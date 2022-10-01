48 зі 120 учасників конференції ЮНЕСКО засудили агресію РФ проти України та не стали слухати відповідь російської делегації

Під час закриття Всесвітньої конференції ЮНЕСКО з культурної політики та сталого розвитку, яка тривала у Мехіко, 48 країн-членів організації засудили агресію Росії проти України та закликали її негайно вивести війська.

Серед підписантів, зокрема, 27 країн ЄС, США, Великобританія, Канада та Японія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Загалом у конференції брали участь представники 120 держав.

"Ми не можемо спостерігати, як одна країна намагається стерти ідентичність і культуру іншої країни. Ми не можемо погодитися на подальші дії, що суперечать Конституції ЮНЕСКО та нашим загальним конвенціям. Ми закликаємо Росію негайно вийти за межі міжнародно визнаних кордонів України та вимагаємо негайного припинення агресії проти України, щоб гарантувати захист від подальшої шкоди українській природній, нерухомій та рухомій культурній спадщині в усіх її формах", - цитує заяву країн-членів ЮНЕСКО міністр культури України Олександр Ткаченко.

Коли учасник від російської делегації взяв слово відповіді, делегати залишили зал засідань.

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Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

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Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить. Нові санкції миттєво запровадили США, Велика Британія та Канада.

На засіданні РНБО також прийнято рішення про запровадження нового пакета обмежень проти Росії. Після засідання підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.