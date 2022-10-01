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Через брак офіцерських кадрів військове керівництво РФ задіє у війні курсантів військових училищ, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

Для війни в Україні російське військове керівництво передчасно задіє курсантів військових училищ – через брак насамперед офіцерських кадрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У зв’язку з суттєвою нестачею людських ресурсів, в першу чергу, офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ. У Тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом. Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для зазначених підрозділів, планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше одного місяця, з подальшим вибуттям до району ведення бойових дій на території України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Випускників морського училища в окупованому Криму планують відправляти на війну з Україною

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Вони теж там будуть...

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01.10.2022 08:09
+10
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01.10.2022 08:18
+6
отряды путина когда в окопах уже будут?
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01.10.2022 08:00
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отряды путина когда в окопах уже будут?
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01.10.2022 08:00 Відповісти
кацапи задійте кадетів
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01.10.2022 08:03 Відповісти
Від слова "какадети" ?
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01.10.2022 10:25 Відповісти
Вони теж там будуть...

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01.10.2022 08:09 Відповісти
Назвался груздем, полезай в кульок
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01.10.2022 08:13 Відповісти
Тем не менее это не повод ржать с них, а повод пригнать из Казахстана фуру с взрывчаткой (от шахтных или скальных работ там миллионы тонн у них есть), обклеить фуру наклейкой местной строительной фирмы, что ее пропустили через забор, поставить у училища и взорвать хотя бы 2.5-3 тонны тротилового эквивалента по таймеру или радиокоманде, убив побольше орочьего мяса. Совковые здания часто П-образные, часто в центре города, многоэтажные с тяжелыми перекрытиями, помещений там очень много и перегруженность тоже есть, так как многие позакрывали и все учатся в одном месте. И так повторять до бесконечности, пускай кацапы боятся и тратить людские ресурсы на охрану день и ночь, у них сотни тысяч одних только фсбшников, но их не хватит на все.
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01.10.2022 08:13 Відповісти
Ты так красиво описал, сразу видно спеца. Займёшься?
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01.10.2022 09:54 Відповісти
на расии все-равно нет офицеров... офицер - это человек с честью и совестью... а на расии все они дебильные... поэтому чем больше пригонят свинопасов, тем быстрее в Украине будет построен завод по переработке кацапских трупов на компост...
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01.10.2022 08:15 Відповісти
Совесть? Ее в стране рабов никогда не было, а господа у них все сплошь ненастоящие. Лизу ескову видели? «Из грязи в князи», так господа не получаются.
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01.10.2022 10:02 Відповісти
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01.10.2022 08:18 Відповісти
Помоги, Господи!
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01.10.2022 10:00 Відповісти
Незабаром уже й старих бабок та вагітних росіянок направлятимуть на війну з Україною.
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01.10.2022 08:19 Відповісти
На расии малва ходить - нада сахранить лецо путену.
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01.10.2022 11:33 Відповісти
Так они еще весной под Изюмом угробили несколько школ сержантов-танкистов.А гробить курсантов это для орды святое.
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01.10.2022 08:40 Відповісти
Моего прадеда - кадета-первокурсника военной академии - точно так же в 1917 погнали на убой. Ему тогда повезло - снарядом порвало барабанные перепонки и вырвало пол задницы, благодаря чему я и пишу эти строки.

В общем, исторические параллели, кагбэ, напрашиваюцца.
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01.10.2022 08:46 Відповісти
Коля! Був-би ти військовим - такої "беліберди" не написав-би До ревоюції "кадети" - це учні кадетських училищ Малолітні - які ще й присяги не давали Це аналог радянських "суворовських" училищ
Після закінчення кадетського училища кадет поступав у юнкерське училище і ставав "юнкером" Тоді ж він давав присягу
У військову академію дозволялося поступать лише офіцерам з кількарічною вислугою
У 1917-му в основному офіцерів готували "школи прапорщиків" (тоді "прапорщик" - був первинним офіцерським званням) Готували по прискореній програмі - кілька місяців У залежності від спеціалізації
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01.10.2022 10:19 Відповісти
К счастью, прадедушка был последним, кто имел хоть какое-то отношение к армии, и то лишь по традиции - ну нельзя было урожденцу Новочеркасска в тот период устроиться, как отец, чиновником, не побывав в казачьем войске. Не по понятиям. После революции традиция прервалась - с тех пор мы инженеры и преподаватели.
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01.10.2022 11:04 Відповісти
Ясно!
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01.10.2022 11:19 Відповісти
Висновок - скоро ЗСУ скоротить кількість курсантів, однак орчихі ще наплодять.
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01.10.2022 08:55 Відповісти
І шо - немовляча армія теж піде?
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01.10.2022 09:56 Відповісти
Війни з рашкою це надовго.
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01.10.2022 10:21 Відповісти
Наплодять, але то вже буде не наша проблема. Через 18-20 років вони будуть рабами у китайців. Будуть сіяти рис, копати канали між річками Янцзи і Хуанхе...
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01.10.2022 09:04 Відповісти
"- Что заканчивали?
- Уфимское! Ускоренный выпуск!
- А-а-а, ясно... "Взлёт-посадка"..."
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01.10.2022 09:15 Відповісти
Судячи по спеціалізації Тюменського училища (інженерні війська) - одне з двох : або ми в Україні так "прорідили" інженерні частини (саперів, понтонерів, електриків) на переправах через річки, що кацапам треба кимось "дірки затикать", або вони кидають у бій курсантів з того училища, спеціалістів з якого не жаль "угробить" (судячи з усього - перше Недарма "лейтенанта з п"ятирічною вислугою" (**********) недавно призначали командиром батальйону Правда - "ненадовго" Уже у Кобзона в хорі виступає)
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01.10.2022 09:31 Відповісти
Це спеціальний випуск, їм в програму ввели новий предмет: "Протиракетні пірамідки, як 100% від ракет хімарс".
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01.10.2022 09:58 Відповісти
Курсанты тоже подохнут. Их в Украине ожидает только бесславная смерть. Белая «Лада» не считается
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01.10.2022 09:59 Відповісти
Так уже писали хлопцы з передової, що знайшли недавно у згорілому літаку тіло курсанта! Видно, дуже сильно хотів отримать "відмінно" по предмету "баевое применение летательных аппаратов"
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01.10.2022 10:03 Відповісти
И они так и не поймут, что дохнут за бункерного деда…
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01.10.2022 10:04 Відповісти
Наполеону приписують непогані вислови:
"Найкращі солдати - з сімнадцятилітніх ... Вони не знають страху смерті!"
"Тільки на війні можна дать "блистячку" на груди, а взамін вимагать життя!..."
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01.10.2022 10:09 Відповісти
Тарас Чорновіл До речі, не слід захоплюватися тими виступами й жорсткими протестами, які пройшли в Дагестані. Вони не проти війни, не проти убивств і навіть не проти того, що їх масово шлють убивати українців та гинути самим. Вони лише раптом не захотіли гинути, як інші рашики - тупим стадом без підготовки. Дайте їм пів роки, щоб вони надресирували своїх бойовиків, підготували й тоді з радістю та прапорами бігом в Україну. І своїх воєнних злочинців, які зараз творять злодіяння на українській землі, це бидло вважає "хєроямі".

Тут жінка муфтія Дагестану Айна Гамзатова розродилася зверненням до пуйла. А "дружина муфтія" в кавказьких мусульманських районів - це щось, як перша леді в інших країнах. Не так, як наше непорозуміння, а в нормальному значенні. Саме вона висловлює основні гуманітарні звернення й формує та відображає позицію населення в таких питаннях. Отже муфтиха звернулася до путлєра з тим, що звучить у Дагестані від дуже багатьох: «Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».

Тому, знову ж, жодного співчуття до всіх отих підрашистських народів. Вони самі вибрали свою роль і місце в імперії. І готові служити наймерзеннішими її головорізами. Виняток - бунтівна частина народу Ічкерії, представники якої захищають сьогодні Україну в тому числі й від рашистських виродків.

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01.10.2022 11:05 Відповісти
Из 70 млн насэлэния концлагеря нет охвицеров,?вы куда Шариковых дели чуваки ..вы ж недавно орал. Насэлэние раьZeи 145 млн,вместе с Ю.Осетией и Абхазией...Шариковы...ау...
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01.10.2022 11:32 Відповісти
Я прям так и вижу, как "духи" из училища командуют в бою пропитыми героями ежегодного покорения фонтанов с перештопанными от "разрывов на груди" тельняшками.
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01.10.2022 11:39 Відповісти
А в детсада садиках личный состав прохлаждается с игрушками и манной кашей, понимаешь ...
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01.10.2022 12:39 Відповісти
ВСУ достойно встретит и уничтожит этот ускоренный офицерский резерв россияк,как когда-то Вермахт по Москвой перемолол части из курсантов элитных ВУ РККА
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01.10.2022 13:37 Відповісти
 
 