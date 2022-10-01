Під час удару по колоні в Запоріжжі росіяни вперше використали модернізовані ракети С-300, які вибухають одразу, - Монастирський

Удар по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя 30 вересня російські війська здійснили модернізованими ракетами С-300, які мають значно більший радіус дії.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра, у теракті вперше були використані модернізовані ракети С-300, які вибухають одразу, як торкнуться поверхні. Попередня версія цих ракет вибухала, занурюючись на кілька метрів у землю, утворюючи глибокі вирви, але при тому менше вражаючи людей навколо.

"Піротехніки наші на місці розказали, що вибух ракети відбувся при дотику із землею. Це зроблено для того, щоб якомога більше людей загинуло. І от ми побачили, як це діє смертоносно й скільки людей може загинути", - сказав Монастирський.

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Міністр наголосив, що поряд не було жодних військових об’єктів чи техніки. Щоранку на тому місці формують гуманітарну колону автомобілі, в яких люди їдуть на окуповані території відвідати родичів. Переважно жінки, діти й старші люди їдуть на старих автівках у той бік, а ввечері повертаються назад.

"Якраз у поліцейських в цей час була перезміна, тому така велика кількість постраждалих. Хлопці поліцейські ховали дітей, людей, бо прильоти ракет були в кілька серій. Зважаючи на щільність транспорту в тому місці збору гуманітарної колони, жертв могло бути значно більше. Поранені поліцейські мені розповідали, що якби ракетний удар був на 5 хвилин пізніше, то на тому місці було б уже вдвічі більше машин", - наголосив очільник МВС.

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