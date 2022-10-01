Росіяни умисно ускладнюють виїзд українських біженців до Естонії, - старійшина волості Сетомаа Кудре

На прикордонному переході Койдула сотні людей, переважно українські біженці, очікують на в’їзд до Естонії з російського боку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Postimees.

"Я їздив до Койдула і мушу визнати, що ситуація сумна та неймовірна для українців. На естонській стороні на них очікують понад 20 автобусів різної місткості, які готові перевезти їх до України чи Європи. У мене була розмова з українцем, який щойно перетнув кордон. Він підтвердив, що перейшов її за дві доби, але зараз черга на російському прикордонному переході розтягнулася вже до трьох діб", - розповідає старійшина волості Сетомаа Рауль Кудре.

У черзі жінки, діти та старі. "Також я побачив на відео, яке було знято таємно, що українці сидять і сплять на землі, у плівці та одязі. Було привезено і європіддони, щоб сидіти, але їх було мало. Їжі та пиття немає, туалету немає, ситуація нелюдська", - додав старійшина.

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За словами Кудре, з розмови з'ясувалося, що всіх інших пропускають у пріоритетному порядку, українців за людей не вважають, і, за чутками, наказано затримувати їх на кордоні якомога довше: "Є побоювання повного закриття кордону. Люди проїхали дві-три тисячі кілометрів автобусами до кордон"

Кудре додав, що загалом усе, що відбувається на естонській стороні, перебуває під контролем. "У понеділок ми зустрінемося з представниками Департаменту соціального страхування в Лухамаа, а також у Койдула, щоб обговорити, як естонська сторона може краще приймати біженців. Департамент транспорту має встановити чи вже встановив у Лухамаа додаткові скриньки, ми також говорили про туалети. Проблема таки на російській території, руки в естонців туди не дотягуються. Ми також намагаємося ділитися інформацією з російською громадою сету (фіно-угорська етнічна група. - Ред.) та закликати до допомоги", - сказав Кудре.