399 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 783 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 1 жовтня 2022 року понад 1182 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 399 дітей загинуло та понад 783 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.

"30 вересня внаслідок ракетного обстрілу ворогом гуманітарної колони автомобілів в м. Запоріжжі загинули двоє дітей віком 10 та 14 років, ще одна 3-річна дитина отримала поранення. 30 вересня через обстріл окупантами м. Миколаєва отримала поранення 17-річна дівчина.

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У ніч на 1 жовтня внаслідок обстрілу м. Миколаєва травмовано 3-місячне немовля", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.