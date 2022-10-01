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48 зі 120 учасників конференції ЮНЕСКО засудили агресію РФ проти України та не стали слухати відповідь російської делегації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

юнеско

Під час закриття Всесвітньої конференції ЮНЕСКО з культурної політики та сталого розвитку, яка тривала у Мехіко, 48 країн-членів організації засудили агресію Росії проти України та закликали її негайно вивести війська.

Серед підписантів, зокрема, 27 країн ЄС, США, Великобританія, Канада та Японія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Загалом у конференції брали участь представники 120 держав.

"Ми не можемо спостерігати, як одна країна намагається стерти ідентичність і культуру іншої країни. Ми не можемо погодитися на подальші дії, що суперечать Конституції ЮНЕСКО та нашим загальним конвенціям. Ми закликаємо Росію негайно вийти за межі міжнародно визнаних кордонів України та вимагаємо негайного припинення агресії проти України, щоб гарантувати захист від подальшої шкоди українській природній, нерухомій та рухомій культурній спадщині в усіх її формах", - цитує заяву країн-членів ЮНЕСКО міністр культури України Олександр Ткаченко.

Коли учасник від російської делегації взяв слово відповіді, делегати залишили зал засідань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНЕСКО виділить 1,5 млн доларів на відкриття Культурного центру у Львові, - Ткаченко

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Також читайте: РНБО ухвалила нові санкції проти "значущих" росіян, а Рада має без зволікань підтримати законопроєкт про націоналізацію російських активів, - Зеленський

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить. Нові санкції миттєво запровадили США, Велика Британія та Канада.

На засіданні РНБО також прийнято рішення про запровадження нового пакета обмежень проти Росії. Після засідання підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+32
48 зі 120 учасників?
куди **** котиться цей шарік, навіть він сам не знає.
а нам *****- хоч поржем.
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01.10.2022 14:05
+15
та заспокойтесь з тими конченими намальованими виборами..що є то є..нажаль, не виправити наразі ніяк

цікаво інше, а ті учасники, що залишились..не ті, кому ми зерно возимо? Хотілось би всіх покраїнно побачити..
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01.10.2022 14:23
+10
Таке життя… пів світу плаче, пів світу скаче…
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01.10.2022 14:07
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48 зі 120 учасників?
куди **** котиться цей шарік, навіть він сам не знає.
а нам *****- хоч поржем.
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01.10.2022 14:05 Відповісти
Таке життя… пів світу плаче, пів світу скаче…
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01.10.2022 14:07 Відповісти
Ну от і відповідь на питання про те, чому Кацапія досі в Радбезі ООН.

Бо вигнати її звідти можливо тільки більшістю голосів Генеральної Асамблеї ООН.

А це близько 200 країн-учасниць
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01.10.2022 17:31 Відповісти
та заспокойтесь з тими конченими намальованими виборами..що є то є..нажаль, не виправити наразі ніяк

цікаво інше, а ті учасники, що залишились..не ті, кому ми зерно возимо? Хотілось би всіх покраїнно побачити..
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01.10.2022 14:23 Відповісти
Скоріше всього,що ті
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01.10.2022 16:53 Відповісти
А проти якраз ті, котрим зерно під час війни відправляємо. Світу пох наші проблеми.
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01.10.2022 15:16 Відповісти
Шарік не забув , як тімашонкайопана сюськалася з пупукіним при його вторгненні у Грузію.
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01.10.2022 23:04 Відповісти
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01.10.2022 14:08 Відповісти
цікаво, що то?
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01.10.2022 14:19 Відповісти
угу..може фахівці скажуть що воно таке,но одне ясно що кацапи щось мутять
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01.10.2022 14:24 Відповісти
вони ж криворуки..маю надію, що самі себе потруять...як би ще вітер був постйно у напрямку касапстану
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01.10.2022 14:33 Відповісти
хоч якиьсь позитив -
Україна - Арменія
5:0
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01.10.2022 14:08 Відповісти
і ***** що новина стара.
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01.10.2022 14:09 Відповісти
В Галі коромисло гнеться, а Іванко вьется як барвінок за Галею.
a підхопити в Галі ведро йому навіть на думку не спадає...
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01.10.2022 14:20 Відповісти
Так кацапский ванька до гальки даже дойти не мог! Тем более это СЕКСИЗМ! Забирать ведра ее у самостоятельной женщины!
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01.10.2022 14:27 Відповісти
знав зараза, шо як до Галі підійшеш? - двома відрами по голові і контрольний - коромислом між ніг.
от такі в нас Галі - любові наші...
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01.10.2022 15:45 Відповісти
тоже всегда слышал удивлялся. наверное решил облапать, пока у нее руки заняты. а потом получить коромыслом по голове, и ведро следом
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01.10.2022 15:38 Відповісти
Більшості похер шо нас вбивають.
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01.10.2022 14:25 Відповісти
Якщо чесно, от тільки чесно. Ви сильно переживали, коли росія розносила Ічкерію? А Грузію? А Сирію? От дуже сильно?
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01.10.2022 14:54 Відповісти
Срочно отменить поставки украинского зерна в страны Браццкой Африки...
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01.10.2022 15:07 Відповісти
Потому что зерно доставляет Роман Абрамович...под флагом знаете какой страны,,,🦍🦍🦍
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01.10.2022 15:08 Відповісти
Я не знаю, чи звернув хтось ще увагу на таке. Зокрема, під час шабашу на червоній площі путін промовляв не "р", а "р-р-р". Раніше він так ніколи не вимовляв. Воно не явно чутно, але треноване вухо розрізнить. Можна припустити, що виступав двійник, а справжній або вже почив в бозі, або додихає.
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01.10.2022 15:25 Відповісти
Фантомас
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01.10.2022 15:41 Відповісти
Я тоже так подумал ,и на лицо отличается ,двойник - бурят . Самый не похожий.
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01.10.2022 15:41 Відповісти
Назвіть країни. які НЕ засудили агресію росії проти України.
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01.10.2022 16:45 Відповісти
Я завжди вважав цю організацію повним лайном. Якщо не помиляюся, то Трамп вивів США з цього лайна.
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01.10.2022 19:10 Відповісти
48??? Чому не 108,???
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01.10.2022 19:36 Відповісти
 
 