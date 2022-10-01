УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8085 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 106 4
війна (56332) знищення (4098) техніка (1320) ЗСУ (5700)

На південному напрямку ЗСУ знищили 10 окупантів і російський "Солнцепек", - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

солнцепек

ЗСУ на півдні знищили ворожу важку вогнеметну систему "Солнцепек" та РСЗВ "Град".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"За попередніми даними, ворожих сил стало менше на 10 рашистів, важку вогнеметну систему "Солнцепек", реактивну систему залпового вогню "Град", 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 3 танки та 2 бойові машини піхоти", - йдеться в повідомленні.

Також знищено два безпілотники "Орлан-10" у небі Херсонщини та ввечері над морем Одещини.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 330 вогневих завдань. Уразили логістичні центри та польові склади боєприпасів, скупчення ворожих сил та засобів, вогневі позиції противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські морпіхи за добу знищили склад боєприпасів, БМП, та 3 самохідні гармати

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пишаюся нашими безстрашними Героями і молюся за них 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼👊🏼💪👊🏼
показати весь коментар
01.10.2022 07:18 Відповісти
Слава ЗСУ! Дякуємо вам за важку працю!
показати весь коментар
01.10.2022 07:28 Відповісти
Судячи по кількісті техніки, м'яса нашаткували набагато більше, чим 10 орків.
показати весь коментар
01.10.2022 08:42 Відповісти
Нам особливо такі штукі..нето що внагоді..а дуже потрібні..але треба схрестити той солнцепек з хаймарсом..щоб дообре косило массовоо..орків)....
показати весь коментар
01.10.2022 13:31 Відповісти
 
 