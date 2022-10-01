Естонія прискорює роботи зі зміцнення кордону через події у РФ
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Події у Росії спонукають Естонію прискорити роботи зі зміцнення східного кордону.
Керівництво Департаменту поліції та прикордонної охорони вважає, що будівництво загороджень на південно-східній ділянці кордону вдасться завершити вже за два роки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на EER.
Роботи щодо будівництва загороджень та іншої інфраструктури на південно-східному кордоні Естонії йдуть повним ходом. Наразі їх розраховують завершити до 2025 року.
"Насправді рішення прискорити будівництво було прийнято вже минулого року. Ми скоригували свої плани, і завдяки цьому наземну частину кордону буде збудовано на рік раніше, ніж спочатку планувалося", - розповів заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Бєлічєв.
Зі 130 кілометрів наземного кордону з Російською Федерацією зараз повністю облаштовано 23,5.
"Зараз йдуть роботи на другій, 35-кілометровій ділянці. Вже готові під'їзні шляхи, зараз будівельники займаються зведенням насипів та прокладанням техномереж. Паралельно йдуть проектування та підготовчі роботи для третього етапу будівництва, тендер уже оголошено, і будівництво розпочнеться наступного року", - додав Бєлічєв.
Якщо раніше патрулювати багато ділянок кордону можливо було лише пішки, а деякі струмки та річки можна було перетнути лише вузькими містками, то після облаштування кордону прикордонники зможуть під'їхати до будь-якого місця на автомобілі чи квадроциклі.
В облаштування східного кордону вже вкладено 30 мільйонів євро, а сумарна вартість цього проєкту становитиме за сьогоднішніми прогнозами 105 мільйонів.
Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.
21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Відкрито гарячу лінію для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.
Будь ласка, зачекайте...
хочу бачити нуль обмінного фонду студа.
- ****** талеко!
Линия Маннергейма, это скорее миф, распространяемый в т. ч. кацапами, чтоб хоть как-то обяснить свои поражения, хотя было как всегда - неподготовленный состав, тупой офицерский состав итд.
Хотя это поражение кацапов.... Финны потеряли значительную часть своей территории. Мой близкий друг родом с тех краев, и он не называет это победой Финляндии. Это как праздновать победу при потерии Донбаса и Луганска. Вы бы росписались под этим?
И я о том же.
Не надо легенд. Тюрьма народов должен быть уничтожен. Rossia esse delendam.