Заява України про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена, - Politico

Думки американських політиків щодо прискореного вступу України в НАТО розділились

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі відкрито не підтримала заявку України на прискорений вступ до НАТО. На запитання, чи підтримує вона вступ України до НАТО, Пелосі сказала: "Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте спершу виграємо цю війну. Але я за те, щоб вони мали гарантії безпеки".

Її зауваження прозвучали перед тим, як Палата представників ухвалила законопроєкт про тимчасове державне фінансування, який передбачає допомогу Україні в розмірі $12 мільярдів, оскільки найближчі зимові місяці можуть стати критичними для бойових дій. Поки Пелосі давала коментарі, біля будівлі Капітолію законодавці приймали групу українських парламентарів і там лунали інші меседжі, пише Politico.

"Боротьба України — це причина, чому ми взагалі створили НАТО, — сказав конгресмен Майк Квіглі, який нещодавно відвідував Київ і зустрічався з Зеленським. — Після Другої світової війни ми визнали, що авторитарному режиму не можна дозволяти знищувати демократичну країну. Я думаю, що ми маємо це підтримати".

За словами двох американських чиновників, знайомих із внутрішніми дискусіями, заява України про те, що вона прагне прискореного вступу до НАТО, стала несподіванкою для адміністрації Байдена.

Упродовж тривалого часу членство України в НАТО було гострою темою для Вашингтону через статтю 5 Хартії, яка вимагає військового захисту будь-якої країни-члена, яка зазнає нападу. Оскільки за останнє десятиліття зростала ймовірність більш повномасштабного російського вторгнення, Україна прагнула отримати ці гарантії безпеки навіть тоді, коли багато хто в США непокоїлися перспективою ведення війни з Росією.

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Захід побоюється, що негайний вступ України до НАТО — який вимагає одностайного схвалення всіх 30 країн-членів — призведе до війни між США та Росією.

Деякі союзники колишнього президента Дональда Трампа навіть намагалися переконати Україну взяти на себе зобов’язання не вступати в НАТО, аби заспокоїти Володимира Путіна, хоча США впевнені, що російський лідер однаково збирався вторгнутися в Україну і просто шукав привід.