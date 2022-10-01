ДБР розслідує, чи перевезли львівські правоохоронці 300 кг гашишу до Польщі

Державне бюро розслідувань з’ясовує, чи причетні працівники правоохоронних органів до контрабанди наркотиків через український кордон до Польщі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Бюро.

"23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і начебто везла заморожену бузину. Насправді у авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, переправити наркотики контрабандою через кордон допомагали правоохоронці.

ДБР розпочало провадження за фактом контрабанди наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 КК України) та зараз встановлює коло осіб, які причетні до організації наркотрафіку.

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