Вночі росіяни обстріляли з артилерії Есманьську громаду на Сумщині, зафіксовано 6 "прильотів", - Живицький
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Близько опівночі окупанти завдали ударів по Есманьській громаді на Сумщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Близько опівночі росіяни били з артилерії по Есманьській громаді. 6 прильотів.
Без жертв та руйнувань", - написав він.
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