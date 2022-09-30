Байден - Путіну: США разом зі своїми союзниками готові захищати кожен дюйм території НАТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден відреагував на погрози Владіміра Путіна, наголосивши на готовності Штатів та їхніх союзників захищати територію Північноатлантичного Альянсу.
Таке Байден сказав у зверненні до американського народу у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"США і їхніх союзників – наголошую на цьому – не вийде залякати Путіну, його безумним словам і погрозам. Він нас не налякає і не настрашить. Дії Путіна – бутафорські референдуми, вистава, яку він влаштував, щоб показати нібито єдність (російського народу) – це ознака того, що в нього проблеми", – наголосив американський президент.
Він знову повторив, що Штати ніколи не визнають анексії Росією території України, цього також не зробить і світ. Натомість Вашингтон із союзники продовжать допомагати Україні, щоб вона могла "захищати себе, свої території та свободу".
"США разом зі своїми союзниками готові захищати кожен дюйм території НАТО – пане Путіне, не зрозумійте мене неправильно – кожен дюйм", – підкреслив Байден.
Будь ласка, зачекайте...
Vitaliy Sidorov
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Реєстрація: 29.09.2022
Может пора по мацкве бахнуть ?
Більше того....якщо б москалі спершу напали на країни Балтії і пригрозили ядерним ударом по США, то ніхто б навіть не рипнувся захищати Литву чи Латвію....
Тому ЯДЕРНУ ЗБРОЮ(власну або розміщену), повинна мати не тільки Україна, але й Польща, Фінляндія та країни Балтії, всі ті хто межують з Рахою...ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ - це те, що реально працює.....
Будет Украина в НАТО. Вопрос лишь во времени.
Якби НАТО мало яйця, вони би 7 місяців назад перекинули в Польщу скажім 50 000 військ як умовну загрозу Калінінграду. Це би не дозволило Путіну брати резерви з Західного воєнного округу, або взагалі почати війну.
Путін залякав Захід, вони слабохарактерні і не готові ризикувати заради України навіть перекинути війська і просто постояти в Польщі., бо вони бояться, що Путін не так зрозуміє їх наміри.
Но маємо те що маємо.
хтось загрожує країнам які входять в НАТО? до чого цей коммент від Байдена?
А виявилось як завжди: старий деменціозний дід лише ще раз відправив сигнал іншому маразматичному діду, як він це робив ще з зими, що Україну можна і далі мордувати.
Ніякої жорсткої реакції на анексію, лише бекання, тьфу...
можливість ввести війська є при деяких сценаріях ескалації, але то будуть війська США + деякі союзники, а не НАТО. Тож, не плюйте в колодязь.
"Every inch of NATO territory" -- скільки разів за минулі 7 місяців весь світ чув дану фразу?
Її треба настільки часто повторювати?
Слава ЗСУ 💪💪💪♥️🖤👍👍👍
як можно "другу" армію зламати 16-ю РСЗВ? а як би в нашій армії ще були ріпер mq-9? або ф16-35? або томогавки? дійсно, "друга" армія, з великою долею ймовірності, проіснувала б рівно стіки часу, скіки вони виділяли на "взяття" Києва
Їм треба було напасти спочатку не на Україну,а одразу на Балтику чи Польщу і пригрозити решти НАТО ядерним ударом.....
Якщо подивитися, хто вивішує в Україні ЖОВТОБЛАКИТНІ ПРАПОРИ, то це будуть недоглягуті балкони, з пошарпаними вікнами, в старих будинках...де живуть бідні, незаможні люди..... Якщо люди немають грошей, то вони тішуться УКРАЇНОЮ...Багатий так не любить країну, як той бідний...тому що Україна це єдине, що вони мають....
А країна у нас відверто бідна, відповідно відсоток тих, хто готовий вмирати за країну дуже високий....
Інша справа більш заможня Польща чи країни Балтії...Там би одразу втікало біженцями у Німеччину до 90%....рятували би себе і нажите майно і ніхто б в країні не залишився для захисту..тим більше кордони і митні пункти в ЄС відсутні, правило чоловіки 18-60 років, лишаються в країні - не діє....