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Число поранених під час удару РФ по колонні в Запоріжжі зросло до 118
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Кількість постраждалих через ракетний удар росіян по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 118. Загинули 30 людей.
Про це в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Вчора ворог здійснив ракетний обстріл пункту виїзду цивільних авто із Запоріжжя на тимчасово окуповані території. 118 людей постраждали, з них 30 загинули", - розповів Федоров.
За його словами, серед жертв є дві дитини. Також загинув мелітопольський волонтер, який евакуював сотні людей з окупації. Ще один волонтер - у лікарні у тяжкому стані.
Топ коментарі
+7 Gen Bate
показати весь коментар01.10.2022 12:54
+4 Сірий
показати весь коментар01.10.2022 12:55
+4 Олександр Гуменюк 7558ec9c
показати весь коментар01.10.2022 13:00
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"Кількість постраждалих через ракетний удар росіян по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 118. Загинули 30 людей"
скільки вам загиблих треба щоби ви перестати ернічять і вже нарешні зрозуміли, шо це війна і ґинуть цивільні і діти?
a а прицільний удар по колонні цивільних автівок то е военний злочин?
нічого воно не розуміє і ніколи така біда з ним не станеться...
Без известных ограничений
Организаторы те же кто гуманитарку вагонами крысил
Какой может вообще быть выезд гражданских в сторону боевых действий?
Особенно зная о кацапской подлости
Відповідь - вата.
Ситуація: Наташа з Запоріжжя звоне падругє в Франківськ
з питанням як там?
- Нада гаваріть по укр, бо косо смотрят, Муж з хати не вылазіт, бо носят повестки, на пасобіє подал через "дію". На работу не пойдет, повестки опять же ж. Забугор не випустят с ним. Некамільфо.
Потім звоне в Бердянск:
-У нас всё, харашо, как до вайны, флаги разве паменяли, море ещё теплое, Ванька работает, бюджетникам Україна платіт и руские по мелочи... Можете ехать....
- Наташу подруга вигнала з будинку, бо вана їй набридла, або просто заважає.
- Наташа зняла квартиру за $300, але заощаджень вистачило на 3 місяці, а в зиму ще комунальні.
- І роботу не знайшла, бо її немає, або за 6000грн «23/7» та й «косо» дивляться щирі українці, бо їм понаїхали.
- у Наташі захворіла мама, і доглянути немає кому.
і т.д.
тож оповідання таке собі у вас вийшло, сприймаєте тільки зручні і прийнятні особисто для себе речі.
Набагато більше людей виїзджає. Дуже багато людей з проукраїнською позицією чекає на деокупацію, в тому числі не просто чекає, а активно допомагає ЗСУ.
чи це небезпечно там залишатися? Так, але це рішення цих людей, вони самі несуть за нього відповідальність. Крім того, виникає проблема психологічного стану людей, що там знаходяться, 7міс. в окупації не просто, деяким тяжко даються здавалось би очевидні рішення, є люди які бояться елементарно їхати в будь якому напрямку через небезпеку. Не у всіх є можливість фінансово виїхати (в Запоріжжя від 6000грн за місце, в ЄС через Крим набагато дорожче, взяти речей можеш мінімум) порахувати на сім'ю то… у когось худоба, хтось сидить, боїться за майно. У всіх щось своє, кожен приймає рішення сам, кожен сам несе за нього відповідальність…
У товариша батьки кажуть: «ми з свого дому, землі не поїдемо, кому ми потрібні в свої 64роки, як буде..» Багато родичів знайомих, що в ЗСУ, ще там.