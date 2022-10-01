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Російського льотчика Красноярцева, який бомбив Чернігів, навесні обміняли на 5 українських пілотів, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

красноярцев

Російського пілота СУ-34 Олександра Красноярцева із Челябінська, якого збили під час бомбардування житлових кварталів Чернігова, обміняли на українських льотчиків.

Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п’ять тому. Ми його обміняли на наших пілотів, якщо не помиляюся на п’ятьох", - розповів Буданов.

Нагадуємо, Красноярцева збили 5 березня над мікрорайоном Забарівка, що на околиці Чернігова, під час його третього вильоту за час війни. З його слів, до цього він вилітав для бомбардування аеропорту у Київській області, а також дороги на південь від Чернігова. Коли його літак підбили з ПЗРК українські військові, він ніс на борту шість 500-кілограмових неконтрольованих авіабомб.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Добре , якщо це правда , бо коли Буданов не пам'ятає скільки наших пілотів вдалось обміняти , на цього окупанта і вбивцю , то мені здається
це підозрілим 😠
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01.10.2022 00:40
+20
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01.10.2022 00:46
+17
Та йому було досить і поламаної українським берцем щелепи, яку йому "підрихтували" при затриманні та взятті в полон! Напарнику його повезло менше - люди казали, що "відстріляли як кабана" - картеччю з мисливської рушниці А їх "колегу" з Су-25-го, за добу до того, взагалі лопатами забили селяни!
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01.10.2022 03:54
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Он похудел. Зато его научили правильно говорить паляниця)
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01.10.2022 00:43 Відповісти
якщо не помиляюся на п'ятьох", - розповів Буданов.

так на скількох наших поміняли вбивцю ?
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01.10.2022 01:01 Відповісти
*кажется на 5х*, ***** ,когда вы будете знать точно , опять распиз...во и обман
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01.10.2022 07:32 Відповісти
Юлия Гребнева стоит у руин своего дома и обломков вражеского самолета, которые до сих пор остаются во дворе (Фото:Кристина Бердинских / НВ)
https://nv.ua/ukraine/events/pilot-as-aleksandr-krasnoyarcev-letevshiy-bombit-chernigov-zhdet-suda-novosti-ukrainy-50243922.html
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01.10.2022 01:31 Відповісти
Еще утром женщина решила сменить простыни и убрать во временной спальне в подвале . Каждую ночь она находилась с детьми - 6, 10 и 17 лет - в подвале, а муж с 4-ой стадией онкологии оставался спать в доме на первом этаже. Вдруг услышала страшные звуки. «Я поняла, что это падает мой дом», - рассказывает она НВ, стоя у руин.

Гребнева продолжит заниматься волонтерской деятельностью. Еще до войны она курировала социальный проект бесплатных магазинов для малообеспеченных людей и многодетных семей - за последние 4 года, благодаря ее усилиям, по всей области появилось 11 таких. «Мы помогали на постоянной основе малоимущим, а теперь в помощи нуждаюсь я», - признается женщина.
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01.10.2022 01:38 Відповісти
Ваєнно-касміческій пілот.
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01.10.2022 00:39 Відповісти
Добре , якщо це правда , бо коли Буданов не пам'ятає скільки наших пілотів вдалось обміняти , на цього окупанта і вбивцю , то мені здається
це підозрілим 😠
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01.10.2022 00:40 Відповісти
а я не вірю в "правду Буданова". Були преценденти, є підстави...
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01.10.2022 00:42 Відповісти
Чергові боти працюють на оббріхування та дискредитацію ЗСУ.
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01.10.2022 08:20 Відповісти
На 5? Нехило они наших тоже насбивали.
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01.10.2022 00:42 Відповісти
мабудь тих хто літав на азовсталь
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01.10.2022 00:47 Відповісти
Саме так)
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01.10.2022 00:57 Відповісти
А глаз ему выколоть не забыли!?
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01.10.2022 00:43 Відповісти
Може той палець відрубали хоча б, що гашетку тисне.
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01.10.2022 00:50 Відповісти
Та йому було досить і поламаної українським берцем щелепи, яку йому "підрихтували" при затриманні та взятті в полон! Напарнику його повезло менше - люди казали, що "відстріляли як кабана" - картеччю з мисливської рушниці А їх "колегу" з Су-25-го, за добу до того, взагалі лопатами забили селяни!
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01.10.2022 03:54 Відповісти
Хоч би кінцівку яку відрізали, щоб став недієздатним...
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01.10.2022 00:43 Відповісти
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01.10.2022 00:46 Відповісти
І ці кончені ображаються, коли їх ордою називають. Да азіатська орда - то комплімент для них
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01.10.2022 00:55 Відповісти
ця кріса буде літать и далі .. і убивать наших людей.. 9віполнял приказ0.. куля в лоб.. задньої не ма вже. путин ваш зсцал.. нам войну полноценную обїявить.. а вам пі=зда.
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01.10.2022 00:48 Відповісти
Думаю, тоц точно до лінії досягнення нашої ППґО наближатися не буде. 😊 Тому некеровані бомби навіть брати не буде.
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01.10.2022 00:52 Відповісти
Сравненіє с крісой некорректное.Кацап і кріса. Де розумна тварина, додайте самі.
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01.10.2022 00:53 Відповісти
Еще эта тварь убила гражданского при задержании. Цена обмена высока, такова уж война.
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01.10.2022 00:48 Відповісти
Ловлю себе на думці, що пуцин таки справді ідіот. Що ж це виходить? ЗСУ проводять успішні операцвї на "території" кацапії? 🤔 Тибто берут. У котел кацапські війська на "кацапській" території??!! "Захоплюють" "кацапсьеі" міста і села???!!! 😮 І кацапи ніяк не можуть цьому завадити????!!!!! 😲 пуцин - тєрпіла!!!!!! 🤣🤣🤣
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01.10.2022 00:48 Відповісти
Ой ,я пом,ятаю як його брали до полона. тоді він так трусився ,що я думала не доживе до буцігарні, інфаркта спіймає,а ти диви, живий. Добре як що на нащіх пілотів обміняли,але бажано їх побачити,бо мене турбують деякі сумління що до правдивості зелених перемовників.
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01.10.2022 00:54 Відповісти
блін.. згоден накипіло.. увас тут молодий. багато читав..бува. таке. почитаеш.
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01.10.2022 01:00 Відповісти
Будет снова с большим удовольствием атаковать химическим оружием по детям, как в Сирии. И те кто могли это прекратить, не очень то и хотят убивать русню. Нужно было ему ещё мороженое дать и поцеловать в попу.
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01.10.2022 01:01 Відповісти
буйло треба було зупиняти ще під час ось цього пекла в Сирії

де були всі?
Обама, Меркель, Саркозі та ін.?
кров цієї дівчинки і на їх руках, бо їм довірили владу
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01.10.2022 01:26 Відповісти
Конечно нужно было останавливать ещё там. Ну а получилось только у ВСУ. И поскольку он убивал людей уже в двух странах, он ничего не научился, и он способен это повторять, ему не жалко дальше убивать. Могли бы сказать что от сердечного приступа сдох, как это русня к сожалению иногда делала с пленными. Взяли и отпустили. Всё равно что Оноприенко отпустили бы, что бы убийца вернулся в строй. Это не международный чемпионат по War Thunder, в котором можно попробовать в следующем году, а война на уничтожение, или они нас или мы их.
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01.10.2022 03:35 Відповісти
він повинен бути мертвим тварюка ( не знал. заблудился..и.т.д.я не бомбил) літак не граната.. воно цілеспямовонно летів убивать нашіх людей.. 'й ї тому навчали.. скотиняру.
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01.10.2022 01:07 Відповісти
Ця гнида зізналась, що цивільного застрелила.
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01.10.2022 01:17 Відповісти
а не були б ми шкурниками то віддали б його сирійцям, нехай би спитали по своєму як він тренувався на їхніх дітях.
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01.10.2022 01:28 Відповісти
Красноярцев - не льотчик, а кацманафт.
Тому що на расії ваєнно-касміческіє вайска.
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01.10.2022 02:59 Відповісти
Немного цинично, но тогда понятно почему удалось выкупить 5 наших летчиков!
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01.10.2022 10:28 Відповісти
Буданов...здається? В нікого не виникає підозри?
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01.10.2022 04:58 Відповісти
****, під*рас...
Маю надію живим його більше не побачити...
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01.10.2022 08:08 Відповісти
щось я теж не вірю..хто ці 5 пілотів? коли і як вони потрапили в полон? це що,військова таємниця? я вже тут неодноразово писав,що за 7 міс не постраждав жоден Слуга,опозажопець,россадист і злочинець
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01.10.2022 09:29 Відповісти
Я надеюсь этот козел будет отдыхать в Турции до конца войны?
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01.10.2022 09:51 Відповісти
Коли керівник ГРУ "не памятає" таких подій то він або бреше,або профнепригоден,бо для такої посади повинна людина яка має феноменальні здібності ,в т. ч і память. Скоріше БРЕШЕ.,як і брешуть ,що за медветчука повернули 200 наших воїнів,адже там іще віддали 55 вбивць,а 10 іноземних громадян--виключна заслуга і рішення Саудовської Аравії.
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01.10.2022 10:40 Відповісти
 
 