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Немає підстав очікувати в найближчій перспективі ядерний удар по території України, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі немає підстав вважати, що Росія завдасть ядерного удару по Україні.
Про це очільник ГУР заявив в ефірі національного марафону новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Станом на зараз нема жодних підстав вважати, що ядерний удар в найближчій якійсь перспективі може бути нанесений по території України", - сказав Буданов.
Він також підкреслив, що не варто також боятися мобілізації в Росії, бо насправді "це подарунок" для України, бо "це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити, це його (президента Росії Володимира Путіна – ред.) агонія".
Топ коментарі
+28 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар30.09.2022 23:59
+20 Николай Скалевой 5e44b3bc
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+19 Сірий
показати весь коментар01.10.2022 00:02
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Будь ласка, зачекайте...
ВангаБуданов. Я не знаю. 😞
Зло в Лице Малифика Пу любит нумерологию и славянские праздництва...
Сегодня - как раз врата...
Спаси и Сохрани!
і взагалі, люся, іди в сраку, в нас вже є інший ванга-побідун, покраще тебе..
Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3300708
Який взагалі був зміст цих заяв Буданова, якщо Зеля і Ко переконували у зворотньому???
Только надо бы присесть перед дорогой.
Есть такая традиция
Готуємся до шашликів
Час покаже.
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Им то что? Сидят себе в подземном бронированном бункере и ... рассуждают, что ждет нас.
Спи спокойно народ,тебя надёжно охраняет удод...птичка..така...🕊️
Никто не знает, что может сделать сумасшедший в любой момент времени.
Є шанс що хтось таки там не готовий вбити своїх дітей за ідеї шизонутого диктатора *****.... малий але є.
Дякую.