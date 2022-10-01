Українські захисники відбили ворожі атаки біля Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара, - Генштаб ЗСУ

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара.

Про це повідомляє у ранковому зведенні станом на 1 жовтня Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася двісті двадцята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

За минулу добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

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На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка та Спірне;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Парасковіївка;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне і Олександропіль;

на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка.

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На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мала Токмачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське.

У зв’язку з суттєвою нестачею людських ресурсів, в першу чергу, офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ. У Тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом. Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для зазначених підрозділів, планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше одного місяця, з подальшим вибуттям до району ведення бойових дій на території України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара.

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Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала одинадцять ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52.

Ракетні війська і артилерія, за минулу добу, уразили одинадцять пунктів управління різного рівня і вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також, в зону ураження потрапили ще чотирнадцять військових об’єктів ворога - склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьбі та розвідки.