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Росіяни умисно ускладнюють виїзд українських біженців до Естонії, - старійшина волості Сетомаа Кудре

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,кордон,росія,естонія,койдула

На прикордонному переході Койдула сотні людей, переважно українські біженці, очікують на в’їзд до Естонії з російського боку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Postimees.

"Я їздив до Койдула і мушу визнати, що ситуація сумна та неймовірна для українців. На естонській стороні на них очікують понад 20 автобусів різної місткості, які готові перевезти їх до України чи Європи. У мене була розмова з українцем, який щойно перетнув кордон. Він підтвердив, що перейшов її за дві доби, але зараз черга на російському прикордонному переході розтягнулася вже до трьох діб", - розповідає старійшина волості Сетомаа Рауль Кудре.

У черзі жінки, діти та старі. "Також я побачив на відео, яке було знято таємно, що українці сидять і сплять на землі, у плівці та одязі. Було привезено і європіддони, щоб сидіти, але їх було мало. Їжі та пиття немає, туалету немає, ситуація нелюдська", - додав старійшина.

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За словами Кудре, з розмови з'ясувалося, що всіх інших пропускають у пріоритетному порядку, українців за людей не вважають, і, за чутками, наказано затримувати їх на кордоні якомога довше: "Є побоювання повного закриття кордону. Люди проїхали дві-три тисячі кілометрів автобусами до кордон"

Кудре додав, що загалом усе, що відбувається на естонській стороні, перебуває під контролем. "У понеділок ми зустрінемося з представниками Департаменту соціального страхування в Лухамаа, а також у Койдула, щоб обговорити, як естонська сторона може краще приймати біженців. Департамент транспорту має встановити чи вже встановив у Лухамаа додаткові скриньки, ми також говорили про туалети. Проблема таки на російській території, руки в естонців туди не дотягуються. Ми також намагаємося ділитися інформацією з російською громадою сету (фіно-угорська етнічна група. - Ред.) та закликати до допомоги", - сказав Кудре.

Автор: Анна Судак
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а хто б сумнівався.. від касабів можна чекати тільки підлість і смерть..ні на що інше вони не здатні.. тварини
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01.10.2022 15:48 Відповісти
Кацапи -це мерзотні потвори.
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01.10.2022 16:02 Відповісти
Дякуємо Естонії за людяність. прихисток та допомогу українським біженцям!
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01.10.2022 16:37 Відповісти
Може буде звучати цинічно,але ще треба розібратись звідкіля ті "українці".Може це лугандони,які отримали рашистські пашпорти ,а зараз щоб не потрапити під мобілізацію ЗГАДАЛИ про українське громадянство щоб втекти на захід.Дякуючи тупості української влади вони будуть,вже в ЄС,розповідати як Україна "вбивала" їх сім років.
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01.10.2022 19:45 Відповісти
Данбілі Бамбас
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02.10.2022 00:01 Відповісти
 
 