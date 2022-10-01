Вночі росіяни обстріляли з артилерії Есманьську громаду на Сумщині, зафіксовано 6 "прильотів", - Живицький

Близько опівночі окупанти завдали ударів по Есманьській громаді на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько опівночі росіяни били з артилерії по Есманьській громаді. 6 прильотів.

Без жертв та руйнувань", - написав він.

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