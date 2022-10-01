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контрабанда (1551) Львівщина (1928) наркотики (1349) митниця (1027) ДБР (2562) боротьба з наркотиками (125)

ДБР розслідує, чи перевезли львівські правоохоронці 300 кг гашишу до Польщі

Новини Цензор.НЕТ Події

гашиш

Державне бюро розслідувань з’ясовує, чи причетні працівники правоохоронних органів до контрабанди наркотиків через український кордон до Польщі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Бюро.

"23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і начебто везла заморожену бузину. Насправді у авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, переправити наркотики контрабандою через кордон допомагали правоохоронці.

ДБР розпочало провадження за фактом контрабанди наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 КК України) та зараз встановлює коло осіб, які причетні до організації наркотрафіку.

Дивіться: "Попроси, чтоб он наркоту сюда привез": Російські командири просять підлеглих діставати для них наркотики, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Портнова і його синка випустили і ніяке ДБР ні**я не розслідує.
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01.10.2022 12:02
+15
...а до США щоб надали президента,

а до Британії щоб надали прем'єр міністра!
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01.10.2022 12:06
+14
Львовские чиновники и менты сплошь и рядом одни патриоты...не не не..они не могли😂😂😂
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01.10.2022 11:55
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Львовские чиновники и менты сплошь и рядом одни патриоты...не не не..они не могли😂😂😂
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01.10.2022 11:55 Відповісти
я б не акцентував саме на львівських -менти ,нажаль ,у нас всюди однакові.
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01.10.2022 12:10 Відповісти
то одне каву пить і виправлять шо не вареники але пироги, а зовсім інше - Тут чуть чуть заплющить очі, я ті всі гроші даю на війню, правда-правда, бохом клянусь, добре шо богів багато, мона щогодини клястись іншим та дожити до ста літ.
факопифсіх!!!1 разом з єрмаком!!!11
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01.10.2022 12:11 Відповісти
Ще й до обіду справа не дійшла - а ти вже "закрохмалений"! Ти, взагалі, хоч колись, тверезим за комп сідаєш?
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01.10.2022 12:17 Відповісти
дурний сидить - дурному видно.
давай я ще псалм процитую - скажеш шо я з алахом нажрались нектару з амброзією, чи як там вчили тебе на совку?
ану скажи - совок напав на Рейх, чи це був контрудар?
ггггг
ну тіпа би наші "напали" на русню.
в 10 раз менше техніки.
і головне - хто саме кричав шо "освободять"?
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01.10.2022 12:39 Відповісти
Та по твоїх коментарях відразу видно, неозброєним оком, що ти "лика не в"яжеш"! Я вже і відповідать тобі перестав - бо з тобою, п"яним", полемізувать не можна Саме про таких, як ти, прислів"я є - "Доколупався, як п"яний до радіва - заграй, та й заграй!"
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01.10.2022 12:49 Відповісти
так ти кому ти треба?
я шо, до тебе пишу шолі?
примах*єшся всюди - оооооо, напився, так давай перну - взнаєш.
Ну просто дістав вже дєд. Чо тобі не пердиться на хаті?
реально ганяється тут - о, а чо ти не так щось пишеш, може зжер корову, або горівку.
нема на шо вчіпитись. давай скажи про то як було погано при німцях і як класно було при совках ггггг
дураки мєсні хуже кацапа.
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01.10.2022 18:28 Відповісти
Та гіршого "дурака", ніж ти - ще пошукать треба... Розумна людина про тебе анекдот придумала:
"Раніше лише твої рідні та близькі знали, що ти - дурень... З винаходом Інтернет про це довідався весь світ!... " (Інший варіант: "Бо ти повідомив про це, через Інтернет, усьому світові..." )
Але "п"яний дурень" - це "дурень у квадраті" - бо він ще й хвалиться тим, що напився!...
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01.10.2022 18:45 Відповісти
угу ну ясно, я шось тут пишу, нє, ти бігаєш навіть якщо місяць не писати, і от - знайшовся.
вибач, але це вже щось противне шолі?
та я тебе ващє не чіпаю, взагалі - нє, лізе і твердить що хтось зжер алкоголю, ну ок, хто, скільки та як, яка доза прийнятна та на скільки букв ви підеш туди звідки опше пише.ТЕ!??
здурів шолі?
знайшов до кого вибачте до....тись.
видно шо волиняка
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01.10.2022 19:19 Відповісти
Гірше! Я "черкас" - порубіжник! А ми - "злоязикі"!
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01.10.2022 20:06 Відповісти
І да, вони ще за Порошенка всі поголовно. Угу! І сьогоднішня влада не причетна ні до призначень на посади, ні до віддання наказів. І Монастирського омериканці посадили у крісло міністра. А до того він був у партії лейбористів англійських. Ага! Ой! А чому ж ми не в НАТО? Ми так красіво вміємо заявку на коліні писати! Нє?
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01.10.2022 12:26 Відповісти
Ну не знаю-"рвали як бузину.."..
Вертайте взад вже стару назву "мiлiцiя"! Вони не здатнi на змiни!!
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01.10.2022 13:10 Відповісти
И Портнова с сынком не они , и мер не с российским олигархом ,весь центр скупил с гостиницами и магазинами и кафешками , то не они ,вони ж на украінській мові розмовляють , а не бригаду львовян недавно арестовали ,за сотрудничество с фсб , компьютерщиков ?
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01.10.2022 15:48 Відповісти
И как их назвать?
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01.10.2022 11:56 Відповісти
паліцаї
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01.10.2022 14:21 Відповісти
То румыны словили за руку, когда 30! миллионов долларов подручные Авакова через границу десантировали и пограничники с таможенниками "не заметили", теперь вот поляки с наркотой на горячем словили... У нас всё норм с границей или как обычно?...
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01.10.2022 11:56 Відповісти
Портнова і його синка випустили і ніяке ДБР ні**я не розслідує.
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01.10.2022 12:02 Відповісти
да, помню ёто, наши обосрались жество. нё ну а чо, Мёрсёдёс тожё обновляться хочёт?
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01.10.2022 12:05 Відповісти
Зеля клявся, що корпцію на митницях побороли, а це просто митники, які за Пороха)
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01.10.2022 12:14 Відповісти
Zеля особисто повинен покарати цих клятiх макоiдiв ! 1
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01.10.2022 13:14 Відповісти
а чом би і ні... бабло перемагае і дбр і сбу і хрін знае кого..
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01.10.2022 11:57 Відповісти
На фронт на самый передок етих питарасов. Так подставлять во время войны. Еще не хватало чтобы Польша границу перекрыла.
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01.10.2022 11:57 Відповісти
Я тоже так же. за это.
И за Кошевого. в окопе. Рядом с тобой. что он тебя либо грохнет и перебежит, либо перебежит и грохнет.(прилетит потом)
а если в "плен" попадет, то за него дай сто орков, распишись и прими.
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01.10.2022 12:07 Відповісти
Valter Valter

Вкючаємо мізки та не пишемо дурню.
На йух вони там потрібні, щоб здалися в полон чи підвели свій підрозділ?
Краще законні по 15 років з конфіскацією та неможливість займати посади в установах, що фінансуються з бюджету.
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01.10.2022 13:01 Відповісти
Це просто триндєц! Вантажіка (!) з наркотиками... Це шо таке??? Вони там зовсім подуріли???
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01.10.2022 12:01 Відповісти
В ОПі теж шоковані, бо готувалися до свят, а тут з під носа вивозять)
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01.10.2022 12:15 Відповісти
Не турбуйся, там пiд носом такi "шляхи"...що тобi "велике будiвництво"..
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01.10.2022 13:17 Відповісти
"23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони....."
Пропоную звернутися до єврокомісії що б надали нам митників з ЕС на західний кордон!
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01.10.2022 12:01 Відповісти
...а до США щоб надали президента,

а до Британії щоб надали прем'єр міністра!
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01.10.2022 12:06 Відповісти
це було б чудово!ну хто такий шмигаль,га? якби ви вирішували кого б вибрали його чи Бориса Джонсонюка?
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01.10.2022 12:29 Відповісти
у нас парламенсько-президенське правління - давай Борю
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01.10.2022 14:23 Відповісти
Я зо два десятка років пропагую щоб в нашій країні наші люди займали посади не вищі за почтмейстера сільської пошти. На найближчі 20 років. Поки не зітреться з оперативної пам'яті інформація про необхідність красти скрізь і безмежно. Нажаль це так.
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01.10.2022 12:44 Відповісти
75 років у срср та 300років під касапами має вплив.20 років то мало,потрібно що б відійшло покоління для яких корупція та хабарі це норма..
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01.10.2022 12:51 Відповісти
Наївний! Та Катерина ІІ купу німців завезла та розсадила так само, як ти пропонуєш! І ЩО? Через 20 років ті німці брали хабарі і крали не гірше "наших" Міняться треба ВСІМ!!! Бо хабарі беруть там, де їх пропонують, а крадуть там, де знають, що "крадуть ВСІ" - від прибиральниці, яка взяла з туалету в офісі рулон туалетного паперу, і до міністра - що краде вагонами!
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01.10.2022 13:40 Відповісти
в Польщі, в 90-х поліція теж брала хабарі - впровадили підстави з МВС і все стало на свої місця
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01.10.2022 14:25 Відповісти
Ми - не в Польщі!
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01.10.2022 15:18 Відповісти
Хм,в свій час Сеня тільки заїкнувся про приватну англійську фірму на таможню,привів приклад Болгарії,так на нього тоді всіх собак і спустили,знаєте чим скінчилась інціатива.
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01.10.2022 13:14 Відповісти
Болгари зробили правильні висновки і вирішили проблему, тому вони у ЕС а ми ні.Глобально якщо подивитися на проблему , якщо українці лілеють корупцію то і надалі країна буде втрачати людський ресурс і не стільки через війну,а від втрати конкурентоспроможності держави.
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01.10.2022 13:21 Відповісти
"торгівля на крові"
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01.10.2022 14:11 Відповісти
Це мешканцi краïни - кандидата в члени ЕС роблять.
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01.10.2022 12:04 Відповісти
300 кг -- та легко -- як 2 пальці об асфальт.
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01.10.2022 12:10 Відповісти
головне видатись сліпим(водій), позичити собаку шоб тіпа провела до сортіру, а там її, або його підкупити великою..... кісткою. І от, собака твою фуру не сприйме, мріючи про поспать вже. А потім зір з.являється і даєш газу, а митник такий: а шо це таке, Тузік, ти шо, тут же наркота, я сам чув, ееее, стіііііі....... й от сволота, утік((((
(ше би поляки не злапали єго)(погладжує живіт(на якому гаманець))
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01.10.2022 12:15 Відповісти
та ну, не може бути, то все Порох чи партія ЄС.)))
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01.10.2022 12:16 Відповісти
Бував у Польщі багато раз. Їздив, здебільшого, через Раву-Руську... Що я вам можу сказати,- слов нєт і букви кончаются, таке ******** творилося, що там на сто сюжетів типу "Бандитського Петербурга" чи чогось подібного, це було на початку 90-х. На околицях Рави вже тоді стояли 3 поверхові скромні такі хатинки, на яких були встановлені 2 метрові тарілки супутникового телебачення (Це тоді вважалось ознакою заможності) здогадайтесь з 3 раз, працівники якої державної установи були власниками тих шедеврів архітектурного збочення😁
Зауважу, що ціна трудовлаштування на митному переході в Раві тоді була від 10 тисяч та більше і тільки для своїх, не важливо, племінник чи кум зі сватом, - платити треба.
Про яку порядність митників можна говорити, система прогнила на скрізь, щоб побороти тут не садити, тут стріляти тварюк треба, а ще краще усю зміну на чолі із начальником зміни повісити на в'їзних воротах митниці і таку ротацію кадрів провести раз десять, щоб у них на рівні копчика вкорінився тваринний жах від виникнення однієї думки про можливість вимагання хабаря. Але на те повинна бути політична воля у Києві, або ж вантажний автомобіль з коктейлем Молотова, - підпалити десяток разів митний пост, отоді тварюки задумаються чи варто брати "лапувку" (пол. хабар) з громадян країни з податків яких ці тварюки отримують немаленьку зарплату.
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01.10.2022 12:17 Відповісти
достали всіх і все,навіть гашиш тікає від оп.
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01.10.2022 12:18 Відповісти
Непорядок -- конкуренти.
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01.10.2022 12:24 Відповісти
Ну ось,тепер накінець все стало на свої місця... Про ці 300, може й більше Польші повідомили.Після цього утворилися 100 кілометрові черги з фур. Всі кинулися звинувачувати фітоконтроль поляків.А песик то був закопаний в цій клятій наркоті.Можливо і помиляюсь,но ті черги,страйки водіїв фур- можуть мати і таке пояснення...
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01.10.2022 13:15 Відповісти
Не дивно. З таможен потоки ідуть в ОП. Ні для кого це не секрет.
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01.10.2022 12:19 Відповісти
Сцуки наплодили никому не нужных трутней "СаП,ДБР,ДБВ,СБ/У,ГусДО,СНБОУ,ГПУФСУ,ГПСУи т.д. а коррупция цветет и цветет,даже гум помощь разворовали и крайних нет!!!Неужели они не понимают что западная разведка в курсе "событий",сколько можно плодить паразитов,которые смотрят не на вас а в ваш карман,но самое страшное что они понимают что мы ничем не отличаемся в этом плане от того кто на нас напал?
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01.10.2022 12:21 Відповісти
Vlad 7ee1421c

Наплодили?
Якщо б Ви ознайомились з установчими документами цих контор, то вони для нашої країни необхідні.
Справа в іншому, що вони більшу частину свого часу (і "справ"), особливо з 2019 року, займаються
зовсім не тим, для чого були створені або просто відвертою заказухою.
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01.10.2022 13:11 Відповісти
Та там ше НАЗЕКа АРМА БАБ -- чи ше є десь стільки контролерів і вони ше ж заимаються розборками між собою .
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01.10.2022 12:30 Відповісти
заморожену бузину
а реально - інші природні сировинні продукти чи трави ...
А яка проблема ?
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01.10.2022 12:40 Відповісти
ДБР розслідує, чи перевезли львівські правоохоронці 300 кг гашишу до Польщі

Заголовок такий, що можна подумати, ніби ДБР дали прикордонникам завдання перевезти гашиш до Польщі, а тепер розслідують, перевезли чи ніт. Гашиш де? Де гашиш, Лебовські?
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01.10.2022 13:07 Відповісти
так і є
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01.10.2022 14:15 Відповісти
аркотрафик, а МВД впряглось в схему. Был иранский герыч в екслюзивных кирпичах, тепер гашиш в восточных травах. Чего удивляться. Ординарец Авакяна, который Дей Дей, киллеров возил по Украине, он вошел в историю как единственный депутат ВР,, избранный в период отбытия наказания. Правда, жена говорит, что летом утонул, даже прощальную записку оставил. Да кто его знает.
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01.10.2022 14:48 Відповісти
 
 