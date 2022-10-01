Сьогодні у Вишгородському районі Київщини проводяться навчання для саперів, можливі звуки вибухів, - ОВА
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Сьогодні, 1 жовтня, у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської обласної військової адміністрації.
"УВАГА! На Київщині проводяться навчання для саперів. Сьогодні, 1 жовтня, у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.
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Колян Коляныч
показати весь коментар01.10.2022 12:55 Відповісти Мені подобається 0
Герхард
показати весь коментар01.10.2022 12:59 Відповісти Мені подобається 0
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