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Естонія прискорює роботи зі зміцнення кордону через події у РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

псков,кордон,естонія

Події у Росії спонукають Естонію прискорити роботи зі зміцнення східного кордону.

Керівництво Департаменту поліції та прикордонної охорони вважає, що будівництво загороджень на південно-східній ділянці кордону вдасться завершити вже за два роки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на EER.

Роботи щодо будівництва загороджень та іншої інфраструктури на південно-східному кордоні Естонії йдуть повним ходом. Наразі їх розраховують завершити до 2025 року.

"Насправді рішення прискорити будівництво було прийнято вже минулого року. Ми скоригували свої плани, і завдяки цьому наземну частину кордону буде збудовано на рік раніше, ніж спочатку планувалося", - розповів заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Бєлічєв.

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Зі 130 кілометрів наземного кордону з Російською Федерацією зараз повністю облаштовано 23,5.

"Зараз йдуть роботи на другій, 35-кілометровій ділянці. Вже готові під'їзні шляхи, зараз будівельники займаються зведенням насипів та прокладанням техномереж. Паралельно йдуть проектування та підготовчі роботи для третього етапу будівництва, тендер уже оголошено, і будівництво розпочнеться наступного року", - додав Бєлічєв.

Якщо раніше патрулювати багато ділянок кордону можливо було лише пішки, а деякі струмки та річки можна було перетнути лише вузькими містками, то після облаштування кордону прикордонники зможуть під'їхати до будь-якого місця на автомобілі чи квадроциклі.

В облаштування східного кордону вже вкладено 30 мільйонів євро, а сумарна вартість цього проєкту становитиме за сьогоднішніми прогнозами 105 мільйонів.

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Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Відкрито гарячу лінію для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.

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Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
Пусть лучше роют взводные опорные пункты и ставят минные поля перед ними.
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01.10.2022 15:32
+2
Пора уже великую касапскую стену строить..
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01.10.2022 15:36
+1
як казав мій котик - мяу.
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01.10.2022 15:36
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Пусть лучше роют взводные опорные пункты и ставят минные поля перед ними.
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01.10.2022 15:32 Відповісти
рийте, хлопці, рийте - використовуйте кацапячу ***** що до вас збігла....
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01.10.2022 15:34 Відповісти
як казав мій котик - мяу.
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01.10.2022 15:36 Відповісти
це по нашому - а тільки спробуй не *********** кацапню в Лимані..
хочу бачити нуль обмінного фонду студа.
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01.10.2022 15:40 Відповісти
Пора уже великую касапскую стену строить..
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01.10.2022 15:36 Відповісти
порівнюючи нашу стіну і естонську розумієш що не ту націю гальмом дражнять.
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01.10.2022 15:45 Відповісти
- Далеко ли до Таллина?
- ****** талеко!
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01.10.2022 15:54 Відповісти
У Эстонии такое выгодное стратегическое положение. Сдайте в аренду кусочек асфальтированной дороги для наших мигов и продавайте керосинчика. Город, которого нет, можно оттуда прямо жарить день и ночь с небольшим интервалом, ведь ПВО оттуда вывезли на террор по земле работать.
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01.10.2022 15:57 Відповісти
Молодці естонці! Все встигають, на все гроші правильно розподілили - і Україні допомагають, і свою безпеку не забувають! Eesti, aitäh!
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01.10.2022 16:27 Відповісти
Все Это херня , Эстонцам надо позвонить Финам и попросить документацию на линию Маннергейма . Строить строго по инструкции и воспитывать Кукушек
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01.10.2022 16:37 Відповісти
Во-первых надо выучить уроки и понять, что линии Маннергейма как таковой не было. Была оборонительная линия на основе уроков ПЕРВОЙ Мировой Войны, разбросанные на полосе длиной 135 км и шириной 90 км огневые точки (157 пулеметных и 8 артовых), которые НЕ остановили Красную армию. Внимание, вопрос: сколько кв. км. пересеченной местности приходится на одну точку?
Линия Маннергейма, это скорее миф, распространяемый в т. ч. кацапами, чтоб хоть как-то обяснить свои поражения, хотя было как всегда - неподготовленный состав, тупой офицерский состав итд.

Хотя это поражение кацапов.... Финны потеряли значительную часть своей территории. Мой близкий друг родом с тех краев, и он не называет это победой Финляндии. Это как праздновать победу при потерии Донбаса и Луганска. Вы бы росписались под этим?
И я о том же.
Не надо легенд. Тюрьма народов должен быть уничтожен. Rossia esse delendam.
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01.10.2022 17:28 Відповісти
 
 