО – пане Путіне, не зрозумійте мене неправильно – кожен дюйм", – підкреслив Байден.
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Топ коментарі
+18
И только очередной только что зареганный кацапский виталя ******* в спам.
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30.09.2022 23:54
+13
Іншими словами "байда "дає зрозуміти куйлу"воюй з НАТО на території України.вбивай українців.окуповуй їхню територію проводь референдуми .але до нас не сунься.Знімай свої війска і озброєння із території котрі граничуть з країнами НАТО перекидай їх в Україну і продовжуй знищувати Україну.Ми тобі не будемо заважати.
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30.09.2022 23:58
+12
Рот закрий підстилка кацапська. Молитися треба за Америку і теперішнього президента. Не було би вже України якби не допомога і підтримка США. А плювати в колодязь з якого п'єш воду не личить українцям.
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01.10.2022 00:04
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И только очередной только что зареганный кацапский виталя ******* в спам.
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30.09.2022 23:54 Відповісти
Так ви ж майже ровесники
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01.10.2022 00:04 Відповісти
А это не твое кацапское дело
Vitaliy Sidorov

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Реєстрація: 29.09.2022
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30.09.2022 23:56 Відповісти
Переклад :
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01.10.2022 01:01 Відповісти
не переживай - тут не все сидоры как ты...!
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30.09.2022 23:57 Відповісти
НАТО предлагали быть Украине партнёрами, но Лохбонэвтик отказался и сказал, шо ,,НАТО нас нэ хочэ"(с). И добавил ,,бо Путин нападэ"(с)
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01.10.2022 01:07 Відповісти
А я и смотрю, шо это ЗЕкодла так усиленно ,,гарантов" нашей безопасности ищет. Мабуть там нам 5 статья точно обещана
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01.10.2022 01:24 Відповісти
Крокуйте за російським кораблем "прокурори з Донбасу". З такими союзниками як у України,Росію чекає суцільна дупка,а Україну звільнені території.
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30.09.2022 23:53 Відповісти
Весь мир готовиться к ядерної войне,котрую обьявило *****, А МОСКВИЧИ СПОКОЙНО ХОДЯТ в рестораны магазины школы и смеются над миром

Может пора по мацкве бахнуть ?
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30.09.2022 23:54 Відповісти
Вот серьезно. Иногда лучше загадочно молчать. Такие заявления полностью развязывают х*йлу руки по отношению к Украине
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30.09.2022 23:55 Відповісти
теж не в'їхав, ***** погрожувало территоріям нато?
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01.10.2022 00:32 Відповісти
А мені сподобалося одне відео,у сторі моїх друзів, дядько каже: -" спочатку ,вони прислали нам 150 тисяч своїх військових,ЗСУ їх покрошило, зараз вони збирають 300 тисяч цівільних...Та майте ж совість!!!! В нас ,у степах, вже навіть у вовків цілюліт від вашого м,яса!!!")))
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30.09.2022 23:56 Відповісти
Іншими словами "байда "дає зрозуміти куйлу"воюй з НАТО на території України.вбивай українців.окуповуй їхню територію проводь референдуми .але до нас не сунься.Знімай свої війска і озброєння із території котрі граничуть з країнами НАТО перекидай їх в Україну і продовжуй знищувати Україну.Ми тобі не будемо заважати.
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30.09.2022 23:58 Відповісти
Все вірно.... Все це хитровиїпані пітараси...ЛГБТ спільнота....

Більше того....якщо б москалі спершу напали на країни Балтії і пригрозили ядерним ударом по США, то ніхто б навіть не рипнувся захищати Литву чи Латвію....
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01.10.2022 00:03 Відповісти
Рот закрий підстилка кацапська. Молитися треба за Америку і теперішнього президента. Не було би вже України якби не допомога і підтримка США. А плювати в колодязь з якого п'єш воду не личить українцям.
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01.10.2022 00:04 Відповісти
Слухай но шкварок.США.як би захотіли ще у 2014 році навести з рашистом порядок за окупацію українського Криму вони б його зробили.Але однопартієць Байди (ябамич)сказав не варто .Те ж саме і зараз ,була би воля США війни б не було в Україні від слова "взагалі" І коли знову українському народу байда розказує, що не на часі Україну брати в НАТО,щоб зупинити винищення українського народу, тоді Ти навіть не підстилка,гірше.Не плюй в душу українського народу.За те,що допомагає США .це окрема розмова.Допомагаємо стільки,щоб Ти не здох,але і здоровий з нашою допомогою Ти не будеш(поки що така допомога )
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01.10.2022 00:21 Відповісти
Якщо Україна відбудеться, я щиро в це вірю, то тільки завдяки американській підтримці. І нам треба нищити кацапів швидко бо хто зна хто прийде у 2024. Не дай бог знов трамп.
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01.10.2022 00:41 Відповісти
******* Бідон, як дише.... Якщо кацап завтра піде на Балтику, і пригрозить іншим ядерним ударом, то ніхто навіть не рипнеться .....

Тому ЯДЕРНУ ЗБРОЮ(власну або розміщену), повинна мати не тільки Україна, але й Польща, Фінляндія та країни Балтії, всі ті хто межують з Рахою...ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ - це те, що реально працює.....
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30.09.2022 23:59 Відповісти
В статье НАТО, кацап тут как тут.
Будет Украина в НАТО. Вопрос лишь во времени.
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01.10.2022 00:00 Відповісти
Можна нам хоч один дюйм НАТО?
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01.10.2022 00:02 Відповісти
Турбо-потужна промова Байдена.

Якби НАТО мало яйця, вони би 7 місяців назад перекинули в Польщу скажім 50 000 військ як умовну загрозу Калінінграду. Це би не дозволило Путіну брати резерви з Західного воєнного округу, або взагалі почати війну.

Путін залякав Захід, вони слабохарактерні і не готові ризикувати заради України навіть перекинути війська і просто постояти в Польщі., бо вони бояться, що Путін не так зрозуміє їх наміри.

Но маємо те що маємо.
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01.10.2022 00:02 Відповісти
Ну добре. Старий маразматик Баден знову запрошує Путіна вбивати украиїнців. Почитай пабліки россіян и скажи, що я не правий.
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01.10.2022 00:21 Відповісти
Те чому Україна не в НАТО треба питати у "мудрого" українського народу що голосував то за Кравчука, то за Кучму, то за Януковича то за Зеленського. Чи це Америка нам цей непотріб вибирала. Треба було війни щоб українцям дойшло де є друг а де є ворог. І нам дуже повезло, що Америка не плюнула на нас, а допомагає і підтримує. Ви всі гоните на Байдена не думаючи, що якби трамп залишився то до цього часу про Україну як незалежну державу залишилися би тільки спогади.
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01.10.2022 01:02 Відповісти
а до чого Байден ляпнув про "захист территорій країн що входять в НАТО"?
хтось загрожує країнам які входять в НАТО? до чого цей коммент від Байдена?
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01.10.2022 00:35 Відповісти
А можэ мы уже тоже в НАТО. Токо инкогнито
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01.10.2022 01:11 Відповісти
Чтобы заколоть быка тореодору или матодору надо разьярить быка красной тряпкой в бою и заколоть. А роисся ведётся на красную тряпку.
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01.10.2022 00:06 Відповісти
Старий маразматик, ***** же уже сказал и повторил, что оно воюет уже с НАТО в Украине.
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01.10.2022 00:08 Відповісти
Нічого собі! Чому тут так багато російских ботів? У них і в Лахту мобілізація прошла?
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01.10.2022 00:16 Відповісти
А яких великих подій чекале зранку. Україну вже беруть в НАТО! НАТО готове обороняти Украіну!

А виявилось як завжди: старий деменціозний дід лише ще раз відправив сигнал іншому маразматичному діду, як він це робив ще з зими, що Україну можна і далі мордувати.
Ніякої жорсткої реакції на анексію, лише бекання, тьфу...
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01.10.2022 00:18 Відповісти
Вам скільки років, що ви на таке чекали, ще й з ранку?
можливість ввести війська є при деяких сценаріях ескалації, але то будуть війська США + деякі союзники, а не НАТО. Тож, не плюйте в колодязь.
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01.10.2022 00:25 Відповісти
шкода, що Україна не в НАТО
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01.10.2022 00:26 Відповісти
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01.10.2022 00:26 Відповісти
нато то да, а Україну використовують в якості буфера. Цинічно так і демонстративно
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01.10.2022 00:27 Відповісти
О, знову про дюйм.

"Every inch of NATO territory" -- скільки разів за минулі 7 місяців весь світ чув дану фразу?

Її треба настільки часто повторювати?
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01.10.2022 00:31 Відповісти
Стойкость украинского Народа и ЗСУ ещё будут вспоминать не одно поколение во всем Мире,это сегодня кажется,что выстоять и победить вторую армию третьего Мира легко,на самом деле на мавзолейном Зимбабве очень много металлолома ещё с времён дохлого совка...
Слава ЗСУ 💪💪💪♥️🖤👍👍👍
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01.10.2022 00:34 Відповісти
вже давно ні для кого не секрет, що ніяка то не "друга" армія!
як можно "другу" армію зламати 16-ю РСЗВ? а як би в нашій армії ще були ріпер mq-9? або ф16-35? або томогавки? дійсно, "друга" армія, з великою долею ймовірності, проіснувала б рівно стіки часу, скіки вони виділяли на "взяття" Києва
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01.10.2022 00:40 Відповісти
Просто москалі й справді трохи лузери й розумововідсталі... Дуже багато помилок наробили...

Їм треба було напасти спочатку не на Україну,а одразу на Балтику чи Польщу і пригрозити решти НАТО ядерним ударом.....

Якщо подивитися, хто вивішує в Україні ЖОВТОБЛАКИТНІ ПРАПОРИ, то це будуть недоглягуті балкони, з пошарпаними вікнами, в старих будинках...де живуть бідні, незаможні люди..... Якщо люди немають грошей, то вони тішуться УКРАЇНОЮ...Багатий так не любить країну, як той бідний...тому що Україна це єдине, що вони мають....
А країна у нас відверто бідна, відповідно відсоток тих, хто готовий вмирати за країну дуже високий....
Інша справа більш заможня Польща чи країни Балтії...Там би одразу втікало біженцями у Німеччину до 90%....рятували би себе і нажите майно і ніхто б в країні не залишився для захисту..тим більше кордони і митні пункти в ЄС відсутні, правило чоловіки 18-60 років, лишаються в країні - не діє....
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01.10.2022 01:03 Відповісти
Пустопорожня балаканина.
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01.10.2022 01:09 Відповісти
Пердьож в пусту бочку. Нічого нового
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01.10.2022 07:19 Відповісти
НАТО - сборище призывальщиков, ООН - сборище голосовальщиков. Путин абсолютно верно просчитал, что опять окажется безнаказанным. Весь этот безумный шабаш Путина - от БЕЗНАКАЗАННОСТИ. А наказать его некому. Байден стар, глуп и нерешителен. НАТО и ООН - сборище безвольных чиновников и бюрократов.
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01.10.2022 07:35 Відповісти
 
 