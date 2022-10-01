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війна (56365) Запоріжжя (1441) обстріл (21033) ракети (2782) Монастирський (369)

Під час удару по колоні в Запоріжжі росіяни вперше використали модернізовані ракети С-300, які вибухають одразу, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя,обстріл

Удар по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя 30 вересня російські війська здійснили модернізованими ракетами С-300, які мають значно більший радіус дії.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра, у теракті вперше були використані модернізовані ракети С-300, які вибухають одразу, як торкнуться поверхні. Попередня версія цих ракет вибухала, занурюючись на кілька метрів у землю, утворюючи глибокі вирви, але при тому менше вражаючи людей навколо.

"Піротехніки наші на місці розказали, що вибух ракети відбувся при дотику із землею. Це зроблено для того, щоб якомога більше людей загинуло. І от ми побачили, як це діє смертоносно й скільки людей може загинути", - сказав Монастирський.

Читайте: Британська розвідка про удар по Запоріжжю: Росія вбиває мирних жителів, яких тепер називає своїми громадянами

Міністр наголосив, що поряд не було жодних військових об’єктів чи техніки. Щоранку на тому місці формують гуманітарну колону автомобілі, в яких люди їдуть на окуповані території відвідати родичів. Переважно жінки, діти й старші люди їдуть на старих автівках у той бік, а ввечері повертаються назад.

"Якраз у поліцейських в цей час була перезміна, тому така велика кількість постраждалих. Хлопці поліцейські ховали дітей, людей, бо прильоти ракет були в кілька серій. Зважаючи на щільність транспорту в тому місці збору гуманітарної колони, жертв могло бути значно більше. Поранені поліцейські мені розповідали, що якби ракетний удар був на 5 хвилин пізніше, то на тому місці було б уже вдвічі більше машин", - наголосив очільник МВС.

Також читайте: Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+62
Это просто какой то сюрреализм. Люди едут на оккупированные территории проведать родственников. А в 1942 году тоже ездили? По моему у многих в голове никак не укладывается что идет война, что с той стороны жестокие и кровожадные убийцы. Вопросы к нашим военным администрациям - почему пропускные пункты через линию фронта - вслушайтесь - это же даже звучит как бред - пропускные пункты через линию фронта - почему они работают в две стороны, а не только на въезд в Украину? Что это ***** за военный туризм?
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01.10.2022 10:40
+42
В колонне погибли дети, куча женщин, на фото машины, забитые барахлом - эти все люди ехали и везли инсулин? Нет, там огромное количество народу - которым какая разница. Мой дом, мой садок вишневый биля хаты - а кто - власть - да все равно.
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01.10.2022 11:11
+40
Тарас Чорновіл До речі, не слід захоплюватися тими виступами й жорсткими протестами, які пройшли в Дагестані. Вони не проти війни, не проти убивств і навіть не проти того, що їх масово шлють убивати українців та гинути самим. Вони лише раптом не захотіли гинути, як інші рашики - тупим стадом без підготовки. Дайте їм пів роки, щоб вони надресирували своїх бойовиків, підготували й тоді з радістю та прапорами бігом в Україну. І своїх воєнних злочинців, які зараз творять злодіяння на українській землі, це бидло вважає "хєроямі".

Тут жінка муфтія Дагестану Айна Гамзатова розродилася зверненням до пуйла. А "дружина муфтія" в кавказьких мусульманських районів - це щось, як перша леді в інших країнах. Не так, як наше непорозуміння, а в нормальному значенні. Саме вона висловлює основні гуманітарні звернення й формує та відображає позицію населення в таких питаннях. Отже муфтиха звернулася до путлєра з тим, що звучить у Дагестані від дуже багатьох: «Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».

Тому, знову ж, жодного співчуття до всіх отих підрашистських народів. Вони самі вибрали свою роль і місце в імперії. І готові служити наймерзеннішими її головорізами. Виняток - бунтівна частина народу Ічкерії, представники якої захищають сьогодні Україну в тому числі й від рашистських виродків.

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01.10.2022 11:02
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Это просто какой то сюрреализм. Люди едут на оккупированные территории проведать родственников. А в 1942 году тоже ездили? По моему у многих в голове никак не укладывается что идет война, что с той стороны жестокие и кровожадные убийцы. Вопросы к нашим военным администрациям - почему пропускные пункты через линию фронта - вслушайтесь - это же даже звучит как бред - пропускные пункты через линию фронта - почему они работают в две стороны, а не только на въезд в Украину? Что это ***** за военный туризм?
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01.10.2022 10:40 Відповісти
Ти вважжаєш що відвезти, наприклад, немобільному діду інсулін ( бо там інсуліна нема) не є привідом для поїздки? Або ось і ще приклад поїхати, щоб вивезти людей, бо до сих пір тікають звідти ( бо державі зараз ніколи їми займатися). Багато обставин. Ніхто не буде їхати задля розваги. Так шо не *****, коли не знаєш.
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01.10.2022 11:00 Відповісти
В колонне погибли дети, куча женщин, на фото машины, забитые барахлом - эти все люди ехали и везли инсулин? Нет, там огромное количество народу - которым какая разница. Мой дом, мой садок вишневый биля хаты - а кто - власть - да все равно.
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01.10.2022 11:11 Відповісти
це був приклад, але усім їм видали офіційний дозвіл, це та ще процедура, то означає, що був привід їхати
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01.10.2022 11:57 Відповісти
ти я бачу антісемит. то ****** ***** мразото.
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01.10.2022 19:08 Відповісти
нет куда друзів евреїв а шльондра клоуна бені підооррська
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15.10.2022 20:11 Відповісти
Шоб у вас язык отсох! У разных людей разные ситуации. Много людей не могу выехать. У кого-то тупо нет денег, у кого-то лежачие родители (очень разные обстоятельства). Многие передают родственникам и друзьям попутками лекарства, теплую одежду и тп.
Когда нечего умного сказать, лучше молчи!
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01.10.2022 22:53 Відповісти
И главное - продукты, чтобы свои родные мамы не умерли с голоду. У людей на оккупированных территориях нет никаких доходов, вся надежда на те продукты, которые привезут родные.
Да этому иксперду разве понять? Он живет там, где не бомбят, где есть пенсии, зарплаты и продукты в супермаркете.
Надоели!
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02.10.2022 00:25 Відповісти
З огляду на те скільки гуманітарки украли в Запорізькій обл., держава могла прокормити усіх цих людей і забрати тих, що не виїхали.
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02.10.2022 08:27 Відповісти
Не повинно бути цивільних у зонах бойових дій, повинна бути евакуація цивільних. Усе інше бла бла бла на цю тему - від лукавого. Крапка.
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02.10.2022 08:27 Відповісти
Не должно быть в современном обществе войн. Ну и что теперь? Жизнь не черно-белая.
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03.10.2022 17:59 Відповісти
А может подумали как в той песне "а город подумал,а город подумал -ученья идут"!
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01.10.2022 11:00 Відповісти
Я понимаю,что хочешь хайпу, но, если бы был постраше, и поумнее,понимал, бы, что от хорошей жизни ехать под риском обстрела ракетами тем более с детьми никто не стал бы.
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01.10.2022 17:48 Відповісти
Кроме того, колонну долго не выпускали, народ стал бунтовать, выпустили, лучше бы бунтовали.
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01.10.2022 17:55 Відповісти
кацап - генетичний виродок
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01.10.2022 10:41 Відповісти
Це ж що виходить? Кацапи гаратнули ракетами по власних громадянах, якщо вірити *****? Одне з двох - або громадяни такі не стали кацапами, або ***** *******.
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01.10.2022 10:43 Відповісти
У пуйла немає "власних" громадян; є "власні" землі. Люди йому не потрібні.
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01.10.2022 10:50 Відповісти
Саме такі "потєряшкі", які виросли в пролєтарских гуртожитках йому й потрібні...
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01.10.2022 10:58 Відповісти
Ви путаєте "громадян України" з "українцями". "Українець" - це насамперед національне виховання в родині, а не продукт "політфінформації в ГОМах (городскіх общежітіях пролєтаріата) і інтернатах для сиріт...
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01.10.2022 11:34 Відповісти
xoxoxo

Нещасття, з клікухою замість ім'я, чи троль звичайний, як завжди тупий.
Мову вивчи для початку, бо кількість помилок в кожному коменті на трієчника середніх класів не тягне. Що яскраво свідчить про загальний рівень "пЯсатєля", приблизн такий, як у більшості парашистів.
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01.10.2022 12:11 Відповісти
А свій текст читав, пЯсатель?
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02.10.2022 07:55 Відповісти
Тарас Чорновіл До речі, не слід захоплюватися тими виступами й жорсткими протестами, які пройшли в Дагестані. Вони не проти війни, не проти убивств і навіть не проти того, що їх масово шлють убивати українців та гинути самим. Вони лише раптом не захотіли гинути, як інші рашики - тупим стадом без підготовки. Дайте їм пів роки, щоб вони надресирували своїх бойовиків, підготували й тоді з радістю та прапорами бігом в Україну. І своїх воєнних злочинців, які зараз творять злодіяння на українській землі, це бидло вважає "хєроямі".

Тут жінка муфтія Дагестану Айна Гамзатова розродилася зверненням до пуйла. А "дружина муфтія" в кавказьких мусульманських районів - це щось, як перша леді в інших країнах. Не так, як наше непорозуміння, а в нормальному значенні. Саме вона висловлює основні гуманітарні звернення й формує та відображає позицію населення в таких питаннях. Отже муфтиха звернулася до путлєра з тим, що звучить у Дагестані від дуже багатьох: «Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».

Тому, знову ж, жодного співчуття до всіх отих підрашистських народів. Вони самі вибрали свою роль і місце в імперії. І готові служити наймерзеннішими її головорізами. Виняток - бунтівна частина народу Ічкерії, представники якої захищають сьогодні Україну в тому числі й від рашистських виродків.

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01.10.2022 11:02 Відповісти
Какая нахер новая версия? если это С300 , то зенитная ракета! там радиовзрыватель, как настроишь так и сработает.
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01.10.2022 11:32 Відповісти
Учи матчасть, они их давно уже переделали для стрельбы по земле!!!
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01.10.2022 17:34 Відповісти
Это тебе не мешало бы поучиться. Что по воздушным, что по наземым целям стреляют одной и той же ракетой. Взрыватель действительно можно настоить.
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01.10.2022 17:52 Відповісти
Дмитро, речь идет не о корректировке траектории во время полета, а о настройке взрывателя. Он отвечает за момент срабатывания бч.
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01.10.2022 21:55 Відповісти
Это то чем занят на работе Монастырский. Дорогие (в прямом и переносном смысле) украинцы, в США нет такой должности у бюрократа. Не пора ли вам уже закончить с советским прошлым за 30 лет жизни в хате скраю?
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01.10.2022 11:51 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.10.2022 13:42 Відповісти
--- Це непоправне горе. для України...Співчуття родинам загиблих...
Дивує інше : маємо владу. яка. наполегливо. НЕ вчиться на власних помилках... Хіба ця трагедія НЕ подібна .до КРАМАТОРСЬКОЇ ...Коли Верещучка на всих ЗМІ верещала: коли.і де гуртуватися біженцям Краматорська. для відправки... / в наслідок самопіару кипучої її "організаційної" діяльності--- нелюдь--кацапидли НЕ пропустили моменту і бомбонули !
Україна втратила-30 громадян лише вбитими.../ Навіщо ці помпезні самопіари--відосіки ?!
Такі заходи. де плануються масові зібрання людей -- необхідно максимально утаємничувати.../принаймні розбити на кілька дрібніших по чисельності.../ А тепер провладні ЗЕ--клікуші обурюються :-- ЯК вони могли...адже бачили...і знали...що готується гуманітарна місія ??? Так і бачили...і чули... і гарантовано що мали .там.безпосередньо . навідника-- корегувальника ... Горе дітям там. де батька немає...
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01.10.2022 15:07 Відповісти
 
 