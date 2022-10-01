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війна (56365) СБУ (10025) державна зрада (1075) підозра (347) псевдореферендум (181)

"Голові ЛНР" Пасічнику та ще 8 організаторам псевдореферендумів оголошено про підозру, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Служба безпеки України продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового волевиявлення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За матеріалами СБУ підозру у колабораційній діяльності отримав "голова ЛНР" Леонід Пасічник. Задокументовано, що він підписав звернення депутатів незаконної "народної ради ЛНР" щодо набрання чинності злочинним "законом о референдуме луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ".

За його вказівками було проведено організаційну роботу щодо створення та функціонування "центральних та дільничних виборчих комісій", забезпечено фінансування підготовки та проведення фейкового плебісциту. До того ж Пасічник регулярно брав участь у пропагандистських заходах, обґрунтовуючи необхідність псевдоголосування та приєднання до росії", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишній командир корвета "Луцьк" Макеєв воює проти України. Йому оголошено про підозру в держзраді, - ДБР. ФОТО



Також підозру від СБУ отримали 8 так званих "депутатів народної ради ДНР", а саме:

▪️ Максим Книш;
▪️ Олександр Мальков;
▪️ Наталія Стрельчук;
▪️ Мирослав Руденко;
▪️ Анастасія Селіванова;
▪️ Олександр Бондаренко;
▪️ Олександр Дяговець;
▪️ Олексій Жигулін.

"Ці колаборанти на одному із зібрань одностайно проголосували за "закон" про проведення "референдуму" і звернулися до ватажка терористичної організації "ДНР" Пушиліна за підписанням цього неправомірного документа", - додають у СБУ.

У рамках відкритих кримінальних проваджень слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
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Топ коментарі
+9
Пасечник, бывший сотрудник СБУ, "курировавший" контрабанду. Это в тему нижней новости о словленной поляками наркоте, которая замечательно прошла нашу границу. Нас чему нибудь эта война научит или 7 раз на одни и те же грабли наступим и по лбу получим?
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01.10.2022 12:15
+8
Может их всех взорвать как Захарченко ?
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01.10.2022 12:12
+8
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01.10.2022 12:12
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Может их всех взорвать как Захарченко ?
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01.10.2022 12:12 Відповісти
Ніт. Підозра. Збір доказів років 8-10. Розгляд справи ще 5-6. Подача у розшук якщо до тих пір ще не помруть від старості. Якщо живі то амністія. Все. Торжество судочинства.
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01.10.2022 12:29 Відповісти
Хватит шутки шутить ‼️ЗА 8 ЛЕТ 100РАЗ МОЖНО БЫЛО УТИЛИЗИРОВАТЬ ГНИД - ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ САДИСТОВ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ УБИВАВШИХ ЛЮДЕЙ " НА ПОДВАЛЕ", как говорят подкацапники Рашисты ‼️Это издевательство над здравым смыслом , какие подозрения ⁉️ГДЕ ВАШ МОССАД
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01.10.2022 13:03 Відповісти
І справді - ДЕ УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД ⁉️⁉️
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01.10.2022 13:08 Відповісти
ви вірите,що Зелька-Єрмак Моссад створять і будуть ліквідовувати пасічників?
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01.10.2022 14:46 Відповісти
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01.10.2022 12:12 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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01.10.2022 12:15 Відповісти
Пасечник, бывший сотрудник СБУ, "курировавший" контрабанду. Это в тему нижней новости о словленной поляками наркоте, которая замечательно прошла нашу границу. Нас чему нибудь эта война научит или 7 раз на одни и те же грабли наступим и по лбу получим?
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01.10.2022 12:15 Відповісти
Пасечник смльно скакнул по карьере при перехвате отуенной суммы в валюте на рос- Украинской границе. ЫСБ поднимало своего агента. ДКР ВКР тогда кинул инфу в УКРЗ СБУ, там положили болт. Кстати половина бабла исячезла мз сейфа в СУ СБУ безследно Отделались выговор не сифилис и один НСС.
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01.10.2022 12:23 Відповісти
Ім би якусь медальку -- з занєсенієм в грудну клєтку.
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01.10.2022 12:16 Відповісти
Цікаво, а до референдуму вони були колаборантами, чи ні?
Сівуха казав, що надо їх почути.
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01.10.2022 12:20 Відповісти
Головне, щоб знову не злили орків з ОПУ !
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01.10.2022 12:24 Відповісти
попросіть в штатів два хаймерси на 300 або 700 км
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01.10.2022 12:24 Відповісти
Вони навіть лінуються висратися на ці підоздри... СБУ мали би попередити і не допустити цих "референдумів": знищити виборчі дільниці, документи, ліквідувати голів і секретарів окружних і дільничих виборчих комісій. А оголошувати підоздри здалеку, коли вже все відбулося і території анексовані? Нах. нам таке сбу??? А що зробило "славетне" сбу з тими, хто пропустив московське військо з Криму на материкову частину через найбільш укріплену лінію оборони?
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01.10.2022 12:24 Відповісти
сама краща підозра- це 20 кг тротилу в багажнику його авто
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01.10.2022 12:39 Відповісти
Задача СБ/У мочить коллаборантов а не вручать им пидозру,вручать пидозры должна ГПУ,так что сбушникам надо начинать работать а не гнать шлак..
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01.10.2022 12:48 Відповісти
вони все ще громадяни України, чи їх позбавили громадянства?
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01.10.2022 13:38 Відповісти
Та там у подобных запросто по три паспорта, и жилья куплено 10 лет назад в Испании итд, немеряно! Поздно рыть- копать. Проще .....и дешевле.
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01.10.2022 14:14 Відповісти
Куди, воно буде ці підозри складати?
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01.10.2022 14:15 Відповісти
Службі Бездарних Ублюдків не підозри треба малювати,а давно їх ліквідувати.
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01.10.2022 16:40 Відповісти
 
 