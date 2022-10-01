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Грузія ніколи не визнає анексію українських територій, адже сама пережила подібне, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

грузія

Міністерство закордонних справ Грузії рішуче засудило так звані референдуми, проведені Російською Федерацією на території України, та незаконну анексію цих територій.

Про це йдеться у заяві грузинського міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тбілісі вважає дії РФ явним актом насильницької зміни міжнародно визнаних кордонів України.

В МЗС Грузії наголосили, що Росія вкотре грубо порушила основні принципи міжнародного права.

"Грузія, яка вже пройшла через досвід насильницької зміни міжнародно визнаних кордонів, ніколи не визнає так звані незаконні референдуми, проведені в регіонах України, та підтверджує свою тверду та непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - сказано у заяві.

Також читайте: Президентка Грузії Зурабішвілі засудила незаконну анексію областей України та мобілізацію на окупованих територіях: "Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права"

Автор: Ольга Лузан
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Грызуны пля прорезались,(не путать с настоящими грузинами),вы еще войну обьявите урусам под ее финал в Украине.
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01.10.2022 12:35 Відповісти
а посла болотного викликали, йому сказали про це, чи флажком помахали для фото в Україні і далі руснеху ху смоктати.
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01.10.2022 12:36 Відповісти
після цього приниження страсно покохала касабів і відкрила двері..тьфу
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01.10.2022 12:36 Відповісти
А могли бы сейчас вернуть Осетию и Абхазию! Но … предпочли напустить к себе пятую колонну, которая сегодня ест шашлыки с хачапури, а завтра начнёт рассказывать про ущемление русского язык
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01.10.2022 12:42 Відповісти
В нас після 2014 теж чимало мишебратів по всій країні стрибало, починаючи з верхівки. Та й зараз вони нікуди не поділися - лише кокошники перефарбували у жовто-блакитний колір.
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01.10.2022 12:46 Відповісти
Пережили чи переживають?
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01.10.2022 13:03 Відповісти
Грузія пережила в 2008...а в 2022 році впускає
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01.10.2022 13:08 Відповісти
Може пережити ще.600тис.вбивць вже там,роздати автомати і усьо грузія окупована.Політика грузії-рибку з"їсти і на х..р сісти,тільки кісткою подавиться.
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01.10.2022 16:28 Відповісти
Пережила?-а что Грузия сделала что бы вернуть територии,-нихуя.сопляки-а теперь осуждают,мать ихнюю.
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01.10.2022 19:12 Відповісти
 
 