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Зеленський подякував Байдену за додаткові $12 мільярдів: Ця допомога важлива як ніколи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про надання допомоги Україні на суму $12,35 млрд.

Про це він глава української держави написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дякую Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд. Напередодні законопроект підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що закон передбачає фінансування оборонних програм, а також надання "потужної прямої бюджетної підтримки Україні".

Також читайте: Світовий банк додатково виділить $530 млн фінансування для України

"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії РФ!" - додав Зеленський.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення Україні багатомільярдного пакету нової допомоги у сфері безпеки й економіки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Цікаво - а як у Байдена зі слухом? Чи чув він, як "Головблазень" зубами скреготав по телефону, коли "дякував"? Бо "дід" йому ще взимку "пересрав усю малину" - не дав капітулювать, приславши купу ПТРК та ЗРК нашим хлопцям І зараз шле великі партії "гостинців" для ЗСУ!
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01.10.2022 12:25
+11
яка все таки сильна штука карма...ти висміюєш Україну жартом про приймання з усіх боків а потім через 10 років ти приймаєш з усіх боків сам.

бо об тебе тільки ще лінивий не витер ноги.
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01.10.2022 12:43
+8
А де ти у грудні-лютому був? На Марсі? Один за одним у Гостомелі та Жулянах сідали "борти" і розвантажувалися цими комплексами! Правда - "Блазень" ні одного не зустрічав - "Не царське діло!" Інша справа - під час епідемії "КОВІД" вату з марлею для масок зустріть (яку за скажені гроші закупили в Китаї - взамін проданих медичних респіраторів)
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01.10.2022 12:42
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писати в твітері не важко.. а пи`сати легко
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01.10.2022 12:25 Відповісти
Цікаво - а як у Байдена зі слухом? Чи чув він, як "Головблазень" зубами скреготав по телефону, коли "дякував"? Бо "дід" йому ще взимку "пересрав усю малину" - не дав капітулювать, приславши купу ПТРК та ЗРК нашим хлопцям І зараз шле великі партії "гостинців" для ЗСУ!
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01.10.2022 12:25 Відповісти
може і гарно що недочувае?
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01.10.2022 12:31 Відповісти
А можна конкретніше. Коли ВЗИМКУ була "прислана купа ПТРК та ЗРК?
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01.10.2022 12:32 Відповісти
А де ти у грудні-лютому був? На Марсі? Один за одним у Гостомелі та Жулянах сідали "борти" і розвантажувалися цими комплексами! Правда - "Блазень" ні одного не зустрічав - "Не царське діло!" Інша справа - під час епідемії "КОВІД" вату з марлею для масок зустріть (яку за скажені гроші закупили в Китаї - взамін проданих медичних респіраторів)
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01.10.2022 12:42 Відповісти
Таким чином, постачання зброї йшло з США й у досить масштабній кількості ще до повномасштабного вторгнення кацапів? Ну що ж. Є з чим та ким порівнювати. Дякую
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01.10.2022 12:51 Відповісти
От тільки їх під відкритим небом складували і частина з ладу вийшла від дощу А з деяких і батареї повиймали - привезли хлопцям на позиції, а контейнери розпечатані і з ПТРК стрілять не можна - бо комплекс управління без батареї не працює І це вже зробили в Україні!!!
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01.10.2022 12:56 Відповісти
реально там Лещенок якийсь ролик назвав "Зеленский зол на немцев".... Я би просто на місці Шольца(ну, якби він не був парашним агентом, або дуже подібним на нього), нашу Зелю просто би розмазав, взяв би 20хв. на телеканалах і просто би перерахував ці омани, єрмаки, бєні, арахнофобії, демченки, тартарови і спитав би виборців - Ей, ви за то шоб стопіцоттанків ТАКИМ людям давати?
так шо певно Шольца тисне Байден, бо якщо би він тупо під путіном був би, то реально тих єрмаків би освіжив парою кримінальних справ абощо.
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01.10.2022 12:35 Відповісти
Впевнений, що він все добре чув, і впевнений,що добре все пам'ятає.
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01.10.2022 12:50 Відповісти
ну хоч щось ще вимогло на дороги попилить? - ну як бонус?
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01.10.2022 12:29 Відповісти
Та заре на Байдена шосту крімінільеу справу відкриють свої в доску прокурори, ото буде вдячність
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01.10.2022 17:35 Відповісти
яка все таки сильна штука карма...ти висміюєш Україну жартом про приймання з усіх боків а потім через 10 років ти приймаєш з усіх боків сам.

бо об тебе тільки ще лінивий не витер ноги.
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01.10.2022 12:43 Відповісти
Та що ви!! У нас для 98% людей в Інстаграмі він божество🤴!! Найкращий!! най-най..
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01.10.2022 15:10 Відповісти
є у зеленського і гарні рішення.

але важко оцінювати в категорії чорне-біле.

якщо тільки чорне-біле то і зеленський і порошенко то все чорне.
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01.10.2022 15:47 Відповісти
Там людкй обмаль а ботів 90 відсотків
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01.10.2022 17:37 Відповісти
Если бы американцы проконтролировали еще куда идут эти доллары,ужаснулись бы..
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01.10.2022 12:56 Відповісти
на контроль, як я не помиляюсь, виділено $35 лімонів..
шановна Спартс і Сенат і зелених поставила в позу, а "де б ще ********? а давайте як завжди побудовані дороґи поперебудуємо?"
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01.10.2022 16:21 Відповісти
 
 