УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5062 відвідувача онлайн
Новини ПодіїКиївські новини Агресія Росії проти України Війна
401 2
вибух (3746) Київська область (3131) військові навчання (2587) сапер (117)

Сьогодні у Вишгородському районі Київщини проводяться навчання для саперів, можливі звуки вибухів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

сапер

Сьогодні, 1 жовтня, у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської обласної військової адміністрації.

"УВАГА! На Київщині проводяться навчання для саперів. Сьогодні, 1 жовтня, у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сьогодні на території Вишгородського району тривають навчання для саперів, мешканців закликають зберігати спокій

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Живя на минском массиве, констатирую факт, когда предупреждают - тиша й спокій в нашій хаті, когда молчат - ходишь и голову ломаешь - что там ипашит без перерыва...
показати весь коментар
01.10.2022 12:55 Відповісти
Дивно. Телеграм-канал Київської ОВА писав про це ще вчора зранку.
показати весь коментар
01.10.2022 12:59 Відповісти
 
 