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санкції (6840) РНБО (1717)

Нові санкції України стосуються понад 3,6 тис. російських фізичних і юридичних осіб, серед яких і рідня Путіна, - Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

санкції

Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінекономіки, у списку фігурують:

- діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;

- представники регіональних еліт та влади РФ;

- олігархи та їхнє близьке оточення;

- артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;

- колаборанти, які перейшли на сторону ворога;

- високопосадовці державних корпорацій;

- представники вищого керівного складу Збройних сил РФ;

- представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У новому санкційному пакеті України - тисячі осіб і компаній з РФ, - Данілов

Також ухвалено санкції проти іноземних громадян - т.зв. "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.

Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

Також читайте: РНБО ухвалила нові санкції проти "значущих" росіян, а Рада має без зволікань підтримати законопроєкт про націоналізацію російських активів, - Зеленський

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить. Нові санкції миттєво запровадили США, Велика Британія та Канада.

На засіданні РНБО також прийнято рішення про запровадження нового пакета обмежень проти Росії. Після засідання підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
арахамия потирает свои рученки - в ближайшее время мы узнаем о десятках российских "друзей Украины", спасших десятки миллионов украинцев
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01.10.2022 12:56
+5
Україна наклала... результат цих санкцій...
Де конфіскації усього кацапського майна, прав власності на облгази, обленерго...
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01.10.2022 12:55
+3
стежимо за Бенею та Абрамовичем - якщо їх санкції не торкнутся, то це черговий Зе-Піздеш
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01.10.2022 12:55
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У путина есть "рідня"??? Наверное из соседней пробирки..
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01.10.2022 12:51 Відповісти
Родина хутіна на нас ще і заробляла????
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01.10.2022 12:53 Відповісти
саме так, а їх секта гундяя упцмп має ще й пільги на газ,які фінансує український платник податків!
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01.10.2022 12:56 Відповісти
стежимо за Бенею та Абрамовичем - якщо їх санкції не торкнутся, то це черговий Зе-Піздеш
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01.10.2022 12:55 Відповісти
Україна наклала... результат цих санкцій...
Де конфіскації усього кацапського майна, прав власності на облгази, обленерго...
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01.10.2022 12:55 Відповісти
арахамия потирает свои рученки - в ближайшее время мы узнаем о десятках российских "друзей Украины", спасших десятки миллионов украинцев
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01.10.2022 12:56 Відповісти
та там весь офіс дегенерата + РНБО потирають
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01.10.2022 12:59 Відповісти
Ух ти?!?!?!А якже "8 лєт бомбілі" Донбасс?Оця вся шобла,на яку поширили санкції, от тільки що прилетіла з Марсу?Маск ,хитрюга,ні слова...Всі ці роки Україна,що їх перевиховувала?Чи може спільний бізнес?
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01.10.2022 13:02 Відповісти
Певно родина пуйла вже тремтить від страху, певно вони всі в істериці б'ються разом з фізичними та юридичними особами. Скажімо ведверто, срати вони хотіли на всі українські санкції.
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01.10.2022 13:51 Відповісти
Денис Казанский вбросил видос в котором чеПушилин конфисковал майно донецких олегархов...список большой...в нем есть Ахметов Богатырева и прочие Ландики с Близнюками..., странно что в списке нет Бори Колесникова....
Ржу ни Магу...🤣🤣🤣🤣
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01.10.2022 13:54 Відповісти
 
 