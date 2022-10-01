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Путін поквапився з оголошенням анексії чотирьох областей України, залишивши території без управління, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент РФ Володимир Путін поквапився з анексією чотирьох областей України, перш ніж ухвалити навіть елементарні адміністративні рішення про кордони та управління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські офіційні особи не встановили чіткої політики чи умов належного управління.

Організація управління цими чотирма насильно анексованими областями була б бюрократично складним завданням для будь-якої держави після того, як російські війська систематично вбивали, заарештовували чи виганяли українських чиновників, які раніше керували регіональними адміністраціями.

Але бюрократична некомпетентність, продемонстрована Кремлем під час часткової мобілізації, передбачає, що російські бюрократи також боротимуться за створення структур управління над населенням, що опирається і не бажає, в зоні бойових дій, вважають аналітики.

За прогнозами експертів, російські чиновники можуть повторно мобілізувати торішніх призовників, коли їхній термін закінчиться 1 жовтня.

Путін оголосив, що звичайний для Росії осінній призовний цикл розпочнеться 1 листопада із запізненням на місяць, ймовірно тому, що часткова мобілізація лягає важким тягарем на бюрократію російських військових комісаріатів, які зазвичай контролюють піврічний призовний цикл.

Ані указ Путіна, ані наступні офіційні заяви не роз'яснювали, чи українські цивільні особи призовного віку на нещодавно анексованих окупованих територіях України підлягатимуть призову.

Путін запросив деяких російських блогерів і військових кореспондентів, які раніше критикували Міністерство оборони Росії за відсутність прозорості стану справ армії РФ в Україні, бути присутнім на своїй промові про анексію в Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анексія Росією українських регіонів - серйозне порушення міжнародного права, - Макрон

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
чому в Тайзі не найти яку-небудь ділянку землі і назвати її Луганська область ?Ні лізуть сюди до нас бо тут тепліше ...Як щури
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01.10.2022 07:49
+13
рус рэпер Walkie покончил с собой, чтобы не идти на войну, талантливые умирают в угоду маньяка, и быдломасса не хочет этому сопротивлться, придется их всех убить...
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01.10.2022 07:50
+10
"По панятіям" це теж правила. Тільки в кримінальному ж світі. Так от "по панятіям" <******* з своїми подєльніками відносяться до кримінального класу безпрєдєльщиків, тобто вони діють взагалі без всяких правил.
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01.10.2022 08:03
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Повна дурня. Тому і не конкретизували, що робитимуть що захочуть, "по панятиям".
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01.10.2022 07:45 Відповісти
"По панятіям" це теж правила. Тільки в кримінальному ж світі. Так от "по панятіям" <******* з своїми подєльніками відносяться до кримінального класу безпрєдєльщиків, тобто вони діють взагалі без всяких правил.
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01.10.2022 08:03 Відповісти
чому в Тайзі не найти яку-небудь ділянку землі і назвати її Луганська область ?Ні лізуть сюди до нас бо тут тепліше ...Як щури
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01.10.2022 07:49 Відповісти
рус рэпер Walkie покончил с собой, чтобы не идти на войну, талантливые умирают в угоду маньяка, и быдломасса не хочет этому сопротивлться, придется их всех убить...
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01.10.2022 07:50 Відповісти
Да к сожалению есть такая информация. Покойный был человеком с чистой совестью. В отличие от многих своих трусливых гнилых соотечественников...
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01.10.2022 09:52 Відповісти
Хлопець пожертвував власним життям, щоб показати своїм зомбуватим співвітчизникам, що вони справжні раби свого режиму.
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01.10.2022 11:03 Відповісти
Він показав Шлях. 'мо трішки його послідовників знайдеться
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01.10.2022 12:43 Відповісти
Да что ты такое, мать твою, несешь
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01.10.2022 07:50 Відповісти
як казала моя бабушка: "летить, пердить і мілко сере"
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01.10.2022 07:51 Відповісти
Напевно аналізувати дії пацієнтів дурдома доволі кумедно .
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01.10.2022 08:05 Відповісти
Я раніше думала, що мене вже нічого не здивує в бреді цих потвор, але вони перевищили всi мої очікування. Суцільний бредовий жах, який може прийти тільки в абсолютно хвору башку . ***** вже й лоботомія не допоможе.
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01.10.2022 08:26 Відповісти
Поспішає тому що свою близьку кончину відчуває!
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01.10.2022 08:11 Відповісти
Поквапився чи не поквапився... Не розумію, нащо взагалі обговорювати цей сюр?
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01.10.2022 08:20 Відповісти
Зверье и есть Зверье!!!Дикое,тупое,злое на Всех и Вся...Там где они-одно ГАВНО!!!Это уже все "претензии " к Истории-как в 17том пьяное быдло "сделало" самый кровавый гражданский переворот-так оно и дальше "правит бал" в фашистской рассее...
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01.10.2022 08:23 Відповісти
У них все через ФСБ идет, как в 1985-ом. На местах сидят импотенты, которые звонят день и ночь ФСБшнику и там им говорят, что надо делать или не делать. Это уже давно там установлено, а все проблемы идут от того, что фсбшники просто криминализованы и каждый хочет урвать побольше. Обычное слабенькое ОПГ, которое в период разборок быстро положат.
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01.10.2022 08:27 Відповісти
Русский военный корабль, иди на ***
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01.10.2022 08:34 Відповісти
В цьому інституті дотепер шукають залишки здорового глузду в карцері дурдому ?
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01.10.2022 08:56 Відповісти
Які там ще кордони?
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01.10.2022 08:59 Відповісти
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01.10.2022 09:05 Відповісти
Оце зранку переглядав сайт "Радіо Свобода" (ру) і натрапив там на цікавий, як на мене, комент під статтею про недоімперсько-фашистський шабаш в ГейОргієвському залі кремлядського палацу, на якому велику тронну промову проголосив недофюрер & недодуче Вован ***** Підворотній.
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01.10.2022 09:53 Відповісти
Крыса Балицкий сидит на Мацковии,Скрепоусов там же,чеПушилин орден уже получил за МММ,а Пасечник трясется чтоб Лоханск не отобрали...и Сватово...отщепенцы управленцы панически Бояцца Лифтов...🤣🤣🤣и ходить в кафе...
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱💙💛💪👍
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01.10.2022 09:56 Відповісти
Это проблема для цивилизации, а для Рашки вопрос управления нафиг не нужен. Разбомбить все в хлам и завезти бурятов, вот и весь план.
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01.10.2022 10:08 Відповісти
Хмырь мавзолейный сам себе типа "подарок" соорудил к дню рождения...липовому...7 октября...собиратель Емель с печи,да Иван-дураков..🦍Шариковых...
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01.10.2022 10:13 Відповісти
Psychopata putin zapewnił sobie miejsce w historii. Gorbaczow skasował Zwiazek Soviecki, putin zlikwiduje Rosję, a podpis pod aktem likwidacji Rosji złoży prezydent WOLNEJ UKRAINY.
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01.10.2022 10:18 Відповісти
Это сделано для эмоционального всплеска, для ощущения победы. Они оценили, что в обществе сейчас такие настроения, что вот-вот снесут это плешивое недоразумение. Поэтому впопыхах вкинули в черепушки массам такую вот "победу". Отсрочили свой конец.
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01.10.2022 12:38 Відповісти
 
 