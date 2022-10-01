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армія РФ (13467) Енергоатом (446) Запорізька АЕС (886)

Окупанти затримали та вивезли у невідомому напрямку гендиректора Запорізької АЕС Мурашова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,мурашов

Генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав’язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна.


"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі.

Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції", - заявив Котін.

Він закликав негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання служби на АЕС.

"Окремо звертаюсь до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення Ігоря Мурашова із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків", - додав Котін.

Також читайте: Учасники Генеральної асамблеї МАГАТЕ вимагають від Росії покинути територію Запорізької АЕС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Напис над фото: "Я клянуся, наступна Нобелевська премія миру заслуговує бути наданою Українцям. І їх котам!

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01.10.2022 07:53
+10
Сергій Медведський

Дивлячись на багатотисячні натовпи руснявих, які тікають від могилізації за кордон скрадається думка, що страшилки ботоксного *іздюка щодо жахів Заходу для втікачів не є перепоною. Страшнішою є реальна можливість здохнути во ім'я вялічія радімой говєні і чмошника, на чолі цього царства абсурду.
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01.10.2022 08:21
+7
а де МАГАТЕ з Гроссі? Де санкції на Росатом?
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01.10.2022 09:41
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Напис над фото: "Я клянуся, наступна Нобелевська премія миру заслуговує бути наданою Українцям. І їх котам!

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01.10.2022 07:53 Відповісти
Как можно былоего не охранять военным ⁉️******** в Киеве охраняют ‼️
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01.10.2022 14:46 Відповісти
Путінські шизоїди.
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01.10.2022 08:04 Відповісти
Сергій Медведський

Дивлячись на багатотисячні натовпи руснявих, які тікають від могилізації за кордон скрадається думка, що страшилки ботоксного *іздюка щодо жахів Заходу для втікачів не є перепоною. Страшнішою є реальна можливість здохнути во ім'я вялічія радімой говєні і чмошника, на чолі цього царства абсурду.
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01.10.2022 08:21 Відповісти
а де МАГАТЕ з Гроссі? Де санкції на Росатом?
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01.10.2022 09:41 Відповісти
Во-во.Їх потрібно було ввести с перших днів захвату Запорізької АЕС!!!
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01.10.2022 09:43 Відповісти
Він в черговий раз стубований та занепокоєний...
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01.10.2022 19:50 Відповісти
Людолови, канібали, некрофаги... Майже так московських угрофіннів охарактеризував ще 2 з поливиною тисячі років тому Великий Геродот. Самі себе вони називають зараз "русскімі", але понад усе ******* називатись "славянамі".
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01.10.2022 09:55 Відповісти
Заложники любые,от детей стариков и женщин,главная фишка мавзолейного Шизофреника...так уже было... ночью 7 ноября 1917 года,когда пьяные матросы Балтийского флота терроризировали Питерьбюргер...хватая все и всех...
Мрази..🦍Шариковские...
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01.10.2022 10:06 Відповісти
А що там можно стільуи робити, гендиректор це не машиніст турбіни чи обходчик, хто в тємі той пойме
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01.10.2022 13:48 Відповісти
 
 