Білорусь утримує вздовж кордону з Україною до семи батальйонно-тактичних груп, - Наєв
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Уздовж кордону у білорусі розгорнуто до семи батальйонно-тактичних груп.
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нам відомо, що Республіка Білорусь є союзником РФ у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп. Вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Республіки Білорусь, у яких задіяні як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки", - сказав Наєв.
Крім цього, за його словами, на території білорусі готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до прийому нових підрозділів, можливо, Збройних сил РФ.
"На цей час випадків посилення з боку РФ на території Білорусі не відмічено, але нам відомо, що така загроза може відбутися надалі", - зауважив Наєв.
Нагадаємо, на Чернігівщині пройшли навчання "Північний буревій", під час яких підрозділи ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці навчалися протидіяти прориву ворога.
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«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»
Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування…»
- Відсутністю вусів і лисини...
А что она блеяла, когда наши предложили ей раз и навсегда покончить с войсками кацапов в Приднестровье?
Ей-бо!
месяцгод. оружие хрен с ним - можно в аренду давать, что ли.
Це як варіант.
тисячі орків , ну що ж прийдеться утилізувати цю погань 😠