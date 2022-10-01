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Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через спроби РФ анексувати її території

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

суд,трибунал,гаазький,кримінальний,міжнародний

Україна офіційно звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням розглянути по суті справу спроб Росії анексувати території України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Після спроб Путіна щодо анексії Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН, що цей крок грубо порушує юридично зобов’язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Просимо суд якнайшвидше розглянути справу по суті", - зазначив він.

Нагадаємо, Міжнародний суд у Гаазі, відомий як суд ООН, 16 березня ухвалив проміжне рішення на користь України за позовом проти Росії. Згідно з ним, Росія має "негайно зупинити військові операції, які почала 24 лютого на території України". Воно стосується також і підконтрольних Москві збройних угруповань.

Читайте: Путін поквапився з оголошенням анексії чотирьох областей України, залишивши території без управління, - ISW

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виконувати рішення суду ООН.

Автор: Ольга Лузан
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Западные СМИ: Путин стал первым в мировой истории захватчиком, который объявил об аннексии территорий в момент, когда его войска с этих территорий отступают. Точнее и не скажешь.
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01.10.2022 12:14 Відповісти
Це просто смішно виглядає,суд ООН?Там любе рішення яке неподобається рф буде заблоковано як вчора було в раді безпеки цієї організації,спочатку викиньте звідти росію та її сателітів або створюйте нову організацію в якій небудуть головувати країни спонсори тероризму у світі!
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01.10.2022 12:18 Відповісти
Международный суд и совбез разные организации. У лаптерейха там права вето нет.
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01.10.2022 12:23 Відповісти
Які різні організації?Прочитайте перше речення статті-"Україна офіційно звернулася до Міжнародного суду ООН Джерело: https://censor.net/ua/n3370849
Вони під одним дахом ООН ,ви думаєте в канцеляріїї суду немає російських свинособак?Це як ОБСЕ з 2014 року присилала місії на Донбас у складі яких були росіяни і чим все це закінчилося,ви розумієте про що я кажу?
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01.10.2022 12:37 Відповісти
Другое дело что лаптерейх поставил свои законы выше международных
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01.10.2022 12:24 Відповісти
...Як на мене, саме час взагалі відмовлятися від терміну "російський народ" - стало нарешті очевидним, що це утворення так само штучне, як запекло конструйована на пам'яті ще мого покоління "новая историческая общность людей - советский народ", тільки на півтора століття старше (від Катерини почате, котра перша задалась метою "искоренять в малороссиянах развратное мнение, по коему представляют себя народом от здешнего совершенно отличным" - !!!). Починаймо, нарешті, бачити речі як вони є й називати своїми іменами: на масові антивоєнні протести в Росії вийшли - ДАГЕСТАНЦІ І ЯКУТИ.
І хай це стане політичним дебютом цих народів.
І хай за їхнім прикладом прокидаються на території РФ інші "недоперетравлені". (с) Оксана Забужко
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01.10.2022 12:24 Відповісти
я вас розчарую,нікуя там у дагестані та якутії небуде, вони давно підкорені та ментально рабсіяни,в Ічкерії може бути ,коли ослабне влада кадирова!
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01.10.2022 12:41 Відповісти
росiяни - це сумiш з рiзних народiв, а так званi "русские"- поняття взагалi штучне.

ненавиджу, коли кацапо-орду називають руськими, це довбнi можуть лише так казати, бо нiяких руських зараз не iснує в природі, кацапо-орда, росiяни, населення ерефii.

яке вiдношення русские мають до Русi, спадкоємицею якої є Україна. щоб їх деякi придурки називали руськими ?

росiяни, кацапо-орда, москалi i так далi !

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01.10.2022 14:19 Відповісти
 
 