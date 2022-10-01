Через брак офіцерських кадрів військове керівництво РФ задіє у війні курсантів військових училищ, - Генштаб ЗСУ
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Для війни в Україні російське військове керівництво передчасно задіє курсантів військових училищ – через брак насамперед офіцерських кадрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"У зв’язку з суттєвою нестачею людських ресурсів, в першу чергу, офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ. У Тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом. Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для зазначених підрозділів, планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше одного місяця, з подальшим вибуттям до району ведення бойових дій на території України", - йдеться в повідомленні.
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