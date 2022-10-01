Зеленський подякував Байдену за додаткові $12 мільярдів: Ця допомога важлива як ніколи

Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про надання допомоги Україні на суму $12,35 млрд.

Про це він глава української держави написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дякую Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд. Напередодні законопроект підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що закон передбачає фінансування оборонних програм, а також надання "потужної прямої бюджетної підтримки Україні".

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"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії РФ!" - додав Зеленський.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення Україні багатомільярдного пакету нової допомоги у сфері безпеки й економіки.