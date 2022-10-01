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війна (56365) Запоріжжя (1441) обстріл (21033) поранення (2658) Федоров Іван (560)

Число поранених під час удару РФ по колонні в Запоріжжі зросло до 118

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя,обстріл

Кількість постраждалих через ракетний удар росіян по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 118. Загинули 30 людей.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Вчора ворог здійснив ракетний обстріл пункту виїзду цивільних авто із Запоріжжя на тимчасово окуповані території. 118 людей постраждали, з них 30 загинули", - розповів Федоров.

За його словами, серед жертв є дві дитини. Також загинув мелітопольський волонтер, який евакуював сотні людей з окупації. Ще один волонтер - у лікарні у тяжкому стані.

Також читайте: Під час удару по колоні в Запоріжжі росіяни вперше використали модернізовані ракети С-300, які вибухають одразу, - Монастирський

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
а що це за переміщення під час війни на окуповану територію, що за бред? це й мало статися чи клоунам це не зрозуміти.
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01.10.2022 12:54
+4
Екскурсії в совок.
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01.10.2022 12:55
+4
Їх зустріли скрепно, по домашньому....
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01.10.2022 13:00
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Если это правда, то великолепно: орки бегут из Кременной, а, значит, фронт посыпался. https://t.me/Ukraine_365News/37767
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01.10.2022 12:48 Відповісти
ви в розумі, шановний?
"Кількість постраждалих через ракетний удар росіян по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 118. Загинули 30 людей"
скільки вам загиблих треба щоби ви перестати ернічять і вже нарешні зрозуміли, шо це війна і ґинуть цивільні і діти?
a а прицільний удар по колонні цивільних автівок то е военний злочин?
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01.10.2022 13:01 Відповісти
Ты читать умеешь? А если умеешь, то понимать написанное умеешь???
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01.10.2022 13:07 Відповісти
тебе, казла, на ви звертатися не вчили?
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01.10.2022 13:10 Відповісти
Ты идиот или вонючий кацап? Я тебе дал ссылку из телеграмма "Украина365", где черным по белому написано, что фрагменты видео скорее всего свидетельствуют о том, что рашисты бегут из Кременной. А это есть ооочень хорошо:фронт у кацапов сыпется. Но ты не удосужился ни посмотреть, ни прочитать, ни, тем более понять. Вместо этого приписал мне какую-то хрень. Из чего я делая вывод, повторюсь, что ты или тупой, или кацапский бот.
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01.10.2022 13:15 Відповісти
рота помий, помийний.
нічого воно не розуміє і ніколи така біда з ним не станеться...
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01.10.2022 13:18 Відповісти
ПНХ, тролль кацапский
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01.10.2022 13:27 Відповісти
я наверное чего-то не понимаю, объясните плиз. по колонне ударили на каком то блокпосту ,перед выездом на оккупированную территорию.. в машинах дети.. то есть эти люди хотели попасть в русский мир и не планировали (кто бы им дал) возвращаться ?
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01.10.2022 12:51 Відповісти
Їхали до кацапів, а вони по ним ракетами.
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01.10.2022 12:54 Відповісти
Не розумієте, то поцікавтеся, розберіться в питанні, бажано з першоджерел, а потім зробіть висновки, що ті люди хотіли. Та з впевненістю можу вам сказати - всі вони хотіли жити..
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01.10.2022 13:15 Відповісти
первоисточники убиты. а выводы я не делаю. я вообще ничего не делаю , если это не приносит пользы, в отличии от Вас и убитых.
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01.10.2022 13:20 Відповісти
разве что волонтеры погибшие.. однако в их случае вопросов еще больше .
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01.10.2022 13:22 Відповісти
У вас питання виникають, тому що Ви подумати не очете. Це корисно, думати, можете себе навантажити, а не задавати питання і робити вкиди.
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01.10.2022 13:31 Відповісти
жить где ?? в лугандоне.. чтобы попасть в их армию и прийти убивать моих детей ??? я рот твой е ..л!
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01.10.2022 13:32 Відповісти
Ти дебіл, чи придурюєшся? Хоча, легка приуркуватість робить людину практично невразливою.
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01.10.2022 14:04 Відповісти
Это выезд из Украины через рашку

Без известных ограничений

Организаторы те же кто гуманитарку вагонами крысил

Какой может вообще быть выезд гражданских в сторону боевых действий?
Особенно зная о кацапской подлости
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01.10.2022 13:24 Відповісти
а що це за переміщення під час війни на окуповану територію, що за бред? це й мало статися чи клоунам це не зрозуміти.
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01.10.2022 12:54 Відповісти
Екскурсії в совок.
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01.10.2022 12:55 Відповісти
та не екскурсія, а туга по руцькому миру.
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01.10.2022 13:19 Відповісти
Їх зустріли скрепно, по домашньому....
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01.10.2022 13:00 Відповісти
Такий дотепний, що огидно навіть.
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01.10.2022 13:13 Відповісти
Всі ламають голову: хто при здороаому глузді поїде в окуповані тер.?
Відповідь - вата.
Ситуація: Наташа з Запоріжжя звоне падругє в Франківськ
з питанням як там?
- Нада гаваріть по укр, бо косо смотрят, Муж з хати не вылазіт, бо носят повестки, на пасобіє подал через "дію". На работу не пойдет, повестки опять же ж. Забугор не випустят с ним. Некамільфо.
Потім звоне в Бердянск:
-У нас всё, харашо, как до вайны, флаги разве паменяли, море ещё теплое, Ванька работает, бюджетникам Україна платіт и руские по мелочи... Можете ехать....
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01.10.2022 13:24 Відповісти
*****!! но у меня нет вариантов. остается согласится с Вами. жаль детей малых.. а остальные .. извините.
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01.10.2022 13:30 Відповісти
Так ви допишіть ще:
- Наташу подруга вигнала з будинку, бо вана їй набридла, або просто заважає.
- Наташа зняла квартиру за $300, але заощаджень вистачило на 3 місяці, а в зиму ще комунальні.
- І роботу не знайшла, бо її немає, або за 6000грн «23/7» та й «косо» дивляться щирі українці, бо їм понаїхали.
- у Наташі захворіла мама, і доглянути немає кому.
і т.д.
тож оповідання таке собі у вас вийшло, сприймаєте тільки зручні і прийнятні особисто для себе речі.
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01.10.2022 13:59 Відповісти
Можна багато дописувати. На Західній Україні люди працюють за 6000, (моя дружина в бюдж сфері. в т.ч.), люди які приїжджають зі Сходу кажуть: в нас аналогічна робота бюджетна сфера -мін 15000, дорогі у вас страшні, бідося і т.д. Але це все - нюанси побуту, я вважаю, що це не є причиною їхати в окупацію. Житло по селах і райцентрах люди надали багато хто безкоштовно (мій тесть, сусід...) або по мінімальним цінам... В великих містах, так оренда висока.
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01.10.2022 15:10 Відповісти
Я за те вам хочу сказати, що у кожної сім'ї свої обставини, що змушують робити перетин. Звісно є серед нихчастина людей що думають «пристосуватися». «Вата» звідти здебільшого і не виїжджала, вони отримали що хотіли і активно б'ються за місце «потепліше».
Набагато більше людей виїзджає. Дуже багато людей з проукраїнською позицією чекає на деокупацію, в тому числі не просто чекає, а активно допомагає ЗСУ.
чи це небезпечно там залишатися? Так, але це рішення цих людей, вони самі несуть за нього відповідальність. Крім того, виникає проблема психологічного стану людей, що там знаходяться, 7міс. в окупації не просто, деяким тяжко даються здавалось би очевидні рішення, є люди які бояться елементарно їхати в будь якому напрямку через небезпеку. Не у всіх є можливість фінансово виїхати (в Запоріжжя від 6000грн за місце, в ЄС через Крим набагато дорожче, взяти речей можеш мінімум) порахувати на сім'ю то… у когось худоба, хтось сидить, боїться за майно. У всіх щось своє, кожен приймає рішення сам, кожен сам несе за нього відповідальність…
У товариша батьки кажуть: «ми з свого дому, землі не поїдемо, кому ми потрібні в свої 64роки, як буде..» Багато родичів знайомих, що в ЗСУ, ще там.
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01.10.2022 16:17 Відповісти
Два тижні тому 4 людям, моїм далеким родичам, поїздка з Херсонської області в Київську обійшлася загалом 50 тисяч гривень. Але дуже швидко і без всяких досмотрів і питань з жодної сторони.
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01.10.2022 16:42 Відповісти
Старух работает на Путлера...типа Балицкий...номер 2,а може и 1...
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01.10.2022 14:34 Відповісти
 
 