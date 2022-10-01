Російського льотчика Красноярцева, який бомбив Чернігів, навесні обміняли на 5 українських пілотів, - ГУР
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Російського пілота СУ-34 Олександра Красноярцева із Челябінська, якого збили під час бомбардування житлових кварталів Чернігова, обміняли на українських льотчиків.
Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п’ять тому. Ми його обміняли на наших пілотів, якщо не помиляюся на п’ятьох", - розповів Буданов.
Нагадуємо, Красноярцева збили 5 березня над мікрорайоном Забарівка, що на околиці Чернігова, під час його третього вильоту за час війни. З його слів, до цього він вилітав для бомбардування аеропорту у Київській області, а також дороги на південь від Чернігова. Коли його літак підбили з ПЗРК українські військові, він ніс на борту шість 500-кілограмових неконтрольованих авіабомб.
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так на скількох наших поміняли вбивцю ?
https://nv.ua/ukraine/events/pilot-as-aleksandr-krasnoyarcev-letevshiy-bombit-chernigov-zhdet-suda-novosti-ukrainy-50243922.html
Гребнева продолжит заниматься волонтерской деятельностью. Еще до войны она курировала социальный проект бесплатных магазинов для малообеспеченных людей и многодетных семей - за последние 4 года, благодаря ее усилиям, по всей области появилось 11 таких. «Мы помогали на постоянной основе малоимущим, а теперь в помощи нуждаюсь я», - признается женщина.
це підозрілим 😠
де були всі?
Обама, Меркель, Саркозі та ін.?
кров цієї дівчинки і на їх руках, бо їм довірили владу
Тому що на расії ваєнно-касміческіє вайска.
Маю надію живим його більше не побачити...