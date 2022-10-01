УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5013 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
711 3
війна (56365) Луганщина (4416) окупація (5829) Гайдай_ЛОГА (905)

Окупанти звітують про виплату компенсації за зруйноване житло 60 сім’ям, тоді як війська РФ знищили понад 11 тис. будинків на Луганщині, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина

Російські війська зруйнували в Луганській області 11 тисяч будинків та понад 3 тис. багатоповерхівок.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Показова роздача коштів, мабуть, вже завершена. Більше 11 тисяч будинків зруйнувала Росія на Луганщині. Більше 3 тисяч – багатоповерхівок.

Проте компенсацію видали лише 60 родинам – стільки мешкає в одній "хрущовці". Вони, напевно, раді. Інші десятки тисяч луганський сімей, що залишилися, – зраджені окупаційною владою.
Втім, у кого були кошти і чиї житло було пошкоджено частково, звернулися до підрядників задля відновлення. А далі, як відомо, "зранку гроші, ввечері…", - пише голова ОВА

Зокрема, у Сєверодонецьку разом із дощами зникла фірма з Ічкерії, яка мала робити ремонти дахів та вікон в будинках. Деякі дахи горе-робітники встигли підготувати до відновлення, тобто зняли залишки покрівлі.

Тепер низка багатоповерхівок із останнього до першого поверху затоплена дощами, сезон яких вже місяць як розпочався.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Луганщині планують відновити лише 800 будинків - це менше, ніж в одному Сєверодонецьку, - Гайдай

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а коломойському скільки мільярдів на цей раз пробачили??
показати весь коментар
01.10.2022 10:14 Відповісти
Наш би півшостий дороги почав би будувати
показати весь коментар
01.10.2022 10:18 Відповісти
 
 