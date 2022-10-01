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Окупанти переміщують ракетні комплекси С-300 у бік Мелітополя, у районі відучора почали з’являтися нові мобілізовані, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

с300,с-300

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські війська переміщують нові ракетно-зенітні комплекси С-300.

Про це в ефірі телеканалу "Фрідом" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора були помічені нові комплекси С-300, які переміщалися з Приморська у бік Мелітополя. Є інформація, що вони зосереджуються на одній із тимчасово окупованих територій. Не будемо розголошувати, де саме. На жаль, Мелітополь - це логістичний центр для окупантів", - сказав він.

Також Федоров зазначив, що у Мелітопольському районі відучора почали з'являтися нові мобілізовані. Однак у російських військ на сьогодні немає можливості для прориву, і їхнє завдання – утримувати зайняті території. Псевдоадміністрація видала "розпорядження" про створення так званих "військкоматів" та пунктів збору призовників-добровольців. До 10 жовтня окупанти планують призвати 3000 чоловіків з-поміж мешканців Запорізької області.

Іван Федоров також сказав, що вчора внаслідок артудару по гуманітарній колоні загинув волонтер із Мелітополя, який вивіз з окупованих населених пунктів сотні людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти почали депортацію тих, хто чинив спротив "референдуму" на окупованій території Запорізької області, - Федоров

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Люди,які виїхали на днях з окупованої території до Криму,говорять,що в Криму страшенна сила військової техніки кацапської і бачили тягачі з ракетами.От би вшмалити,щоб не доїхала на війну.Треба діяти на випередження
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01.10.2022 13:19
+5
Ребята,где эти Химерсы попрятали,пора их расчехлять.
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01.10.2022 13:10
+4
Свіжі чмобікі прибули для утилізації
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01.10.2022 13:07
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Свіжі чмобікі прибули для утилізації
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01.10.2022 13:07 Відповісти
Начнется канитель голимая скоро.
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01.10.2022 15:28 Відповісти
А лапти всё в шашки играют... хотя скорее в "чапаева"...
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01.10.2022 13:09 Відповісти
Ребята,где эти Химерсы попрятали,пора их расчехлять.
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01.10.2022 13:10 Відповісти
Эскадрон "Белые лапти".
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01.10.2022 13:10 Відповісти
Люди,які виїхали на днях з окупованої території до Криму,говорять,що в Криму страшенна сила військової техніки кацапської і бачили тягачі з ракетами.От би вшмалити,щоб не доїхала на війну.Треба діяти на випередження
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01.10.2022 13:19 Відповісти
Це (знищення на марші), за можливості, відбувається постійно. Хіба ви не знаєте?
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01.10.2022 13:26 Відповісти
Оля под Изюмом у рашистов была не просто страшенна сила техники без экипажей, а орда танков, бтр, бмп с обученными подготовленными экипажами. Цельная гвардейская танковая армия. Сильно это им помогло? Побросали всё и побежали.
Так, что дело всегда в людях и только в них. А не в количестве консервных банок.
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01.10.2022 15:13 Відповісти
Я сильно переживаю за наш Юг ‼️🙏❤️💙💛Почему летом говорили котёл под Херсоном и … Рашисты отремонтировали Антоновский мост и сосредотачивают силы‼️Не дай Бог захватят Николаев и Одессу с моря В Одессе труханов сидит с паспортом параши Неужели его нельзя пока отстранить
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01.10.2022 15:58 Відповісти
Це гівно с-300 привезли з під санкть путлєр бурга....
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01.10.2022 15:13 Відповісти
Так с300 перемещается и что? Будете смотреть как он будет ударить по ВСУ? Странная информация со стороны чиновников... Зачем раскрывать такую важную тему? Или решили посоветоваться с диванными экспертами?.Лучше молча уничтожайте и потом обьявите что "оно ликвидировано ". Это будет другой разговор...
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01.10.2022 15:39 Відповісти
Странно ,Рашисты обстреливают Украину из С-300 нещадно. Чому наши не можуть зробити теж саме?Мабуть клепки не вистачае.
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01.10.2022 15:56 Відповісти
Так все- таки, почему у кацапского С-300 тягач- украинский КРАЗ ? и где они берут для него запчасти ?
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01.10.2022 20:59 Відповісти
 
 