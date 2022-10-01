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Заява України про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

стефанчук,зеленський,шмигаль

Думки американських політиків щодо прискореного вступу України в НАТО розділились

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі відкрито не підтримала заявку України на прискорений вступ до НАТО. На запитання, чи підтримує вона вступ України до НАТО, Пелосі сказала: "Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте спершу виграємо цю війну. Але я за те, щоб вони мали гарантії безпеки".

Її зауваження прозвучали перед тим, як Палата представників ухвалила законопроєкт про тимчасове державне фінансування, який передбачає допомогу Україні в розмірі $12 мільярдів, оскільки найближчі зимові місяці можуть стати критичними для бойових дій. Поки Пелосі давала коментарі, біля будівлі Капітолію законодавці приймали групу українських парламентарів і там лунали інші меседжі, пише Politico.

"Боротьба України — це причина, чому ми взагалі створили НАТО, — сказав конгресмен Майк Квіглі, який нещодавно відвідував Київ і зустрічався з Зеленським. — Після Другої світової війни ми визнали, що авторитарному режиму не можна дозволяти знищувати демократичну країну. Я думаю, що ми маємо це підтримати".

За словами двох американських чиновників, знайомих із внутрішніми дискусіями, заява України про те, що вона прагне прискореного вступу до НАТО, стала несподіванкою для адміністрації Байдена.

Упродовж тривалого часу членство України в НАТО було гострою темою для Вашингтону через статтю 5 Хартії, яка вимагає військового захисту будь-якої країни-члена, яка зазнає нападу. Оскільки за останнє десятиліття зростала ймовірність більш повномасштабного російського вторгнення, Україна прагнула отримати ці гарантії безпеки навіть тоді, коли багато хто в США непокоїлися перспективою ведення війни з Росією.

Також читайте: Вступ України до НАТО треба вирішити в інший час. Зараз найкращий шлях - підтримувати Україну, - Білий дім

Захід побоюється, що негайний вступ України до НАТО — який вимагає одностайного схвалення всіх 30 країн-членів — призведе до війни між США та Росією.

Деякі союзники колишнього президента Дональда Трампа навіть намагалися переконати Україну взяти на себе зобов’язання не вступати в НАТО, аби заспокоїти Володимира Путіна, хоча США впевнені, що російський лідер однаково збирався вторгнутися в Україну і просто шукав привід.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
Я БЫ РЕКОМЕНДОВАЛА редакции Цензора не делать ссылки на Politico
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01.10.2022 01:22
+25
POLITICO - кацапський ресурс
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01.10.2022 01:10
+23
Так, издание Politico, заявило, что Европа начала снижать объемы военной помощи Украине. При этом издание не предоставило полного списка тех стран, что снижают помощь Украине, но намекнуло на Германию и Францию.

Странным образом этот материал совпал с активно распространяемым сейчас в российском информационном пространстве нарративе о том, что Запад устал от войны в Украине и уменьшает поддержку Киеву. Или не странным?

Как я и написал выше, западные издания мало чем отличаются от всех прочих, они так же манипулируют, распространяют фейки и порою не ошибочно, а за оплату. И Politico, лично я, неоднократно уличал в, подобно рода, действиях. Причём, практически всегда, созвучных с нарративами российской пропаганды.

Например, в июне 2021 года издание Politico опубликовало, со слов неких «источников, заслуживающих доверия» статью о том, что администрация Джо Байдена приостановила предоставление Украине пакета военной помощи, несмотря на то, что буквально за несколько дней до публикации вопрос выделения военной помощи поднимался в Белом доме и был полностью согласован. В итоге, Джейн Псаки пришлось выступать с официальным опровержением этой статьи.

В июле 2021 Politico сообщило о том, что Вашингтон потребовал от Киева прекратить критику «Северного потока-2». Тогда уже советник Госдепа Дерек Шолле делал официальное заявление с опровержением этой лживой информации.

А из недавних фейков, Politico в июне этого года опубликовало статью о том, что США и россия обсуждают прекращение войны в Украине в обмен на ряд украинских территорий.

Как вам такой набор манипуляций и фейков от Politico? И это я привёл лишь несколько примеров нечистоплотности этого издания, почему-то своими вбросами постоянно синергирующего с российской пропагандой. Интересно, почему?
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01.10.2022 01:19
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не якби зеля мовчав, а якби не партнери не надали.
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01.10.2022 07:39 Відповісти
ти і вправду думаешь, що зелений рот захищае Україну і Хаймарси ротом кує?
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01.10.2022 07:41 Відповісти
хера вас заленіли...
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01.10.2022 07:42 Відповісти
Нужно было говорить, что ответом должны быть арест всех денег России и российских олигархов и перевод этих денег Украине! А Украина на эти деньги уже может купить столько оружия, сколько надо!
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01.10.2022 03:21 Відповісти
За ці гроші Зеля зробить подарок Бені.
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01.10.2022 09:59 Відповісти
якось дивно : НАТО визнало що росія ворог, але від якої війни воно захищатиметься ?
якщо від ядерної - то мабуть ліпше цього не допустити ?
значить, треба воювати конвенцаальною зброєю.
напасти на росію - сцять, чекають поки вона першою нападе.
а ви, НАТО, реально хочете воювати на своїх землях, після того як росія нападе ?
втрачати інфраструктуру, підприємства, цивільних ?
звичайно що не хочете.
тоді воюйте там де вже йде війна, не на своїй території, якщо вас Бог милував.
теж сцять.

і які висновки з цього зробить путін, чи хто там його замінить незабаром?
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01.10.2022 04:05 Відповісти
От тільки не треба згадувати імя Трампа без потреби. Завдяки Трампу внески до НАТО значно збільшились, бо деяким Європейським країнам подобалось бути членом на -халяву. Якщось хтось із республіканців щось вимагав, то до чого тут він. А Ненсі, якщо хтось забув-демократка. Вона, до речі, в листопаді нарешті піде на пенсію. Певно хотіла і вмерти в своєму кріслі
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01.10.2022 05:15 Відповісти
саме так.
дискусія чи правильно робили ті хто відмовляв Україну від НАТО чи ні, зараз вже не актуальна.
війна вже йде і це лакмусовий папірець для НАТО.
нехай покажуть як вони дійсно ставляться до України, незалежно від того в НАТО вона чи не в НАТО.
бо війна в Європі вже йде, допомагайте тепер Україні "без справки, без штампа, заднім числом" чи як ви там планували.
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01.10.2022 05:48 Відповісти
Який Трамп? Що у вас в голові замість мізків? Трамп сказав що Путін ніколи не бреше, Путін завжди правий і він йому довіряє. Скільки в Америці ідіотів, просто сил немає. А що Трамп сказав що Байдена треба прибирати тому що Байден більше думає чим допомогти Україні, а не про Америку? Ви взагалі українка чи кацапка, що живе в Америці?
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01.10.2022 08:08 Відповісти
«кацапка, що живе в Америці»- то вищий пілотаж патріотизму. Я взагалі то не слухаю хто що каже, тим більше лівацькі ЗМІ або їхні доньки та «відомі блогери» в Україні. Я ДИВЛЮСЬ та БАЧУ хто що робить. А якщо ви взмозі лише чути , але не бачите або ігноруєте побачене, то і далі насолоджуйтесь собою.
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01.10.2022 15:21 Відповісти
Якби Україна на 24.02.22 була країною на кшталт Польщі або Чехії . А так... Ну не приймуть до НАТО корумповану наскрізь країну. Навіть за "заслугі". Так само як і до ЕС.
Вони ї так вже мають досвід з Угорщиною.
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01.10.2022 05:20 Відповісти
Порівняли хер з пальцем До чого тут Україна до Угорщини?
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01.10.2022 08:10 Відповісти
Та ви шо не розумієте, що це кацапська ботоферма відпрацьовує бронь від призову?)
Наратив про "вас нє прімут, у вас карупция" вже давно застарів, могли б методичку й замінити.

Корупція всюди. Нема жодної країни світу, яка б гордо встала і сказала - у нас нема корупції! Бо люди є люди. Навіть в країнах, де за це руки рубають, все одно знаходяться бажаючі підняти баблішка нахаляву. А що вже казати про Європу, де шалена купа політиків перекуплена кацапами?
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01.10.2022 09:32 Відповісти
НАТО це в першу чергу реформи.З реформами зешобли ми можемо вступити тільки в гівно.Довбо..б і реформи, пісеграй і НАТО!Речі не сумісні.коли зешобла буде висіти на ліхтарях , тоді і НАТО прийде само до нас.
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01.10.2022 05:24 Відповісти
При владі кінчені ідіоти.
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01.10.2022 05:51 Відповісти
Не ожидал видимо потому что думал что Зеленскому не хватит цинизма и глупости. Но Зеленский еще и не начинал. Скоро заявка на ускоренное вступление его команды КВН в большую семерку а его на председателя ЕС. Кипучая деятельность, просто ночами не спит.
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01.10.2022 05:55 Відповісти
Совершенно правильною решение Украины- ускоренный приём в НАТО.

Что там говорит Politico не имеет значения.

США поддержат Украину- общие настроения в народе ЗА Украину и против России.
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01.10.2022 06:24 Відповісти
і ніколи, чуете ніколи, не кажіть мені що зрадника під час війни назвати зраднником і підвісити не на часі.
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01.10.2022 06:29 Відповісти
Оце ти розійшовся сьогодні. Пиши хоч якого.
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01.10.2022 07:30 Відповісти
опу всю витримають каштани на бульварі Шевченка - хоч по десятку зеленні на гілці....
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01.10.2022 07:50 Відповісти
Та я тільки за. Але всі твої пости, друже типу з омерики, виключно злоба на зєлю. Виглядає якось як особиста обіда.
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01.10.2022 15:57 Відповісти
Пора привыкать к неожиданностям. Никто не ожидал, что Киев за три дня не ляжет, никто не ожидал, что наши волонтеры начнут вместо тушенки покупать спутники, никто даже и подумать не мог, что из химарсов можно стрелять точнее, чем заявлено производителем и еще много чего.
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01.10.2022 06:46 Відповісти
Бубочка как всегда пиарится....
А в НАТО Украину частями принимать будут или целиком с Крымом ?
А заявку подавал от всей Украины или только освобожленной? А вдруг мы у рашки Краснодар отхватим? Тогда что?
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01.10.2022 06:50 Відповісти
Є досвід і приклад Мінетчини.
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01.10.2022 07:55 Відповісти
Тогда примут в Нато с Краснодаром.
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01.10.2022 08:12 Відповісти
Как бы донести до них, роися уже давно воюет с НАТО и Америкой это НАТО не воюет
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01.10.2022 07:12 Відповісти
знову хуцпа від Найвеличнівшивого?
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01.10.2022 07:14 Відповісти
Тобто кловани ні з ким не говорили навіть. Отак нас і приймуть..
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01.10.2022 07:18 Відповісти
Ви в це вірите? Я ні. Нічого зєля без США не вякнув би. Просто велика політика, великий концерт.
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01.10.2022 07:32 Відповісти
Застав дурня богу молитися, то він лоба розіб'є, а в Зе команді більшість і до дурнів не дотягує так скотний двір психлікарні. Вони потім в спортлото напишуть, якщо їх санітари не зафіксують.
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01.10.2022 08:20 Відповісти
Цивилизованный мир на нашей стороне и помогает. Однако смотреть со стороны как одна сторона сражается за свое существование против озверевшего соседа, - это как то не комильфо. Страх уже надо было преодолеть.
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01.10.2022 07:33 Відповісти
Заявление в НАТО не есть то же самое, что и прием в НАТО. Это разные вещи. Учитывая ситуацию(в том числе и с нашими правителями), это будет тяжелый и долгий процесс.
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01.10.2022 07:36 Відповісти
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01.10.2022 07:50 Відповісти
Така у ворогів робота робити те, що вимагає куратор.
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01.10.2022 08:03 Відповісти
Хтось ще орієнтується на цього довбня? Ну це вже просто не смішно постити те, що сказав Обдристович.
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01.10.2022 08:15 Відповісти
Цього довбня Офіс презедента тримає своїм радником.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Олексій Арестович є радником Офісу Президента.

Про це Подоляк написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

«радник Офісу Президента України». Яким він офіційно і значиться згідно з посадовим розписом», - написав Подоляк.
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01.10.2022 10:00 Відповісти
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01.10.2022 10:02 Відповісти
Клоун зашвидив і обісрався.
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01.10.2022 08:50 Відповісти
нужно признать, что у нас при власти абсолютно некомпетентные организмы
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01.10.2022 09:12 Відповісти
ТОМОС-НАТО-ЕС тоже было неожиданным для Киево-Печерской Лавры и сидящих там КГБистов путлера..Бояцца Что их выгонят на Мацковию вместе с трупом Петра Столыпина 🤣🔱или посадят на ТРИЗУБ,вместо двуглавой курицы 🐔🐓 на гербе рабZeи ...чтоб не воняли..Шариковы...🦍
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱
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01.10.2022 09:12 Відповісти
Як там Зе казав...Термос...ну ну...
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01.10.2022 09:19 Відповісти
Це заява Зелі для внутрішнього користування. В США пом'ятають що Зеля та маркарова відмовились від позаблокового союзництва рік тому, сказали що їм треба Нату.
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01.10.2022 09:54 Відповісти
Когда мы победим, встанет вопрос, а нужна ли НАТО нам, воевать потом за них и вместо них, особенно вместо изнеженных еврогеев, вроде обостранного коммуняки Столтенберга. Основной союзник США вне НАТО - это нужный статус, которые топят ермаки и зеленские.
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01.10.2022 10:05 Відповісти
Це вкотре доводить недолугість нашого керівництва!
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01.10.2022 10:22 Відповісти
Слухайте, ну оце Politico - ще більш ІПСОшний прокасапський ресурс, ніж Генерал СВР! Тому що в Politico - чи не в кожній статті правда перемішана з сірою та чорною брехнею; а в "генералі" - окремо по повідомленнях: окремо брехливі, окремо правда!
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01.10.2022 10:26 Відповісти
Ох боже храни Америку... Для Байдена иногда сюрприз даже то, что он президент США.
Епрст, в стране 330 миллионов народу, лидер цивилизации, а найти нормального президента не могут.
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01.10.2022 10:45 Відповісти
хочу пойду,хочу не пойду,куда хочу туда пойду.Он с подонками, алесашкой и володькой,в поддавки играет или в чапаева,сам не знает.
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01.10.2022 11:24 Відповісти
Петро Порошенко привітав стратегічне рішення подати заявку на членство України в НАТО. П'ятий Президент закликав об'єднати зусилля для якнайшвидшої процедури вступу до Альянсу.

«Вітаю стратегічно вірне рішення подати заявку на членство України в НАТО! Північноатлантичний Альянс - це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об'єднатися, відкинути всі інші розмови і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО», - пише Порошенко.

«Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше», - наголосив п'ятий Президент.
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01.10.2022 12:41 Відповісти
Судя по жесткой реакции со стороны Белого Дома и американских СМИ, балаган с ускоренной заявкой по вступлению в НАТО ни с кем на Западе согласован не был. И это наш внутренний низкопробный пиар для отвлечения украинцев от аннексии…(с)
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01.10.2022 14:46 Відповісти
Наказати тих хто відкрив табакерку з цими клоунами.
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01.10.2022 16:53 Відповісти
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