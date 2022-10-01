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Білорусь утримує вздовж кордону з Україною до семи батальйонно-тактичних груп, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Уздовж кордону у білорусі розгорнуто до семи батальйонно-тактичних груп.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам відомо, що Республіка Білорусь є союзником РФ у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп. Вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Республіки Білорусь, у яких задіяні як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки", - сказав Наєв.

Крім цього, за його словами, на території білорусі готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до прийому нових підрозділів, можливо, Збройних сил РФ.

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"На цей час випадків посилення з боку РФ на території Білорусі не відмічено, але нам відомо, що така загроза може відбутися надалі", - зауважив Наєв.

Нагадаємо, на Чернігівщині пройшли навчання "Північний буревій", під час яких підрозділи ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці навчалися протидіяти прориву ворога.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+15
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01.10.2022 13:24
+15
Наказ генерала Залужного генералу Наєву:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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01.10.2022 13:43
+15
или сильно не заморачиваться ? )))))
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01.10.2022 13:50
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01.10.2022 13:24 Відповісти
Хейя, Гойя!
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01.10.2022 13:56 Відповісти
Або на вилах повисіти )
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01.10.2022 14:27 Відповісти
Сильно, правди лише під Лиманом в оточенні 15-16 москальских БТГ, побитих вже трохи, але все таки.
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01.10.2022 13:26 Відповісти
Вы так наших военных называете? Наверное герой Украины?
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01.10.2022 16:57 Відповісти
не герой, козлорилий бот зареєстрований 22 червня. таких як він в спам та в бан
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01.10.2022 22:24 Відповісти
6 к тупого мясо,это на пол дня работы,если лукашенко рыпнеться ******** всю беларусь хаймерсами пулять по бульбостану никто не запрещал,а там дай бог поляки подтянуться и тогда будут минск за 3 дня)))но это врядли насчет поляков)
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01.10.2022 13:28 Відповісти
Ну нехай там собі і стоять, нєхєр шастать.... Ой нехай щастить...
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01.10.2022 13:33 Відповісти
и все таки... знать и наблюдать за ними это одно, а готовить сюрпризы на случай массового помешательства и заблукашек-белорашек - это то что наши просто обязаны предпринять... заранее...т.е. уже! т.е. продуманно... с чувством и ответственностью...чтоб не прое***
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01.10.2022 13:33 Відповісти
Наказ генерала Залужного генералу Наєву:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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01.10.2022 13:43 Відповісти
или сильно не заморачиваться ? )))))
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01.10.2022 13:50 Відповісти
Это на 2-3 часа интенсивной работы для терробороны Киева..
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01.10.2022 13:37 Відповісти
Тільки шось вилети потрібно зразу таракана гасить в ойго норі
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01.10.2022 13:44 Відповісти
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01.10.2022 13:45 Відповісти
Ого , який злобний предсєдатель колхоза
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01.10.2022 13:52 Відповісти
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01.10.2022 14:03 Відповісти
Побреем пи*зду под носом!
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01.10.2022 13:58 Відповісти
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01.10.2022 14:10 Відповісти
Если беларусы пойдут воевать, то они будут разбиты, а затем за ними нету войск и ВСУ зайдет в дворец Лукашенко! Быстрый захват Лукашенко и Беларуси и вернуть им Тихановскую! Затем нужно будет Беларуси строить оборону от русских. Будет время выстроить, пока у русских нету войск, все в Украине. А затем если полезут в Беларусь, то будет уже 2 страны воевать против России!
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01.10.2022 13:51 Відповісти
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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01.10.2022 13:57 Відповісти
ты предлагаешь Беларусь контролировать ВСУ до окнца войны с РФ???
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01.10.2022 14:21 Відповісти
еще и усов нет
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01.10.2022 15:55 Відповісти
Я помню по материалах Цензора, что Тихановская старалась лечь под *****, срущего в чемодан. и шото там блеяла что она против нашего майдана. А теперь, когда наши бьют орду, как старое ведро, всякие там Тихановские, Санду, даже президентша Грузии подают знаки внимания, что они еще с 1917 года были за всемирный майдан, стояли с Члениным на броневике с плакатами против *****.
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01.10.2022 15:03 Відповісти
Тебе напомнить, что Санду проблеяла Украине, когда наши обратились к ней с просьбой о продаже нам на запчасти пяти неработающих МИГ29?
А что она блеяла, когда наши предложили ей раз и навсегда покончить с войсками кацапов в Приднестровье?
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01.10.2022 20:22 Відповісти
Сказки для лохов. Румыния в НАТО.Украина полностью прикрывает молдаван от кацапов. В Приднестровье 1500 лапотных кацапов, для ВСУ роботы на пару часов.
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02.10.2022 15:51 Відповісти
За 7 месяцев горячей фазы войны сидя в окопах вояки Лукаша стали ничем...и никем... лукашеску боицца что они перебегут на сторону ВСУ, потому что уже две бригады белорусов воюют на стороне Украины ...и наверняка созваниваются о делах..что почем и как...
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01.10.2022 14:16 Відповісти
Иногда я мечтаю, что бы мразотный бульбофюрер напал и выгреб бы по полной за свою подлость. Хотя может и это и неправильно.
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01.10.2022 14:20 Відповісти
Лукаш влез в танк и не пускает свое мясо в Украину...после Харьковскоого разгрома бульбаш предал фюрера Мацковского Зимбабве...🤣
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01.10.2022 14:27 Відповісти
Віина виявила хто є хто.
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01.10.2022 14:42 Відповісти
Дайте только повод, твари бульбанутые.
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01.10.2022 14:54 Відповісти
С бацьки станется после взятия, допустим, Херсона (Донецка, Луганска) переобуться в праведные тапки и ударить в спину своему патрону и благодетелю.
Ей-бо!
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01.10.2022 15:01 Відповісти
тероборона и армия это конечно хорошо, но не мешало бы каждому гражданину Украины личное оружие \ пострелять \ сборы и т.п. хотя бы раз в месяц год. оружие хрен с ним - можно в аренду давать, что ли.
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01.10.2022 15:12 Відповісти
До речі, якщо рф наважиться на ядерний удар по Україні, то цілком можливо, що для цього буде задіяна територія Білорусі (авіапростір чи навіть засоби наземного базування). Таким чином х.йло назавжди пов'яже рб і рф у цій війні, а ще спробує уникнути прямої відповіді від НАТО.
Це як варіант.
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01.10.2022 15:54 Відповісти
Жарений кабанчик, бульба запечена.
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01.10.2022 16:44 Відповісти
Верховна Рада України зобов"язана визнати білорусь союзником росії та агресором у війні проти України і запровадити санкції проти білорусі.
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01.10.2022 16:55 Відповісти
Скотный двор "Белоруᛋᛋия" собрал своих скотов на нашей границе. бульбофюрер готов погнать свой скот на бойню. Белоруᛋᛋы, Лиман вам на встречу.
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01.10.2022 17:47 Відповісти
Це приблизно , на нашому кордоні із Бвлорусією , стоїть до
тисячі орків , ну що ж прийдеться утилізувати цю погань 😠
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01.10.2022 18:45 Відповісти
 
 