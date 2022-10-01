За добу Повітряні сили знищили ворожий вертоліт Ка-52 та три БПЛА

За добу українські захисники знаищили російський вертоліт ка-52 та три безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗС України.

"За добу, 30 вересня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено ворожий вертоліт Ка-52 і три безпілотники оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10")", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 59 610 осіб, 264 літаки, 226 гелікоптерів, 2354 танки, 1397 артсистем, 4949 броньованих машин