На південному напрямку ЗСУ знищили 10 окупантів і російський "Солнцепек", - ОК "Південь"

ЗСУ на півдні знищили ворожу важку вогнеметну систему "Солнцепек" та РСЗВ "Град".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"За попередніми даними, ворожих сил стало менше на 10 рашистів, важку вогнеметну систему "Солнцепек", реактивну систему залпового вогню "Град", 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 3 танки та 2 бойові машини піхоти", - йдеться в повідомленні.

Також знищено два безпілотники "Орлан-10" у небі Херсонщини та ввечері над морем Одещини.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 330 вогневих завдань. Уразили логістичні центри та польові склади боєприпасів, скупчення ворожих сил та засобів, вогневі позиції противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські морпіхи за добу знищили склад боєприпасів, БМП, та 3 самохідні гармати