Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через спроби РФ анексувати її території
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Україна офіційно звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням розглянути по суті справу спроб Росії анексувати території України.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Після спроб Путіна щодо анексії Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН, що цей крок грубо порушує юридично зобов’язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Просимо суд якнайшвидше розглянути справу по суті", - зазначив він.
Нагадаємо, Міжнародний суд у Гаазі, відомий як суд ООН, 16 березня ухвалив проміжне рішення на користь України за позовом проти Росії. Згідно з ним, Росія має "негайно зупинити військові операції, які почала 24 лютого на території України". Воно стосується також і підконтрольних Москві збройних угруповань.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виконувати рішення суду ООН.
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Вони під одним дахом ООН ,ви думаєте в канцеляріїї суду немає російських свинособак?Це як ОБСЕ з 2014 року присилала місії на Донбас у складі яких були росіяни і чим все це закінчилося,ви розумієте про що я кажу?
І хай це стане політичним дебютом цих народів.
І хай за їхнім прикладом прокидаються на території РФ інші "недоперетравлені". (с) Оксана Забужко
ненавиджу, коли кацапо-орду називають руськими, це довбнi можуть лише так казати, бо нiяких руських зараз не iснує в природі, кацапо-орда, росiяни, населення ерефii.
яке вiдношення русские мають до Русi, спадкоємицею якої є Україна. щоб їх деякi придурки називали руськими ?
росiяни, кацапо-орда, москалi i так далi !