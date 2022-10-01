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зерно (1232) порт (618) Мінінфраструктури (691)

11 суден із 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи вийшли сьогодні з портів Великої Одеси

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,порт

1 жовтня в межах реалізації "зернової ініціативи" з портів Одеси, Чорноморська та порту Південний вийшли 11 суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.

Повідомляється, що на борту в них 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Серед них балкер QUEEN LILA, який перевозить 29 тис. тонн ячменю до Лівії.

З Одеського порту вийшли балкери STELLINA, QUEEN LILA, INANDI, SAM. З порту Чорноморська вийшли FORTUNE EXPRESS, PS DREAM, LILA II, BARON, а з порту Південний - LADY DIVINA, AHMED CAN, IASOS.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством, з урахуванням сьогоднішніх суден, експортовано 5,7 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 252 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Також читайте: Україна майже вийшла на довоєнні показники експорту зерна, - Кубраков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Главное, накормить наших друзей из ИРАНА и СИРИИ !
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01.10.2022 13:59
+4
косюк аплодує стоячи бабло...бабло...
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01.10.2022 13:58
+3
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01.10.2022 14:27
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Правила форума Рада форумчан
хто нас не підтримує той зерна не отримує.
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01.10.2022 13:56 Відповісти
косюк аплодує стоячи бабло...бабло...
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01.10.2022 13:58 Відповісти
Главное, накормить наших друзей из ИРАНА и СИРИИ !
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01.10.2022 13:59 Відповісти
Ми їм зерно, а вони дрони лаптям. Дуже вигідний обмін.
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01.10.2022 14:10 Відповісти
Так-так! Ще про Габон щоб не забули!
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01.10.2022 15:55 Відповісти
урааааа - пырымога!!!!!!
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01.10.2022 14:02 Відповісти
Переможнайа.
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01.10.2022 14:12 Відповісти
Так гарно вивозять. Аби не сталося (тьху-тьху) як з медичними масками!
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01.10.2022 14:16 Відповісти
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01.10.2022 14:27 Відповісти
Думаю там ...в трюмах ... і.ж..не тільки зерно
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01.10.2022 14:30 Відповісти
якийсь бізнес стрьомний..ми їм збіжжя за 3 коп., а взимку гівнопродукцію макаронну будемо у Турції купувати, але вже по 3 грн..

хоча Зе і його команді вигідно..
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01.10.2022 14:31 Відповісти
Великої Одеси.
Поясніть
е мала Одеса?
середня Одеса😅
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01.10.2022 14:34 Відповісти
Пенсіонери, малозабезпечені ледве виживають за такі виплати, ціни швидко ростуть, але крім ВПО, нікому і ніякої допомоги, добре хоч "друзів" годують і вони не голодні...
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01.10.2022 15:04 Відповісти
Про пароходы регулярного,а про то ,сколько денег получила именно Украина?
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01.10.2022 15:42 Відповісти
Ці країни українським зерном не кормлять ?

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01.10.2022 16:43 Відповісти
Круто хер сами будет вся Украина смоктать с такими правителями КАЛОмойша ***** хрен смокчит!.
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01.10.2022 16:50 Відповісти
а бананы нынче чего такие дорогие
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01.10.2022 22:01 Відповісти
 
 