Заява України про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена, - Politico
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Думки американських політиків щодо прискореного вступу України в НАТО розділились
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі відкрито не підтримала заявку України на прискорений вступ до НАТО. На запитання, чи підтримує вона вступ України до НАТО, Пелосі сказала: "Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте спершу виграємо цю війну. Але я за те, щоб вони мали гарантії безпеки".
Її зауваження прозвучали перед тим, як Палата представників ухвалила законопроєкт про тимчасове державне фінансування, який передбачає допомогу Україні в розмірі $12 мільярдів, оскільки найближчі зимові місяці можуть стати критичними для бойових дій. Поки Пелосі давала коментарі, біля будівлі Капітолію законодавці приймали групу українських парламентарів і там лунали інші меседжі, пише Politico.
"Боротьба України — це причина, чому ми взагалі створили НАТО, — сказав конгресмен Майк Квіглі, який нещодавно відвідував Київ і зустрічався з Зеленським. — Після Другої світової війни ми визнали, що авторитарному режиму не можна дозволяти знищувати демократичну країну. Я думаю, що ми маємо це підтримати".
За словами двох американських чиновників, знайомих із внутрішніми дискусіями, заява України про те, що вона прагне прискореного вступу до НАТО, стала несподіванкою для адміністрації Байдена.
Упродовж тривалого часу членство України в НАТО було гострою темою для Вашингтону через статтю 5 Хартії, яка вимагає військового захисту будь-якої країни-члена, яка зазнає нападу. Оскільки за останнє десятиліття зростала ймовірність більш повномасштабного російського вторгнення, Україна прагнула отримати ці гарантії безпеки навіть тоді, коли багато хто в США непокоїлися перспективою ведення війни з Росією.
Захід побоюється, що негайний вступ України до НАТО — який вимагає одностайного схвалення всіх 30 країн-членів — призведе до війни між США та Росією.
Деякі союзники колишнього президента Дональда Трампа навіть намагалися переконати Україну взяти на себе зобов’язання не вступати в НАТО, аби заспокоїти Володимира Путіна, хоча США впевнені, що російський лідер однаково збирався вторгнутися в Україну і просто шукав привід.
Будь ласка, зачекайте...
якщо від ядерної - то мабуть ліпше цього не допустити ?
значить, треба воювати конвенцаальною зброєю.
напасти на росію - сцять, чекають поки вона першою нападе.
а ви, НАТО, реально хочете воювати на своїх землях, після того як росія нападе ?
втрачати інфраструктуру, підприємства, цивільних ?
звичайно що не хочете.
тоді воюйте там де вже йде війна, не на своїй території, якщо вас Бог милував.
теж сцять.
і які висновки з цього зробить путін, чи хто там його замінить незабаром?
дискусія чи правильно робили ті хто відмовляв Україну від НАТО чи ні, зараз вже не актуальна.
війна вже йде і це лакмусовий папірець для НАТО.
нехай покажуть як вони дійсно ставляться до України, незалежно від того в НАТО вона чи не в НАТО.
бо війна в Європі вже йде, допомагайте тепер Україні "без справки, без штампа, заднім числом" чи як ви там планували.
Вони ї так вже мають досвід з Угорщиною.
Наратив про "вас нє прімут, у вас карупция" вже давно застарів, могли б методичку й замінити.
Корупція всюди. Нема жодної країни світу, яка б гордо встала і сказала - у нас нема корупції! Бо люди є люди. Навіть в країнах, де за це руки рубають, все одно знаходяться бажаючі підняти баблішка нахаляву. А що вже казати про Європу, де шалена купа політиків перекуплена кацапами?
Что там говорит Politico не имеет значения.
США поддержат Украину- общие настроения в народе ЗА Украину и против России.
А в НАТО Украину частями принимать будут или целиком с Крымом ?
А заявку подавал от всей Украины или только освобожленной? А вдруг мы у рашки Краснодар отхватим? Тогда что?
Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Олексій Арестович є радником Офісу Президента.
Про це Подоляк написав у Телеграмі, передає Укрінформ.
«радник Офісу Президента України». Яким він офіційно і значиться згідно з посадовим розписом», - написав Подоляк.
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱
Епрст, в стране 330 миллионов народу, лидер цивилизации, а найти нормального президента не могут.
«Вітаю стратегічно вірне рішення подати заявку на членство України в НАТО! Північноатлантичний Альянс - це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об'єднатися, відкинути всі інші розмови і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО», - пише Порошенко.
«Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше», - наголосив п'ятий Президент.