ДБР розслідує, чи перевезли львівські правоохоронці 300 кг гашишу до Польщі
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Державне бюро розслідувань з’ясовує, чи причетні працівники правоохоронних органів до контрабанди наркотиків через український кордон до Польщі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Бюро.
"23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і начебто везла заморожену бузину. Насправді у авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів", - йдеться в повідомленні.
За оперативними даними, переправити наркотики контрабандою через кордон допомагали правоохоронці.
ДБР розпочало провадження за фактом контрабанди наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 КК України) та зараз встановлює коло осіб, які причетні до організації наркотрафіку.
Будь ласка, зачекайте...
факопифсіх!!!1 разом з єрмаком!!!11
давай я ще псалм процитую - скажеш шо я з алахом нажрались нектару з амброзією, чи як там вчили тебе на совку?
ану скажи - совок напав на Рейх, чи це був контрудар?
ггггг
ну тіпа би наші "напали" на русню.
в 10 раз менше техніки.
і головне - хто саме кричав шо "освободять"?
я шо, до тебе пишу шолі?
примах*єшся всюди - оооооо, напився, так давай перну - взнаєш.
Ну просто дістав вже дєд. Чо тобі не пердиться на хаті?
реально ганяється тут - о, а чо ти не так щось пишеш, може зжер корову, або горівку.
нема на шо вчіпитись. давай скажи про то як було погано при німцях і як класно було при совках ггггг
дураки мєсні хуже кацапа.
"Раніше лише твої рідні та близькі знали, що ти - дурень... З винаходом Інтернет про це довідався весь світ!... " (Інший варіант: "Бо ти повідомив про це, через Інтернет, усьому світові..." )
Але "п"яний дурень" - це "дурень у квадраті" - бо він ще й хвалиться тим, що напився!...
вибач, але це вже щось противне шолі?
та я тебе ващє не чіпаю, взагалі - нє, лізе і твердить що хтось зжер алкоголю, ну ок, хто, скільки та як, яка доза прийнятна та на скільки букв ви підеш туди звідки опше пише.ТЕ!??
здурів шолі?
знайшов до кого вибачте до....тись.
видно шо волиняка
Вертайте взад вже стару назву "мiлiцiя"! Вони не здатнi на змiни!!
И за Кошевого. в окопе. Рядом с тобой. что он тебя либо грохнет и перебежит, либо перебежит и грохнет.(прилетит потом)
а если в "плен" попадет, то за него дай сто орков, распишись и прими.
Вкючаємо мізки та не пишемо дурню.
На йух вони там потрібні, щоб здалися в полон чи підвели свій підрозділ?
Краще законні по 15 років з конфіскацією та неможливість займати посади в установах, що фінансуються з бюджету.
Пропоную звернутися до єврокомісії що б надали нам митників з ЕС на західний кордон!
а до Британії щоб надали прем'єр міністра!
(ше би поляки не злапали єго)(погладжує живіт(на якому гаманець))
Зауважу, що ціна трудовлаштування на митному переході в Раві тоді була від 10 тисяч та більше і тільки для своїх, не важливо, племінник чи кум зі сватом, - платити треба.
Про яку порядність митників можна говорити, система прогнила на скрізь, щоб побороти тут не садити, тут стріляти тварюк треба, а ще краще усю зміну на чолі із начальником зміни повісити на в'їзних воротах митниці і таку ротацію кадрів провести раз десять, щоб у них на рівні копчика вкорінився тваринний жах від виникнення однієї думки про можливість вимагання хабаря. Але на те повинна бути політична воля у Києві, або ж вантажний автомобіль з коктейлем Молотова, - підпалити десяток разів митний пост, отоді тварюки задумаються чи варто брати "лапувку" (пол. хабар) з громадян країни з податків яких ці тварюки отримують немаленьку зарплату.
Наплодили?
Якщо б Ви ознайомились з установчими документами цих контор, то вони для нашої країни необхідні.
Справа в іншому, що вони більшу частину свого часу (і "справ"), особливо з 2019 року, займаються
зовсім не тим, для чого були створені або просто відвертою заказухою.
а реально - інші природні сировинні продукти чи трави ...
А яка проблема ?
Заголовок такий, що можна подумати, ніби ДБР дали прикордонникам завдання перевезти гашиш до Польщі, а тепер розслідують, перевезли чи ніт. Гашиш де? Де гашиш, Лебовські?