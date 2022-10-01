УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5185 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 999 11
війна (56365) Каховка (108) псевдореферендум (181)

Військові РФ викрали у Каховці подружжя через відмову голосувати на псевдореферендумі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

владислав,ганна,сибірська,сибірський

Озброєні військові РФ викрали з оселі подружжя каховчан Владислава та Ганну Сибірських за відмову брати участь у псевдореферендумі.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"25 вересня, зі свого будинку озброєними військовими РФ в присутності жінок, які носили урни для голосування та списки, було забрано подружжя каховчан Владислава та Ганну Сибірських", - йдеться у повідомленні

На даний час місцеперебування Владислава Сибірського та Ганни Сибірської невідоме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голові ЛНР" Пасічнику та ще 8 організаторам псевдореферендумів оголошено про підозру, - СБУ

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Також читайте: РНБО ухвалила нові санкції проти "значущих" росіян, а Рада має без зволікань підтримати законопроєкт про націоналізацію російських активів, - Зеленський

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить. Нові санкції миттєво запровадили США, Велика Британія та Канада.

На засіданні РНБО також прийнято рішення про запровадження нового пакета обмежень проти Росії. Після засідання підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Треба швидко поднимати Хай , що не вбили і не знущались ‼️‼️
показати весь коментар
01.10.2022 16:41
+11
Бійці звітують з Лиманського напрямку. Свіжий улов.
показати весь коментар
01.10.2022 17:00
+8
Дуже хочу почути коментар Верещук з цього приводу. Особливо після її заяв перед референдумом
показати весь коментар
01.10.2022 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба швидко поднимати Хай , що не вбили і не знущались ‼️‼️
показати весь коментар
01.10.2022 16:41 Відповісти
"Хай" не врятує від знущань, на жаль. Але підвищує шанс, що не вб'ють.
показати весь коментар
01.10.2022 17:17 Відповісти
Який хай, наївні? Таке кожен день відбувається… швидко вийти є якийсь шанс, якщо більше нічого не знайдуть в телефонах і підписавши бумажку про «співпрацю»,і то…
показати весь коментар
01.10.2022 17:28 Відповісти
Дуже хочу почути коментар Верещук з цього приводу. Особливо після її заяв перед референдумом
показати весь коментар
01.10.2022 17:30 Відповісти
Тепер мабуть ні у кого немає сумнівів що референдум це такий фейк а сам означає захоплення.
Не може інша країна заїхати на танках і проводити референдуми -це захоплення
Але Росія міжнародне право не визнає.
показати весь коментар
01.10.2022 16:55 Відповісти
Бійці звітують з Лиманського напрямку. Свіжий улов.
показати весь коментар
01.10.2022 17:00 Відповісти
крадуни кацапські в Україні!
зараз от зековня кацапська підійде - ті будудь ******* все що бачять.
предохранітель завжди ON!
показати весь коментар
01.10.2022 17:02 Відповісти
і жалю ноль до підарасів - стрельнув - пішов далі....
ніякого жалю до сволот.
показати весь коментар
01.10.2022 17:05 Відповісти
ВСУ красавци!!! Респект бійцям!! Х..уячте русню без жалю пам'ятаючи Іловайськ!!!!!
показати весь коментар
01.10.2022 17:05 Відповісти
Пам'ятати, що ці створіння прийшли катувати і вбивати.
показати весь коментар
01.10.2022 17:32 Відповісти
Не дарма вони по хатам ходили не тільки зі своїми урнами а й з твариною з автоматом.
показати весь коментар
01.10.2022 20:56 Відповісти
 
 