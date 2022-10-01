Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 59 610 осіб, 264 літаки, 226 гелікоптерів, 2354 танки, 1397 артсистем, 4949 броньованих машин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 59 610 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близькоt 59610 (+530) осіб ліквідовано
танків ‒ 2354 (+16) од,
бойових броньованих машин ‒ 4949 (+17) од,
артилерійських систем – 1397 (+6) од,
РСЗВ – 336 (+3) од,
засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
літаків / aircraft – 264 (+0) од,
гелікоптерів – 226 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6),
крилаті ракети ‒ 246 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18) од,
спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються ", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Залужний сердиться.
на касапів.
Ще би розсердився на *****, Шойгу, Герасима та іншу нечисть.. Добавив би в стрічку позицію "кількість генералітету"...
140 000 000 поділити на 500 =280 000 ділим на 365 = 767 років
відкидуємо пенсіонерів, інвалідів та жінок...все одно дуже багато лайна
працювати і працювати
Може я про математику ,, але це дійсні реалії
Слова Шойгу про втрати -
Захід - подає меньші дані - але все одно - файно є
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱💙💛
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱💙💛💪👍💯
Суббота 1.10.2022г, на 6:00 по московскому времени сегодня, в утреннем отчете президенту лаптєй ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС орків - 62984 человека.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 сентября это 18246 погибший.
Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 7 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4821 убитыми и пропавшими безвести.
*****
Разом безповоротніх в них 86051 гівнюків в мішках. Ну, може ще не всіх замішкували, частина в полоні... а частину не зібрали...
Але очевидно, що в Залужного не всіх враховують.
І наступного тижня 500 літачків+ватальотів
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!