Зеленський подякував Байдену за додаткові $12 мільярдів: Ця допомога важлива як ніколи
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Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про надання допомоги Україні на суму $12,35 млрд.
Про це він глава української держави написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дякую Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд. Напередодні законопроект підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави", - зазначив Зеленський.
Президент нагадав, що закон передбачає фінансування оборонних програм, а також надання "потужної прямої бюджетної підтримки Україні".
"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії РФ!" - додав Зеленський.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення Україні багатомільярдного пакету нової допомоги у сфері безпеки й економіки.
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так шо певно Шольца тисне Байден, бо якщо би він тупо під путіном був би, то реально тих єрмаків би освіжив парою кримінальних справ абощо.
бо об тебе тільки ще лінивий не витер ноги.
але важко оцінювати в категорії чорне-біле.
якщо тільки чорне-біле то і зеленський і порошенко то все чорне.
шановна Спартс і Сенат і зелених поставила в позу, а "де б ще ********? а давайте як завжди побудовані дороґи поперебудуємо?"