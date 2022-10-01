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За добу Повітряні сили знищили ворожий вертоліт Ка-52 та три БПЛА
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За добу українські захисники знаищили російський вертоліт ка-52 та три безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗС України.
"За добу, 30 вересня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено ворожий вертоліт Ка-52 і три безпілотники оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10")", - йдеться у повідомленні.
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Разом з ти , коли рукожопі довели при виготовленні, вбслуговуванні до повного піZдєца, тоді йой.
До речі кваліфікація пілотів, теж потребуе навчання. А його - йух. От кацапи мають, те що мають. Замість конхфетки - кончене одеробло.