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Окупант жаліється дружині: "Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовий РФ, знаходячись у важкому моральному стані, подзвонив з України додому, щоб попрощатись з дружиною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить чергове перехоплення ГУР МО України.

У розмові з дружиною окупант зізнається, що дзвонить попрощатись.

"Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - каже він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас разъеб#ли сильно. 8 человек уехали без ног, без рук": Окупант просить батька ухилитись від мобілізації, щоб не потрапити на війну. АУДIО

Дружина ж у відповідь каже окупанту: "Ой, нам сказали, что вы там держитесь, что у вас приказ стоять на смерть".

Окупант крізь сльози розповідає, що їх (військових РФ) залишилось мало.
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Топ коментарі
+47
а Любаня вже скочила в шльопки і помчала в салон на ладу подивитись
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01.10.2022 11:36
+47
Повинно бути 5 000 трупакіа орківських!
За Іловайськ, за всіх українських хлопців і дівчат, які загинули у боях за Україну, за всіх мирних, за дітей - ангелочків, за Оленівку, за всіх скалічених українців, за поламані українські долі, за закатованих в фашистських, орківських катівнях, за всю Україну!!!

Мочіть їх хлопці, ніякий полон, цих орків ітак вже тисячі на бюджетному утриманні!

Слава ЗСУ ! Слава Україні!
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01.10.2022 11:43
+42
Никакая это не п…да, а земля и мешок.
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01.10.2022 11:33
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Никакая это не п…да, а земля и мешок.
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01.10.2022 11:33 Відповісти
поліетиленовий.
чорний.
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01.10.2022 11:37 Відповісти
Хто йому дасть? І хто забирати буде? Присиплять наші вапном і зариють як падло.
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01.10.2022 11:54 Відповісти
нагадали старий анєкдот з серії чорного гумору

чувак на прохідній дає папірець вахтеру
той читає: ПЕРЕПУСТКА НА ВИНОС ТРУПА.
вахтер пита: чувак, а труп де?
ЧУВАК СТРІЛЯЄТЬСЯ.

вахтер тоді: ПРИВІТ! А ВИНОСИТИ ХТО БУДЕ?
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01.10.2022 12:04 Відповісти
Лагуна...
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01.10.2022 12:03 Відповісти
*ДА-НАХУЙ!...
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01.10.2022 12:06 Відповісти
Горить, палає шось в мішку вороже ..
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01.10.2022 12:29 Відповісти
Кільце стискається , так, орк сцаний?
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01.10.2022 11:33 Відповісти
він просто російська свинособака,треба відходити від згадування слова орк...
(прихильники творчості Толкіна не в захваті від цього)
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01.10.2022 11:46 Відповісти
Вибачайте, але, я настільки більше поважаю свиней і собак, що краще буду називати вигиданою твариною цю нелюдь, ніж буду паплюжити добре імя свиней і собак.
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01.10.2022 11:51 Відповісти
Маєте на увазі сфінктер?
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01.10.2022 11:52 Відповісти
Тупі накази тупої орди можна і не виконувати. Просто здатися в полон. А то сльози, соплі,смерть
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01.10.2022 11:34 Відповісти
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01.10.2022 11:37 Відповісти
і не казати "ти только нікому не говорі какой тут .....", чому не говорити? щоб інші прийшли і теж там подохли?
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01.10.2022 13:44 Відповісти
Здох ,як собака!Чого прийшов в Україну?
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01.10.2022 11:35 Відповісти
Не надо было лезть в Украину
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01.10.2022 11:35 Відповісти
ДУРЕНЬ, БРОСАЙ РУЖЬЕ ДА ВСПЛІВАЙ ПОСКОРЕЙ
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01.10.2022 11:35 Відповісти
а Любаня вже скочила в шльопки і помчала в салон на ладу подивитись
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01.10.2022 11:36 Відповісти
100%. Якось особого жалю в голосі не чути.
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01.10.2022 12:17 Відповісти
В тих шльопках вже Ахметка сидить у спальні ...
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01.10.2022 12:31 Відповісти
в кокошніку
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01.10.2022 12:40 Відповісти
Буде пропавший бєз вєсті. На всіх лад не напасешся.
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01.10.2022 12:45 Відповісти
Тягни кільце і самоліквідіруися.
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01.10.2022 11:36 Відповісти
Такое ощущение что Любаша этого и ждёт. Аж глаза загорелись как услышала. Это ж новая Лада!!!
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01.10.2022 11:38 Відповісти
I новй Ашотiк...
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01.10.2022 11:45 Відповісти
Судя по интонации, самка вообще за своего мужика не переживает.

- Нет, ты должен сдохнуть, не ной!
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01.10.2022 11:38 Відповісти
самка свинособаки вже пішла в чергу на ладакалина..
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01.10.2022 11:38 Відповісти
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01.10.2022 11:39 Відповісти
просто російська свинособака,треба відходити від згадування слова орк...
(прихильники творчості Толкіна не в захваті від цього)
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01.10.2022 11:49 Відповісти
"Прихильники творчості Толкіна" коли-небудь подорослішають, тоді й зрозуміють. Сам Толкін писав якраз про таку саму війну, з якої йому пощастило повернутись. Писав для своїх дітей у вигляді казки, щоб діти розуміли, що війна страшна, але і на війні добро одержує перемогу над злом. Гірку перемогу. Але таку казкову! Щоб не налякати дітей... Називати військових рашки орками цілком доречно.
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01.10.2022 14:46 Відповісти
Непотрібно підміняти поняття.вони незаслуговують навіть на порівняння з казковими персонажами!Бо орк це орк,а російський окупант не воїн , це просто свинособака!
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01.10.2022 20:32 Відповісти
получишь люба новую ладу, чего кипишуешь
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01.10.2022 11:40 Відповісти
Лада Калина сама позвонила.
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01.10.2022 11:40 Відповісти
Харашьо, дарагой, я тибя понял, ни звани суда болше
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01.10.2022 11:41 Відповісти
От него гавной ваняит
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01.10.2022 12:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Mi_IZGKLncQ
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01.10.2022 11:41 Відповісти
Закружились вокруг Любы тени белых "Жигулей".
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01.10.2022 11:42 Відповісти
Повинно бути 5 000 трупакіа орківських!
За Іловайськ, за всіх українських хлопців і дівчат, які загинули у боях за Україну, за всіх мирних, за дітей - ангелочків, за Оленівку, за всіх скалічених українців, за поламані українські долі, за закатованих в фашистських, орківських катівнях, за всю Україну!!!

Мочіть їх хлопці, ніякий полон, цих орків ітак вже тисячі на бюджетному утриманні!

Слава ЗСУ ! Слава Україні!
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01.10.2022 11:43 Відповісти
добре
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01.10.2022 11:45 Відповісти
Бандерівець

Майже підтримую і розумію.
Але в такі часи особливо треба зберігати холодний розум та не піддаватися емоціям.
Особисто я б залишив для обмінного фонду принаймі офіцерів, наприклад, починаючи з майорів.
Не треба забувати скільки ще в полоні наших і в яких вони умовах там, деякі більш ніж пів року.
І ще, якщо парашисти знатимуть, що у разі оточення їх чекає тільки смерть, то у них не буде стимулу здаватися, що приведе до більших втрат наших, необхідних ресурсів та затягування часу для знищення оточенних паращистів.
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01.10.2022 12:30 Відповісти
Добре, уговорили. Майорів в полон а інших в землю.
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01.10.2022 13:33 Відповісти
Ex perd

Може Вам варто змінити нік, бо якось не камільфо, Ваші коменти на наших та парашистьських ексПерДів дуже не схожі, не варто навіть в назві себе їм уподібнювати.
Не нав'язую, тільки висловлюю свою особисту думку.
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01.10.2022 16:11 Відповісти
Коли вже нарешті такі довбні зрозуміють що пуйлу начхати на обмін і кількість загиблих русаків. Лише якщо йому щось пропонують особисто для нього. Тому треба валити чим більше тим краще.
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01.10.2022 20:09 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.10.2022 14:57 Відповісти
"добрий"кацап то дохлий кацап
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01.10.2022 11:44 Відповісти
Не получишь ты Люба ни х..я,твой ***** будет без вести пропавшим!
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01.10.2022 11:44 Відповісти
а какие последние слова покойника были? - какие... он мне говорит, люб, снимай штаны...я сняла...он и говорит - разворачивайся спиной и потихоньку иди ко мне... я так и сделала... тихонько подхожу, а он так рукой потрогал за это место, потом понюхал пальцы и говорит - п*зда... и что... так это и былил его последние слова...
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01.10.2022 11:44 Відповісти
Миші плакали, кололись, але продовжували жерти кактус. Це мудило небійсь змирилось, що його життя йому не належить: всі навколо здохли, а воно ще небійсь В ПАСЛЄНДНІЙ БОЙ побіжить Навіть якщо командири здохли, воно побіжить, раб.

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01.10.2022 11:48 Відповісти
Ну, да: вашему царю гороховому самому помирати страшно, от за собой і тягне.
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01.10.2022 11:49 Відповісти
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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01.10.2022 15:04 Відповісти
Переживаю за расею. Там может скоро случится транспортный коллапс. Если на улицах появится бесчисленная орда белых Жигулей.
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01.10.2022 11:49 Відповісти
Надто жирно, дощаті коляски на підшипниках.
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01.10.2022 11:56 Відповісти
Згоден.
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01.10.2022 12:35 Відповісти
в Люби радість-тепер купить машину
-Лада-200
Буде на чому на панель їздити
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01.10.2022 11:51 Відповісти
В очке, а не в кольце..
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01.10.2022 11:59 Відповісти
Женщина якась неправильна, могла б і порадіти новій Ладі Гробіні, яку вона отримає за двохсотого. )
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01.10.2022 12:04 Відповісти
Ты там ненаглядный долго не держись. А то любимая уже вишневую "Ладу" присмотрела.
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01.10.2022 12:09 Відповісти
Ось як «Військовий РФ, знаходячись у важкому моральному стан Джерело: https://censor.net/ua/v3370841

А припертися до Укравни вбивати мирних украінців для нього було нормально ‼️‼️‼️
Нехай усіх в оточенні виведуть із важкого морального стану ДО АДУ
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01.10.2022 12:17 Відповісти
російські свині... кидайте зброю, то може залишитесь живі....
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01.10.2022 12:17 Відповісти
Свиноматка каже: "Ні!" А Кобзон каже: "Так!"
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01.10.2022 12:18 Відповісти
Да, Люба. Да!
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01.10.2022 12:18 Відповісти
Она так издалека за Ладу интересовалась, и он ответил шоб да, так нет, потому что неизвестно, останется ли тело или его съедят весёлые собаки.
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01.10.2022 15:41 Відповісти
Тобто орки вже бояться ! Але вони не всі хотять здаватися в полон це гордість не дозволяє він громадянин великої країни РАШКА і піде в полон? Тому вихід померти і його з почестями похоронять в Росії
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01.10.2022 12:18 Відповісти
А Люба така йому: "ты там ня вздумай дезертировать, я уже ладу в кредит взяла, зубы вставила, в квартире ремонт... не отдавать же обратно..."
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01.10.2022 12:21 Відповісти
Подождите, а почему так много народу сиську просило? Почему у "Любы" пофигистический голос?
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01.10.2022 12:24 Відповісти
сподіваюсь на цю хвилину це чмо вже здохло...
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01.10.2022 12:45 Відповісти
Люб ищи себе медведя в тайге.... китаец тоже пойдет......
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01.10.2022 12:46 Відповісти
Свинособачей самке лада не корячится. Рашиста*безвести*запишут.
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01.10.2022 12:51 Відповісти
Даже успел отдать команду подчиненному: "В рот его е@ать!"
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01.10.2022 12:55 Відповісти
Приятноє.
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01.10.2022 12:55 Відповісти
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01.10.2022 13:00 Відповісти
Люба, окуевшая , в том , что Ваня так долго прожил.
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01.10.2022 13:12 Відповісти
Oooo da , tobi ***** , puskai tvaia svinomatka teper adnim baranom abhoditsa ...🤣🤣🤣
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01.10.2022 13:27 Відповісти
до "лады" совсем чуть-чуть осталось
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01.10.2022 15:04 Відповісти
прощай кацап,мне тебя не жалко
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01.10.2022 15:59 Відповісти
А почему Г мягкая в разговоре, днровец?
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01.10.2022 17:04 Відповісти
Как приятно слушать. Аж поржал.)))
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01.10.2022 17:29 Відповісти
Ожидания Любани: новая Лада (фе)Калина, квартира с унитазом, новый мужик...

Суровая реальность: муженька объявляют предателем, который не устоял насмерть и вообще преступно пропал без вести. Любаню арестовывает ФСБ и как жену предателя отправляет в ГУЛАГ копать лопатой уран на руднике Медвежьеатомск-2, а детей предателя забирают в режимный детдом имени Ежова для малолетних врагов народа.
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01.10.2022 19:31 Відповісти
 
 